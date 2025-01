Veja como incluir o colágeno na rotina

O colágeno, proteína essencial para a saúde da pele, cabelos, unhas e articulações, tem sido alvo de diversas pesquisas e discussões nos últimos anos. Ele é obtido principalmente por meio da alimentação. Carnes, em especial as mais ricas em tecido conjuntivo (como patinho e costela), peixes, aves, ovos e gelatina são excelentes opções. Além disso, alguns vegetais, como brócolis e couve, também contribuem para a sua produção no organismo.

“A reposição de colágeno pode ser feita por meio de suplementos, tanto em forma líquida quanto em comprimidos. A escolha entre uma e outra depende de fatores individuais, como preferência pessoal e necessidade específica. Ambos os formatos apresentam boa absorção pelo organismo”, destaca Thais Lobo, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.

Resultados do colágeno na pele

Os resultados da suplementação com colágeno variam de pessoa para pessoa e dependem de diversos fatores, como idade, genética, hábitos de vida e quantidade ingerida. Em geral, os primeiros resultados podem ser percebidos após algumas semanas de uso contínuo.

É importante ressaltar que o colágeno não age como uma mágica, e uma dieta equilibrada, prática de atividades físicas e cuidados com a pele são fundamentais para potencializar seus benefícios.

A eficácia do colágeno na pele depende de diversos fatores (Imagem: Yaroslav Astakhov | Shutterstock)

Verdades sobre o colágeno

O colágeno ingerido não vai diretamente para pele, cabelos e unhas. Na verdade, ele é quebrado em aminoácidos durante a digestão e, então, utilizado pelo organismo para produzir novas proteínas, incluindo o colágeno. Além disso, a sua eficácia não está relacionada à sua forma, como cápsula ou pó, mas à qualidade e à quantidade ingerida.

“O colágeno é um nutriente fundamental para o bom funcionamento do organismo. Ao incluir alimentos ricos em colágeno na dieta e, se necessário, complementar com suplementos, é possível obter diversos benefícios para a saúde da pele, cabelos, unhas e articulações. No entanto, é importante consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer tipo de suplementação”, finaliza Thais Lobo.

Por Nicholas Montini Pereira