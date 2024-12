9 diferenças entre as raças husky siberiano e malamute do Alasca

Os cachorros das raças husky siberiano e malamute do Alasca são frequentemente confundidos devido à pelagem densa e à aparência majestosa que compartilham. No entanto, as diferenças entre eles vão muito além da estética, envolvendo características como tamanho, comportamento, nível de energia e função original.

Conhecer essas distinções é essencial tanto para identificar cada raça corretamente quanto para entender suas necessidades específicas, ajudando os tutores a escolherem o companheiro ideal e oferecerem os cuidados adequados. Por isso, abaixo, confira algumas diferenças entre as raças husky siberiano e malamute do Alasca!

1. Origem e história

O husky siberiano é originário da Sibéria, criado pela tribo Chukchi para puxar trenós leves em longas distâncias e ajudar em atividades como a caça. Essa raça foi projetada para aguentar temperaturas extremas e percorrer grandes áreas com eficiência e rapidez. Ele é um maratonista nato!

O malamute do Alasca, por sua vez, foi desenvolvido no oeste do Alasca, pelos inuítes Mahlemuts, para transportar cargas pesadas em terrenos nevados. Ele desempenhava um papel essencial em expedições e na sobrevivência das tribos, sendo reconhecido por sua força e resistência. Dessa maneira, é mais lento, mas sua energia em tarefas físicas é impressionante.

2. Tamanho e peso

Uma das diferenças mais notáveis entre essas raças está no porte físico. O malamute do Alasca é maior e mais robusto, com machos pesando entre 36 e 43 kg e medindo até 66 cm na cernelha. Por outro lado, o husky siberiano é menor e mais leve, com machos pesando entre 20 e 27 kg e medindo entre 53 e 59 cm. Sua estrutura mais magra favorece a agilidade e o desempenho em tarefas que exigem resistência.

3. Estrutura corporal

O malamute possui uma constituição mais robusta e musculosa, desenvolvida para transportar grandes cargas. Seus ossos são mais largos, e sua postura denota força. O husky, em contraste, tem um corpo mais aerodinâmico, ideal para tarefas que exigem velocidade. Ele é mais leve, com pernas longas e movimentos ágeis.

O malamute do Alasca tem a pelagem mais longa e áspera (Imagem: Slavica Stajic | Shutterstock)

4. Pelagem

Ambas as raças possuem pelagem dupla para proteção contra o frio, mas apresentam diferenças marcantes nesse aspecto. Os pelos do malamute do Alasca são mais longos e ásperos, conferindo uma aparência mais volumosa. Sua camada inferior é densa e oleosa, proporcionando maior isolamento térmico. O husky siberiano, por outro lado, tem pelos de comprimento médio e textura mais macia. Sua pelagem é menos volumosa, mas ainda assim eficiente para suportar temperaturas extremamente baixas.

5. Cor dos olhos

Os huskies siberianos frequentemente apresentam olhos azuis vibrantes, mas também podem ter olhos verdes ou heterocromia (um olho de cada cor), o que é uma de suas características mais marcantes. Em contrapartida, os malamutes do Alasca possuem olhos exclusivamente escuros, geralmente castanhos. Essa diferença ajuda a distingui-los visualmente.

As orelhas do husky siberiano são triangulares (Imagem: Dmitri T | Shutterstock)

6. Formato da cabeça e orelhas

O malamute do Alasca apresenta uma cabeça maior e mais quadrada, com orelhas menores e arredondadas na base, geralmente posicionadas nas laterais. O husky siberiano, em contrapartida, tem uma cabeça mais refinada e triangular, com orelhas mais pontudas e próximas, posicionadas no topo da cabeça.

7. Cauda

A cauda do malamute é espessa e enrolada sobre as costas, formando um arco elegante. Essa característica é útil para protegê-la do frio quando está descansando. A cauda do husky é mais flexível, geralmente carregada em forma de foice ou caída para baixo. Essa posição reflete a agilidade natural da raça.

8. Temperamento

O husky siberiano é conhecido por seu temperamento brincalhão, extrovertido e às vezes teimoso. Ele adora interagir com pessoas e outros cachorros, mas exige estímulos físicos e mentais para evitar comportamentos destrutivos. O malamute do Alasca, por sua vez, é mais calmo e reservado. Ele é extremamente leal e carinhoso com a família, mas pode ser mais independente e protetor.

9. Nível de energia

Embora ambas as raças sejam ativas, o husky siberiano necessita de mais exercícios intensos diariamente, como corridas, caminhadas longas e brincadeiras. Sem estímulos, pode desenvolver comportamentos destrutivos devido ao acúmulo de energia. O malamute, em contrapartida, é um pouco mais tranquilo. Ele precisa de caminhadas e atividades regulares, mas não tem a mesma necessidade de exercícios intensos que o husky.