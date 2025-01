8 casais do Big Brother Brasil que ainda estão juntos

O BBB 25 estreia no dia 13 de janeiro. O reality show deste ano terá um formato inédito: os participantes vão disputar o prêmio milionário em duplas, formadas por familiares, amigos ou até mesmo casais – divididos entre “Camarote” e “Pipoca”.

Com a nova configuração, a promessa de romances, parcerias e estratégias está em alta! Mas, se levar o prêmio milionário já é o sonho de qualquer brother, sair da casa com um crush para a vida toda é o combo perfeito. Ao longo das edições, alguns participantes não ganharam o game, mas conquistaram algo bem valioso: o amor. A seguir, relembre os casais que deram match no reality e seguem firmes até hoje!

1. Daniel Saullo e Mariana – BBB 6

Daniel Saullo e Mariana são um dos casais mais antigos formados no programa e estão juntos até hoje (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

Antes de entrarem no BBB 6, Daniel e Mariana eram modelos na mesma agência, mas ela só o conhecia por foto. Ao entrarem na casa, os dois engataram um romance logo nas primeiras semanas, que não durou muito e levou ambos a se relacionarem com outros participantes. Porém, ao saírem do reality, eles voltaram a se relacionar e hoje formam uma família com quatro filhos: Anita, Antônio, José e João.

2. Adriana Sant’Anna e Rodrigão – BBB 11

Adriana e Rodrigão estão juntos e moram fora do Brasil com os dois filhos (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

No BBB 11, Adriana e Rodrigão viveram um romance repleto de brigas e muitas declarações. Mas, na oitava eliminação do programa, a sister deixou a casa, prometendo que iria esperar o amado, que só foi eliminado no 14° paredão. Fora do reality, eles se reencontraram e decidiram seguir com o relacionamento. Atualmente, o casal mora na Flórida, Estados Unidos, e tem dois filhos: Rodrigo e Linda.

3. Andressa Ganacin e Nasser – BBB 13

Andressa Ganacin e Nasser se casaram depois de oito anos de relacionamento (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

No BBB 13, Andressa e Nasser protagonizaram uma das cenas mais icônicas do programa. Após dias de investida do brother, a sister, bêbada, se declarou. “Eu não queria gostar, mas eu gosto. Eu vou fazer o quê? Inferno! Eu não tenho culpa, eu não mando no meu coração, Nasser, eu não mando. Infelizmente eu gosto de você”, disse ela. Os dois chegaram até a final do reality e permanecem juntos até hoje. Em novembro de 2021, após 8 anos de relacionamento, eles se casaram em Cancún, México, em uma cerimônia particular.

4. Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio – BBB 13

Kamilla e Eliéser construíram uma família e têm dois filhos (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

Na mesma edição do casal “Nadessa”, Kamilla e Eliéser também deram início a um romance. O brother já tinha participado do BBB 10, e voltou ao reality na 13ª edição, na qual conheceu a amada. O romance começou em uma brincadeira, com um selinho, após uma atividade em que se sujaram de sorvete. De lá para cá, eles não se separaram mais e, atualmente, têm dois filhos: Bento e Victoria.

5. Aline Gotschalg e Fernando Medeiros – BBB 15

Depois de idas e vindas, Aline e Fernando permanecem juntos (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

O relacionamento de Aline e Fernando no BBB 15 foi marcado por um triângulo amoroso. Antes de a sister entrar no programa, o brother tinha um affair com Amanda Djehdian, mas decidiu ficar com Aline. No entanto, após ela ser eliminada, ele voltou a se relacionar com Amanda. Fora da casa, Aline declarou torcida para outra participante e disse que o brother era passado.

“Gente… Adoro TANTOOOO a Mariza !! ela é demaaais… Torço muuuuito pra ela! #MarizaCampeã”, escreveu a sister em post no antigo Twitter. Porém, após o fim do programa, o casal assumiu o namoro e decidiu se casar. Depois de 3 anos de relacionamento, Aline e Fernando se separaram, mas reataram e, hoje, criam juntos o filho Lucca, de 7 anos.

6. Paula Amorim e Breno Simões – BBB 18

Paula e Breno moram juntos e são pais de Theo (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

No BBB 18, Breno viveu bem a experiência de se relacionar. Antes de Paula, ele ficou com Jaqueline Grohalski e Ana Clara Lima. Mas, na metade do programa, engatou um relacionamento com a sister, depois de ela ter resistido muito. Atualmente, os dois moram juntos e são pais de Theo. Além disso, Paula foi campeã do programa No Limite 2021.

7. Gustavo e Laís – BBB 22

Gustavo e Laís, do BBB 22, noivos, planejam festa de casamento para o segundo semestre de 2025 (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

Gustavo e Laís, que conquistaram o público no BBB 22, seguem firmes e fortes! Segundo Gustavo, ele gostava da sister antes de entrar no programa – ele entrou no reality mais tarde, pela casa de vidro – e se apaixonou por ela quando a conheceu. Laís, por sua vez, disse que foi amor à primeira vista e que o relacionamento não foi uma estratégia de jogo. Em dezembro de 2023, eles ficaram noivos. Conforme o casal, o casamento deve acontecer em 2025.

8. Matteus e Isabelle – BBB 24

Matteus e Isabelle estão noivos e mostram que o amor iniciado no reality só cresce (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

Matteus e Isabelle, que se conheceram e começaram um romance no BBB 24, continuam juntos e apaixonados fora da casa. No programa, após dias de clima de romance no ar, os dois se beijaram pela primeira vez em uma festa depois do show do Lulu Santos. Em 2024, Isabelle compartilhou nas redes que os dois estão morando juntos em São Paulo; e, em novembro, Matteus pediu a cunhã-poranga em casamento.