4 penteados para arrasar nas festas de final de ano

Fim de ano é sinônimo de brilho, celebração e, claro, de caprichar na produção! Um bom penteado pode transformar qualquer combinação e dar aquele toque sofisticado ou moderno que você deseja para arrasar nas comemorações. O melhor é que não precisa ser complicado: algumas ideias práticas já fazem transformam o visual.

Conforme o hair stylist e Keune Master Talent Leoni, o fim do ano mistura dois moods distintos: o festivo e o refrescante, típicos do verão. Por isso, a escolha dos penteados deve priorizar opções versáteis que entreguem tanto praticidade quanto um visual sofisticado. A seguir, ele ensina alguns para aproveitar as festas em grande estilo!

1. Ponytail estilizado

O ponytail é uma escolha que garante sofisticação e conforto ao mesmo tempo (Imagem: Debby Wong | Shutterstock)

Não há como errar ao optar por um cabelo preso para eventos como jantares e festas noturnas, pois o look garante um visual sofisticado e ao mesmo tempo confortável. Mas vale acrescentar algum detalhe para que o look fique mais interessante: em ocasiões mais urbanas, o rabo de cavalo com fios polidos, bem alinhados e com muito brilho garantem o requinte necessário. Caso a festa ocorra em uma região litorânea, o rabo de cavalo pode ser mais leve e natural, com algumas ondas sutis e o famoso efeito salty hair, como se o cabelo estivesse secando após um mergulho no mar.

2. Textura em jogo

Para as cacheadas, divisões criativas e topetes leves destacam a beleza das curvaturas naturais (Imagem: s_bukley | Shutterstock)

Penteados que valorizam a curvatura natural dos fios são uma forma única de expressar modernidade e sofisticação. Estamos vivendo a era do volume nos penteados, e os cabelos cacheados, com a sua versatilidade, são perfeitos para explorar essa tendência.

As cacheadas têm a liberdade de criar diferentes divisões que destacam a beleza dos fios, como uma franja mais polida, enquanto o volume nas raízes pode ser trabalhado para formar um leve topete, destacando ainda mais os cachos.

“Esse equilíbrio entre o volume e a definição dos cachos transmite uma sensação de movimento e frescor. Perfeito para mulheres que buscam um estilo que une o melhor dos dois mundos: a liberdade dos cabelos soltos com a estrutura de um penteado mais elaborado”, afirma o hair stylist.

3. Coque artístico

Penteados com coques podem ter um toque de criatividade para mais personalidade (Imagem: Ekateryna Zubal | Shutterstock)

Penteados mais clássicos, como o coque todo preso, ainda ocupam um grande espaço como opção para festas. No entanto, para Leoni, há sempre como trazer um toque de contemporaneidade ao look, como uma assinatura ou expressão artística.

“Podemos dar um charme a mais com uma mecha desenhada de forma escultural, ou com divisões diferentes. Algo que traga mais autenticidade e modernidade a esses penteados que já são considerados clássicos”, salienta o Keune Master Talent.

4. Solto estilo Old Hollywood

Ondas glamourosas e brilhantes trazem o charme atemporal do estilo Old Hollywood (Imagem: Featureflash Photo Agency | Shutterstock)

Uma excelente aposta para quem não abre mão do cabelo solto é o estilo que nunca sai de moda: o Old Hollywood, com suas ondas suaves e brilhantes. As famosas soft waves, ondas glamourosas e sofisticadas, foram eternizadas por ícones como Marilyn Monroe nos anos 1950 e 1960 e continuam a dominar os tapetes vermelhos e os eventos de moda ao redor do mundo.

O look é uma excelente indicação principalmente para mulheres com cabelos curtos ou médios, pois pode ser mais desafiador criar um penteado preso. A alternativa? Destacar o corte com textura e detalhes únicos!

No entanto, segundo o profissional, não é preciso seguir à risca o estilo tradicional. Podemos, sim, adicionar um toque de despretensão, criando um visual mais natural e descontraído. “Ao ‘bagunçar’ um pouco as ondas, conseguimos um resultado moderno e que mantém a elegância do Old Hollywood”, conta Leoni.

Look inteiro até o final da festa

Uma preocupação frequente na hora de produzir o visual é garantir a durabilidade dos penteados, principalmente para eventos mais longos. Segundo Leoni, é necessário um cuidado prévio na preparação dos cabelos, o que inclui, até mesmo, uma boa escolha do shampoo.

“Para penteados que exigem mais volume, shampoos neutros são os mais indicados, pois ajudam a dar textura sem pesar nos fios. Por outro lado, para estilos mais polidos e sofisticados, é importante optar por produtos hidratantes, que garantem o brilho e a maciez dos cabelos”, explica.

Além disso, para uma fixação mais eficiente, o uso de texturizadores e fixadores é indispensável. Esses produtos devem ser aplicados antes e depois da modelagem, ajudando a manter o formato e o volume desejado ao longo do evento.

Outro ponto importante que merece destaque é o ambiente em que ocorrerá a festa. Para eventos ao ar livre ou locais úmidos, Leoni recomenda optar por penteados bem presos e usar finalizadores que combinem com as condições climáticas, protegendo o cabelo da umidade e garantindo que o visual se mantenha intacto por mais tempo. Já em eventos fechados, estilos mais soltos e descontraídos são uma excelente escolha.

“Gosto de reforçar que o importante é explorar a textura de cada cabelo como ele é, assim o resultado fica mais bonito e natural, além de contribuir na durabilidade do penteado e na saúde dos fios. É sempre possível se inspirar em uma tendência e adaptá-la, traduzindo-a para o tipo de cabelo e estilo de cada um”, finaliza Leoni.