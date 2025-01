6 receitas para detoxificar rins, fígado e pâncreas

A detoxificação é um processo natural do corpo humano. O fígado, os rins e os intestinos trabalham para eliminar produtos tóxicos por meio do suor, urina e fezes. Contudo, alguns cuidados com a alimentação podem contribuir positivamente para esse processo. Pensando nisso, o nutrólogo Sandro Ferraz lista algumas receitas que ajudam a detoxificar o organismo. Confira!

Chá de gengibre

Desinflama, depura o organismo e é sedativo e antioxidante.

Ingredientes

1 pedaço de gengibre descascado e cortada em cubos

descascado e cortada em cubos 1 l de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Acrescente o gengibre, reduza o fogo e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e coe. Sirva em seguida.

Chá verde

Ajuda a limpar o pâncreas.

Ingredientes

250 ml de água

1 colher de sopa de folhas de chá verde

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o chá verde e ferva por 8 minutos. Desligue o fogo e coe. Sirva em seguida.

Infusão de alcaçuz (Imagem: mirzamlk | Shutterstock)

Infusão de alcaçuz

Ajuda a digerir os alimentos.

Ingredientes

25 g de alcaçuz

1 l de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque o alcaçuz e a água. Leve ao fogo médio para ferver até que um quarto da água seja reduzida. Retire do fogo e sirva em seguida.

Chá de quebra-pedra

Ajuda a combater pedras nos rins

Ingredientes

1 l de água

10 g de folhas secas de quebra-pedra

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e as folhas de quebra-pedra e leve ao fogo médio até levantar fervura. Ferva por 10 minutos e desligue o fogo. Tampe e deixe descansar por mais 10 minutos. Sirva em seguida.

Dica: consuma de 2 a 3 xícaras do chá ao dia.

Suco de couve

Fortalece o sistema imunológico e promove a hidratação.

Ingredientes

1 folha de couve

Gomos de 2 laranjas

1 maçã sem sementes e picada

1 pepino descascado e picado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Transfira para uma jarra e sirva em seguida.

Suco de caqui, cenoura e limão

Favorece a saúde da pele e previne a prisão de ventre.

Ingredientes

1 caqui maduro

maduro 1 cenoura descascada e picada

Suco de 1 limão

1 pedaço pequeno de gengibre descascado

200 ml de água de coco

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Coe e sirva em seguida.