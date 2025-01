8 saladas ricas em proteínas magras para o jantar

A proteína é um nutriente essencial para o funcionamento do organismo. Responsável pelo equilíbrio hormonal, manutenção e reparação muscular, é facilmente encontrada em alimentos como grãos e leguminosas, que são versáteis e deliciosos. Além disso, ela aumenta a sensação de saciedade e favorece o emagrecimento saudável; por isso, é uma das queridinhas das dietas.

A seguir, confira 8 receitas com proteínas magras para o jantar!

Salada de quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

1 tomate sem sementes e cortado em cubos

1 pepino cortado em cubos

1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em cubos

1 maço de coentro picado

Suco de 1 limão

Sal e azeite a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Após, desligue o fogo, espere esfriar e transfira os grãos para um recipiente. Adicione o tomate, o pepino e o pimentão e misture. Tempere com sal, azeite e suco de limão. Polvilhe com coentro e sirva em seguida.

Salada de feijão-branco e tomate

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-branco

1 tomate sem sementes e picado

1 cebola descascada e fatiada

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Lave o feijão-branco em água corrente e disponha em um recipiente. Cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água, disponha o feijão-branco em uma panela de pressão, cubra com água, tampe e leve ao fogo alto até pegar pressão. Reduza o fogo e cozinhe por 15 minutos. Espere a pressão sair, abra a panela e leve novamente ao fogo alto para cozinhar por mais 5 minutos, sem a tampa. Desligue o fogo, escorra a água e transfira os grãos para um recipiente. Junte o tomate e a cebola e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Sirva em seguida.

Salada de grão-de-bico com batata-doce

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico

1 batata-doce descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 1 cebola descascada e picada

1 pimentão verde sem sementes e picado

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água e transfira os grãos para uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos após pegar pressão.

Desligue o fogo, espere a pressão sair, adicione a batata-doce e leve novamente ao fogo médio para cozinhar por mais 10 minutos. Desligue o fogo, escorra a água, transfira os grãos e a batata-doce para um recipiente, junte a cebola e os pimentões e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada de tofu grelhado com legumes crocantes

Ingredientes

200 g de tofu firme cortado em cubos

1/2 xícara de chá de brócolis em floretes

1/2 xícara de chá de cenoura cortada em tiras finas

cortada em tiras finas 1/2 xícara de chá de ervilha-torta

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal, gergelim torrado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e grelhe os cubos de tofu até dourarem por todos os lados. Reserve. Na mesma frigideira, adicione o brócolis, a cenoura e a ervilha-torta e refogue levemente por 3 minutos. Tempere com o suco de limão. Misture o tofu com os legumes em um recipiente, polvilhe gergelim e sirva.

Salada de salmão com abacate (Imagem: DronG | Shutterstock)

Salada de salmão com abacate

Ingredientes

Polpa de 1 abacate cortada em cubos

2 xícaras de chá de folhas de rúcula

225 g de salmão defumado fatiado

defumado fatiado 1 laranja descascada e cortada em gomos

Suco de 1 laranja

Sal, pimenta-do-reino branca moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de rúcula, o abacate, os gomos de laranja, o salmão e misture. Em outro recipiente, disponha o azeite, o suco de laranja, o sal, a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre a salada e sirva em seguida.

Salada de ovo com tomate e alface

Ingredientes

Folhas de 1 maço de alface

4 ovos

1 cenoura descascada e ralada

2 tomates sem sementes e cortados em meia-lua

1 cebola-roxa descascada e fatiada

1 xícara de chá de repolho ralado

Suco de 1 limão

Sal, azeite e orégano a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os ovos, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Após, escorra a água e descasque os ovos. Em um recipiente, coloque as folhas de alface, os ovos, os tomates, a cenoura, a cebola-roxa e o repolho e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque o suco de limão, o azeite, o sal e o orégano e mexa para incorporar. Despeje sobre a salada e sirva em seguida.

Salada de alface com frango e manga

Ingredientes

Folhas de 1 maço de alface

1 manga cortada em cubos

1 peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos Folhas de 1 maço de rúcula

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e frite até dourar. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Transfira o frango para um recipiente, junte as folhas de alface e de rúcula e a manga e mexa para incorporar. Tempere com sal e sirva em seguida.

Salada de camarão grelhado com abobrinha e quinoa

Ingredientes

200 g de camarão limpo

limpo 1 xícara de chá de quinoa

1 abobrinha cortada em fatias finas

1/2 cebola-roxa cortada em tiras finas

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Lave a quinoa em água corrente e cozinhe em uma panela com água por 15 minutos em fogo médio. Escorra e deixe esfriar. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e grelhe os camarões até ficarem rosados. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Reserve. Grelhe as fatias de abobrinha até ficarem douradas na mesma frigideira. Em um recipiente, misture a quinoa, os camarões, a abobrinha e a cebola-roxa. Sirva imediatamente.