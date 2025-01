3 chás gelados para ajudar a combater a retenção de líquido

A retenção de líquido no verão é causada principalmente pelo calor excessivo, que provoca a dilatação dos vasos sanguíneos. Essa dilatação dificulta o retorno do sangue ao coração, favorecendo o acúmulo de líquidos nos tecidos, especialmente nas extremidades, como pés, tornozelos e mãos. Além disso, a desidratação, comum nesta estação devido à maior transpiração, pode levar o corpo a reter líquidos como uma forma de compensação.

Para aliviar este incômodo, além de procurar orientação médica, o consumo de chás com propriedades diuréticas é uma ótima alternativa, especialmente quando gelados. Além de auxiliar na eliminação de excesso de líquido, essas infusões proporcionam refrescância, sendo ideias para os dias quentes. Abaixo, confira algumas receitas!

Chá gelado de pêssego

Ingredientes

10 folhas de hortelã frescas

4 xícaras de chá de água fervente

2 pêssegos descascados e picados

descascados e picados 3 colheres de sopa de mel

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione as folhas de hortelã e abafe por 6 minutos. Enquanto isso, com o auxílio de uma colher, amasse bem os pêssegos. Acrescente a fruta ao chá e o mel e misture. Leve à geladeira por 1 hora e 30 minutos. Sirva acompanhado das pedras de gelo.

Dica: sirva decorado com folhas de hortelã e fatias de pêssego.

Chá gelado de salsinha com limão

Ingredientes

500 ml de água

3 ramos de salsinha

2 fatias de limão

Mel para adoçar

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a salsinha e as fatias de limão e cubra com a água. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e abafe por 5 minutos. Coe e adoce com mel. Leve à geladeira para gelar. Sirva acompanhado das pedras de gelo.

Chá gelado de hibisco com morango (Imagem: OksanaBgn | Shutterstock)

Chá gelado de hibisco com morango

Ingredientes

250 ml de água

1 xícara de chá de folhas secas de hibisco

3 morangos fatiados

fatiados Suco de 1/2 limão

Xilitol para adoçar

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione as folhas de hibisco e abafe por 5 minutos. Coe e leve à geladeira para gelar. Após, adicione os morangos, o suco de limão e o xilitol. Mexa para incorporar. Sirva acompanhado das pedras de gelo.