Veja cuidados importantes com a saúde vascular no fim de ano

Com a chegada do fim de ano, as festas e as férias se tornam os momentos mais aguardados para quem busca descansar e desfrutar de deliciosas comidas. No entanto, por mais tentadora que essas ideias pareçam, deixar de praticar atividades físicas e/ou de manter uma alimentação equilibrada não é uma opção.

Nesta época do ano, o excesso de comidas ricas em gordura e sal, além das bebidas alcoólicas, afeta diretamente o sistema circulatório, conforme explica o Dr. Vinicius Bertoldi, cirurgião vascular e diretor da Comissão de Síndromes Venosas Obstrutivas e Congestão Pélvica da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP).

“Esses hábitos favorecem a retenção de líquidos, aumentam a pressão arterial e sobrecarregam o sistema cardiovascular, especialmente em pessoas com fatores de risco, como hipertensão ou histórico de doenças vasculares. Além disso, as gorduras contribuem para a formação de placas de aterosclerose e elevam o risco de infarto, acidente vascular cerebral e isquemia”, afirma.

Cuidados essenciais durante viagens longas

No fim de ano, a imobilidade durante viagens de carro, ônibus e, principalmente, voos provoca inchaço e aumenta o risco de trombose venosa profunda (TVP). “A redução do retorno venoso favorece a formação de coágulos e agrava a retenção de líquidos nas extremidades. Em voos, além da imobilidade, a mudança na pressão de oxigênio na cabine contribui diretamente para o aumento do risco de tromboembolismo venoso. Movimentos simples, como flexionar os pés, alongar as pernas e caminhar a cada 90 minutos, são eficazes para estimular a circulação”, orienta o Dr. Vinicius Bertoldi.

O uso de meias de compressão é uma medida eficaz para reduzir os riscos vasculares, especialmente em grupos mais suscetíveis, como idosos, gestantes e pessoas com histórico de trombose. É essencial que a compressão seja adequada às necessidades de cada pessoa, motivo pelo qual a orientação médica é indispensável. Além disso, manter-se hidratado e evitar excessos no consumo de álcool durante viagens são práticas importantes para minimizar complicações.

Indivíduos com condições específicas, como sobrepeso, histórico de doenças vasculares, trombofilias ou em tratamento oncológico, precisam de atenção especial. Em algumas situações, a consulta prévia com um cirurgião vascular pode ser necessária para avaliação e, se indicado, prescrição de anticoagulantes para garantir maior segurança durante os deslocamentos prolongados.

É preciso ficar atento aos sinais de má circulação para buscar ajuda médica e evitar problemas mais graves (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Sinais de alerta

É preciso ficar atento a manifestações como inchaço, sensação de peso ou desconforto em uma das pernas, mudanças na coloração da pele, como escurecimento ou vermelhidão, e sintomas mais graves, como dificuldade para respirar ou dor no peito.

Elevar as pernas e realizar movimentos simples para ativar a circulação podem trazer alívio momentâneo, mas a persistência ou piora desses sinais exigem atenção médica imediata, pois podem ser indicativos de trombose venosa profunda (TVP), uma condição que requer intervenção rápida. Embora o calor possa causar certo inchaço, a permanência desses sintomas não deve ser ignorada.

Pequenas mudanças fazem a diferença

Mesmo nas festas, movimentar-se regularmente mantém o fluxo sanguíneo ativo. Caminhadas leves após as refeições são ótimas aliadas. Além disso, é melhor evitar atividades intensas em dias quentes para reduzir o risco de desidratação.

“Pequenas mudanças fazem uma grande diferença na saúde vascular. Com medidas simples e eficazes, é possível desfrutar das festas e das férias de maneira tranquila e saudável, e garantir momentos de alegria com segurança”, diz o Dr. Vinicius Bertoldi.

Dicas para manter a saúde vascular

Inclua alimentos antioxidantes e ricos em ômega 3 no cardápio;

e ricos em ômega 3 no cardápio; Movimente-se regularmente, especialmente durante viagens prolongadas;

Use meias de compressão quando indicado;

Use roupas confortáveis;

Movimente os pés para frente e para trás, faça elevações do calcanhar e massageie as pernas periodicamente;

Hidrate-se adequadamente e modere no consumo de álcool e sal;

Fique atento a sinais como inchaço, desconforto ou sensação de calor nas pernas.

Por Elenice Costola