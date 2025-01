10 dicas para emagrecer de maneira saudável

Em um mundo que oferece dietas milagrosas e promessas de emagrecimento rápido, especialistas em saúde alertam para os riscos de adotar soluções extremas e insustentáveis. Fernanda Pucci, nutricionista especializada em Nutrição Comportamental, reforça a importância de evitar atalhos na busca por um corpo saudável.

“Dietas muito restritivas podem até trazer resultados imediatos, mas o preço a longo prazo é alto. Elas podem causar deficiências nutricionais, prejudicar o metabolismo e gerar um efeito sanfona que compromete a saúde física e emocional”, alerta.

A especialista ressalta que o verdadeiro emagrecimento saudável começa com um ponto fundamental: entender a própria rotina. “É essencial que o paciente seja realista com a própria rotina. Por exemplo, se uma professora não consegue fazer uma vitamina à tarde porque está em sala de aula, é importante encontrar soluções viáveis que se encaixem no dia a dia dela. Quando a rotina é compreendida, a organização alimentar se torna muito mais prática”, explica Fernanda Pucci.

Além disso, para uma perda de peso saudável, também é importante considerar o ambiente ao redor. “Se o ambiente está cheio de doces ou opções pouco saudáveis, o planejamento alimentar se torna mais difícil. Quando o paciente entende o contexto em que vive e organiza a sua alimentação, os resultados fluem lindamente”, completa a nutricionista.

Abaixo, Fernanda Pucci elenca 10 dicas que ajudam no emagrecimento saudável. Confira!

1. Entenda sua rotina e planeje-se

Reconhecer os desafios e horários do dia a dia ajuda a planejar refeições realistas e viáveis. “Uma boa organização semanal faz toda a diferença”, orienta Fernanda Pucci.

2. Evite dietas restritivas

A nutricionista alerta sobre os riscos de cortar da dieta grupos alimentares inteiros. “Cada nutriente tem uma função essencial no organismo. Restrição extrema nunca é a solução”, conta.

3. Escolha alimentos de qualidade

Para manter uma alimentação equilibrada e saudável, é fundamental dar atenção aos tipos de alimentos consumidos. “Alimentos naturais, frescos e ricos em nutrientes, como frutas, vegetais e proteínas magras, devem ser prioridade na dieta”, diz a nutricionista.

4. Adicione alimentos saudáveis ao cardápio

Trazer frutas, vegetais e outros alimentos saudáveis para o dia a dia é mais eficiente do que focar apenas no que deve ser eliminado.

5. Pratique a alimentação consciente

Segundo a especialista, adotar hábitos alimentares conscientes pode trazer benefícios significativos para a saúde. “Comer devagar e prestar atenção na comida melhora a digestão e ajuda a identificar os sinais de saciedade”, explica.

Estabelecer horários fixos para as refeições mantém o organismo regulado e evita exageros (Imagem: Josep Suria | Shutterstock)

6. Mantenha a regularidade nas refeições

A nutricionista alerta sobre os impactos de hábitos alimentares irregulares na saúde. “Pular refeições desregula o organismo e pode levar a exageros na próxima refeição. O ideal é manter horários fixos”, recomenda.

7. Aprenda a ler rótulos

Conhecer os ingredientes e os valores nutricionais dos produtos é fundamental para fazer escolhas mais saudáveis.

8. Evite o uso da comida como recompensa

Comer de forma consciente e saudável também envolve entender a relação entre alimentação e emoções. “A comida não deve ser usada como forma de lidar com emoções. Buscar outras maneiras de aliviar o estresse é essencial”, afirma Fernanda Pucci.

9. Inclua atividades físicas na rotina

A nutricionista destaca a importância do exercício físico para a saúde geral. “O exercício físico é um aliado não apenas no emagrecimento, mas também na manutenção da saúde mental”, diz.

10. Consulte um profissional

Para alcançar resultados duradouros e saudáveis, é essencial contar com acompanhamento profissional. “A orientação de um nutricionista é fundamental para criar um plano alimentar que respeite as necessidades e objetivos individuais”, conclui Fernanda Pucci.

Por Evelyn Guimarães