Aprenda automassagem para a saúde física e mental no fim de ano

O final de ano costuma ser um período de alegria e celebração com familiares e amigos. No entanto, também pode gerar desgaste emocional, pois, para algumas pessoas, é uma fase de reflexão e pressão para que o novo ano traga a realização de todos os planos. Esse cenário pode dificultar o cuidado com a saúde física e mental.

Segundo a Medicina Tradicional Chinesa (MTC), é importante existir um cuidado integrado entre corpo, mente e emoções. Alcançar esse equilíbrio pode ser fundamental para promover novas conexões, tomar decisões assertivas e definir metas e objetivos para o próximo ano.

Por isso, Patrícia Lucas, enfermeira acupunturista e especialista em práticas terapêuticas baseadas na MTC, ensina 2 tipos de automassagens para manter a saúde física e mental durante as festas de final de ano. Confira!

1. Automassagem para equilibrar as emoções

Para quem, por algum motivo, não se sente bem nesta época do ano, essa massagem vai auxiliar no equilíbrio, deixando os momentos mais leves e o coração tranquilo, longe de sentimentos ruins.

Sente-se confortavelmente. Escolha um ambiente tranquilo, longe de telas e barulhos que não permitem a concentração;

Se preferir, coloque uma música que traga bons pensamentos;

Busque se concentrar e pensar em coisas positivas durante o processo;

Sinta o seu corpo;

Não prenda a respiração. É importante ativá-la de forma tranquila durante a automassagem;

A massagem deve começar no centro da axila e ir até a ponta do dedinho da mão;

Com o polegar, vá apertando toda a extensão do braço (nos locais mencionados acima);

A pressão do polegar deve ser firme, mas sem causar dor ou desconforto. A massagem precisa ser agradável;

Repita a ação nove vezes, sempre iniciando pela axila;

Troque de braço e refaça todo o processo da mesma forma;

A massagem pode ser feita todos os dias, mas, para melhores resultados, é importante repeti-la por sete dias consecutivos.

A automassagem nos pés ajuda na tomada de decisão (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

2. Automassagem para auxiliar na tomada de decisões

Algumas pessoas são indecisas, ou possuem dificuldades para tomar certas iniciativas. Para a Medicina Tradicional Chinesa, o intestino delgado e a vesícula biliar devem estar equilibrados para tomadas de decisões mais assertivas, e são justamente esses pontos que as massagens a seguir afetam.

A massagem no braço (ponto referente ao intestino) estimula o discernimento, o que é certo, errado, bom e ruim para o momento. A massagem no pé (ponto referente a vesícula), por sua vez, é a ação de fato, pois muitas vezes há a intenção de se fazer algo, mas, por algum motivo, as atitudes não são tomadas.

Ponto de acupressão no braço

Escolha um ambiente tranquilo, longe de telas e barulhos que não permitem a concentração;

Se preferir, coloque uma música que traga bons pensamentos;

Busque se concentrar e pensar em coisas positivas durante o processo;

Sinta o seu corpo;

Não prenda a respiração. É importante ativá-la de forma tranquila durante a automassagem;

Siga a linha do dedo mindinho até metade do antebraço;

Massageie de forma circular dez vezes para um lado e dez vezes para o outro (sentido horário e anti-horário);

A pressão deve ser firme, mas sem causar dor ou desconforto. A massagem precisa ser agradável;

Mude o lado do braço e refaça todo o processo da mesma forma;

A massagem pode ser feita todos os dias, mas, para melhores resultados, é importante repeti-la por sete dias consecutivos.

Ponto de acupressão no pé

Escolha um ambiente tranquilo, longe de telas e barulhos que não permitem a concentração;

Se preferir, coloque uma música que traga bons pensamentos;

Busque se concentrar e pensar em coisas positivas durante o processo;

Sinta o seu corpo;

Não prenda a respiração. É importante ativá-la de forma tranquila durante a automassagem;

Siga a linha do dedo mindinho até a região do maléolo (parte do tornozelo onde está a saliência óssea);

Pressione e circule dez vezes para um lado e dez vezes para o outro (sentido horário e anti-horário);

A pressão deve ser firme, mas sem causar dor ou desconforto. A massagem precisa ser agradável;

Troque o lado do pé e refaça todo o processo da mesma forma;

A massagem pode ser feita todos os dias, mas, para melhores resultados, é importante repeti-la por sete dias consecutivos.

“Tudo é energia. Aproveite para se conectar com o que realmente importa, fortalecer sua autoestima e planejar o futuro com um coração mais leve e cheio de propósito para fazer um balanço do ano que passou e projetar novos objetivos e metas para o ano que está por vir”, finaliza Patricia Lucas.

Por Monica Alonso