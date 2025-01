A moela é altamente valorizada na culinária por sua textura única e sabor marcante. Rica em proteínas e com baixo teor de gordura, é um ingrediente versátil que pode ser utilizado em uma variedade de receitas deliciosas para o dia a dia. Desde ensopados e refogados até petiscos crocantes, a moela oferece opções saborosas, econômicas e nutritivas, tornando-se uma excelente escolha para inovar no cardápio.

A seguir, confira 5 receitas práticas e suculentas com moela!

Moela ao molho

Ingredientes

1 kg de moela de frango limpa

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

3 tomates maduros picados

1 pimentão vermelho picado

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 folha de louro

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

500 ml de água

1 colher de chá de colorau

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho, refogando até ficarem dourados. Acrescente o colorau e misture bem. Adicione as moelas e refogue por 5 a 7 minutos, mexendo ocasionalmente, até que fiquem levemente douradas. Junte os tomates, o extrato de tomate, o pimentão e a folha de louro. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a água, suficiente para cobrir as moelas. Cozinhe em fogo médio com a panela semitampada por cerca de 1 hora ou até que as moelas fiquem macias, mexendo de vez em quando e adicionando mais água, se necessário. Acrescente o cheiro-verde antes de servir.

Moela acebolada

Ingredientes

1 kg de moela de frango limpa

2 cebolas cortadas em rodelas finas

finas 3 dentes de alho picados

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de sopa de molho de soja

Óleo, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

200 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e adicione as moelas. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica, mexendo bem. Adicione a água, tampe a panela e cozinhe por 25 minutos após pegar pressão. Após o tempo, retire a pressão, abra a panela e reserve as moelas.

Em uma frigideira grande, aqueça um pouco de óleo em fogo médio. Adicione as rodelas de cebola e refogue até que fiquem douradas e levemente caramelizadas. Acrescente o alho picado e refogue por mais 1 minuto. Adicione as moelas cozidas à frigideira e mexa bem para misturar. Junte o molho de soja e refogue por mais 5 minutos. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

Moela com molho de cerveja

Ingredientes

1 kg de moela de frango limpa

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

350 ml de cerveja clara

2 tomates maduros picados

1 folha de louro

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

1 colher de sopa de molho de soja

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente as moelas ao refogado e mexa bem por cerca de 5 minutos, até dourarem levemente. Tempere com sal, pimenta-do-reino e molho de soja. Junte os tomates picados e a folha de louro. Mexa bem e adicione a cerveja clara, cobrindo completamente as moelas. Misture, tampe a panela e cozinhe por 25 minutos após pegar pressão. Depois, destampe a panela e cozinhe em fogo baixo por mais 10 minutos para engrossar o molho. Finalize com cheiro-verde antes de servir.

Lasanha de moela (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)

Lasanha de moela

Ingredientes

500 g de massa para lasanha

200 g de queijo parmesão ralado

1 kg de moela de frango limpa

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

1 talo de salsão picado

4 tomates maduros picados

2 colheres de sopa de extrato de tomate

1 xícara de chá de vinho tinto seco

1 folha de louro

1 colher de chá de açúcar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de orégano

1 colher de sopa de molho inglês

500 ml de água

Cheiro-verde para finalizar

Modo de preparo

Em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela grande e refogue a cebola, o alho e o salsão até ficarem macios e levemente dourados. Adicione as moelas e refogue por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Despeje o vinho tinto na panela e raspe o fundo para liberar os sabores do refogado. Deixe reduzir por 2-3 minutos, até o álcool evaporar.

Acrescente os tomates picados, o extrato de tomate, o orégano, a folha de louro, o molho inglês e o açúcar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Adicione a água até cobrir as moelas. Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por 1 hora, ou até as moelas ficarem macias e o molho engrossar. Retire as moelas, pique-as em pedaços pequenos, e volte-as ao molho.

Em um refratário grande, coloque uma camada fina de molho de moela no fundo. Adicione uma camada de massa de lasanha. Cubra com uma porção generosa de molho de moela. Repita as camadas até que os ingredientes acabem, finalizando com molho de moela e uma camada generosa de queijo parmesão ralado.

Cubra o refratário com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 a 15 minutos, ou até que o queijo fique dourado. Salpique com o cheiro-verde e sirva em seguida.

Moela empanada

Ingredientes

1 kg de moela de frango limpa

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1 limão

2 ovos

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de farinha de rosca

1 colher de chá de páprica doce

Óleo para fritar

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as moelas com alho, sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Misture bem e deixe descansar por 20 minutos para pegar sabor. Em uma panela de pressão, adicione as moelas temperadas e cubra com água. Cozinhe por 20 minutos após pegar pressão. Escorra a água e deixe as moelas esfriarem.

Em uma tigela, bata os ovos levemente com uma pitada de sal. Em outro recipiente, misture a farinha de trigo com a páprica e, em uma terceira tigela, coloque a farinha de rosca. Passe cada pedaço de moela na farinha de trigo, cobrindo bem. Em seguida, mergulhe nos ovos batidos e finalize cobrindo com farinha de rosca. Pressione levemente para fixar bem o empanado.

Em fogo médio, aqueça o óleo em uma panela funda até atingir 180°C. Frite as moelas aos poucos para não baixar a temperatura do óleo, até ficarem douradas e crocantes. Retire com uma escumadeira e coloque em papel-toalha para absorver o excesso de óleo. Sirva em seguida.