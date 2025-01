16 livros para crianças e adolescentes largarem o celular nas férias

As férias escolares são um período muito aguardado por crianças e adolescentes. O desafio de muitos pais, no entanto, é manter os filhos entretidos e longe das telas. Por isso, essa época de descanso é uma excelente oportunidade para desenvolver um hábito divertido e construtivo: a leitura. Por isso, professores da educação básica recomendam algumas opções de livros. Confira!

Educação infantil (0 a 5 anos)

1. Este livro comeu meu cão! (Richard Bryne)

A divertida narrativa utiliza a fisicalidade do livro para entreter os pequenos do início ao fim. O cão de Bella desaparece na dobra do livro enquanto ela o leva para um passeio. E agora, o que fazer?

2. O caso do bolinho (Tatiana Belinky)

Um conto tradicional reescrito com a experiência de quem entende de criança. Baseado na repetição das ações, o enredo possui um humor natural e cativa as crianças pequenas. “Essa é uma ótima oportunidade para um momento em família, misturando a culinária com a literatura”, diz a assessora de formação docente da Educação Infantil dos Colégios Positivo, Maria Cristina Metzger Branco.

3. Sábado (Oge Mora)

“Sábado” lembra a importância da companhia de mãe e filha (Imagem: Divulgação | VR Editora)

Todas as semanas, mãe e filha aguardam ansiosamente o sábado, o dia que aproveitam juntas. Neste sábado, em particular, haverá um espetáculo de marionetes, mas toda a programação dá errado. O que parecia ser um dia perdido revela que o mais importante é estar juntos.

4. 111 poemas para crianças (Sérgio Capparelli)

Que tal ler um poema por noite para as crianças? O livro ilustrado aborda temas do universo infantil, desde animais até situações cotidianas, criando uma rotina divertida e leve.

5. O polvocão (Martin McKenna)

Uma história engraçada sobre Lucas e seu polvo de estimação, Jarvis. Lucas está determinado a treinar seu novo filhote. Nada poderia dar errado. Mas dá, por uma simples razão: o cachorro de Lucas é um polvo.

6. O lobo voltou! (Geoffroy de Pennart)

“O lobo voltou!” reforça o suspense e o humor do clássico vilão Lobo Mau (Imagem: Divulgação | Editora Brinque-Book)

A história, bem-humorada, traz diversas referências ao clássico vilão dos contos de fadas: o Lobo Mau. Com um texto direto e recursos gráficos, o livro reforça o suspense e o humor, encantando os pequenos leitores.

Anos iniciais (6 a 10 anos)

7. Achando a chave (Álvaro Faleiros)

Este livro convida as crianças em fase de alfabetização a um jogo de adivinhação muito divertido. Além de brincar com as palavras, os pequenos ampliam o vocabulário de forma lúdica.

8. Minhas fábulas de Esopo (Michael Morpurgo e Emma Clark)

Entre todas as fábulas atribuídas a Esopo, o autor infantil Michael Morpurgo selecionou 21 de suas preferidas e as recontou com uma linguagem acessível. “É uma excelente opção para crianças de todas as idades, inclusive adultos. Além de reunir histórias conhecidas de várias gerações, o livro traz ilustrações divertidas e textos de fácil compreensão”, afirma a professora Liliani A. da Rosa, assessora de Língua Portuguesa dos Colégios Positivo.

9. O Mágico de Oz (L. Frank Baum)

“O Mágico de Oz” é uma forma divertida de introduzir uma leitura mais desafiadora para as crianças (Imagem: Divulgação | Clássicos Zahar)

Para os leitores mais experientes, uma aventura clássica como “O Mágico de Oz” vai divertir e introduzir uma literatura mais desafiadora. Os pais podem aproveitar a leitura e preparar uma sessão de cinema em casa, assistindo juntos às diversas adaptações da obra.

10. Saga Animal (Índigo)

Em “Saga Animal”, o leitor mergulha na imaginação de um menino inconformado com as proibições que lhe são impostas para ter um animal de estimação. Com poucos recursos e muita criatividade, ele se envolve em situações inusitadas, difíceis e engraçadas.

11. Gargarria (Cris Rochavetz)

O livro conta a história de seu Euzébio, um senhor que vive na cidade mágica da montanha azul, onde a alegria é contagiante – exceto para ele. Seu neto, Luquinha, decide fazer cócegas no avô para arrancar dele uma risada. “É a escolha perfeita para espantar o mau-humor”, assegura a professora Liliani A. da Rosa.

Anos finais (11 a 14 anos)

12. Ideias para adiar o fim do mundo (Ailton Krenak)

“Ideias para adiar o fim do mundo” desperta reflexões sobre a relação entre humanidade e natureza (Imagem: Divulgação | Companhia das Letras)

Um livro que desperta reflexões sobre a relação entre humanidade e natureza, essencial para os jovens que querem repensar o mundo ao seu redor.

13. Nós: O Atlântico em solitário (Tamara Klink)

A obra narra a jornada corajosa de Tamara, que atravessa o Atlântico sozinha, em uma história inspiradora de superação e determinação. “É uma leitura que prova como sonhos audaciosos podem ser alcançados com coragem e planejamento, inspirando jovens leitores a ousarem mais”, afirma o assessor de formação continuada dos Colégios Positivo, Alexandre Passoni Ferreira.

14. Sapiens (Edição em quadrinhos): O nascimento da humanidade (Yuval Noah Harari)

Uma adaptação ilustrada e envolvente do famoso Sapiens. O livro apresenta, de forma visual e acessível, a história do surgimento da humanidade, tornando-se uma leitura fascinante para os adolescentes.

15. O perigo de uma história única (Chimamanda Ngozi Adichie)

“O perigo de uma história única” explora como estereótipos podem limitar nossa compreensão do outro (Imagem: Divulgação | Companhia das Letras)

Chimamanda explora como estereótipos podem limitar nossa compreensão do outro e do mundo. Uma obra capaz de provocar discussões sobre identidade, cultura e respeito.

16. A incrível viagem de Shackleton: A mais extraordinária aventura de todos os tempos (Alfred Lansing)

Baseado em fatos, o livro narra a expedição de Ernest Shackleton e sua tripulação na Antártica. “Essa história de resistência e trabalho em equipe mostra como a liderança e o espírito coletivo podem vencer até os maiores desafios”, diz Alexandre Passoni Ferreira.

Por Fabiana Gonçalves