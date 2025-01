Conheça os principais pontos turísticos do Uruguai

O Uruguai é um país que possui uma população de pouco mais de 3,4 milhões de habitantes e tem uma das menores áreas territoriais da América do Sul. Mesmo assim, oferece grande diversidade de atrações naturais e históricas.

Em suas terras, existem muitos rios, uma extensa faixa litorânea, enormes campos, várias cidades com águas termais e excelente poder terapêutico, litoral extenso e diversificado, variada gastronomia, vinícolas de excelência, muita história, além de um povo acolhedor e muito politizado.

Estando em Montevidéu, você pode estender e ampliar a sua viagem para o país, visitando algumas cidades interessantes, tanto na faixa litorânea como pelos campos do interior. As distâncias no Uruguai são relativamente curtas, portanto, os deslocamentos são rápidos, e com boas estradas quase sempre livres de congestionamentos.

Produção de excelentes vinhos

Entre as atrações interessantes, estão os parreirais de uvas Tannat. Assim como Chile e Argentina, o Uruguai é um país que produz excelentes vinhos. Embora ainda menos difundido que seus concorrentes, os vinhos de produção das uvas Tannat permitem ao consumidor experimentar um produto marcante, que combina muito bem principalmente com pratos à base de carnes.

Em todo território uruguaio, há diversas vinícolas que são abertas a visitas turísticas, durante as quais os viajantes podem admirar lindas paisagens cobertas por vinhedos e aprender um pouco sobre o processo de produção do vinho, além de participar de sessões de degustação da bebida, com harmonização e uma rica gastronomia.

Entre as vinícolas que costumam receber visitantes, estão a Alto de la Ballena, a Bodega Bouza e a Filgueira. Entre em contato com os estabelecimentos para saber como visitá-los, já que muitos exigem reserva prévia.

Riqueza arquitetônica e histórica de colônia de Sacramento

Um dos destinos icônicos desse belo e pequeno país é a cidade histórica e balneária de Colônia de Sacramento. Fundada em 1680 pelos portugueses, é, sem dúvida, uma verdadeira volta ao passado. Situada a pouco mais de duas horas de Montevidéu e declarada como Patrimônio Histórico da Humanidade pela UNESCO, em 1995, a cidade ainda hoje mantém vivo e perfeitamente preservado muitos de seus traços originais.

Lá você terá uma incrível oportunidade de ver como era a vida em uma cidade fortificada do século 17, e registrar por fotografia e filmagens todas as suas experiências por meio das charmosas ruelas de pedras que adornam o local. Metade da cidade teve colonização portuguesa e, a outra, o domínio e a colonização espanhola. Uma aula de arquitetura e história da colonização da América do Sul.

Colônia de Sacramento oferece boas pousadas boutiques, restaurantes com cardápios diferenciados, cafés tradicionais e antiquários charmosos, além de ser cenário para diversos artistas contemporâneos. A cidade tem um charme todo especial nas construções preservadas e nas ruelas de pedras que guardam muita história. É um dos locais mais apropriados para casais e turistas que gostam de arte e boa gastronomia.

A cidade de Salto permite aos turistas conhecerem o provincianismo do interior uruguaio (Imagem: Eduardo de Abreu | Shutterstock)

Boas atrações também pelo interior do país

Quem pensa que o Uruguai se limita a sua capital, ao seu litoral e a Punta Del Este vai se surpreender com um interior rico em paisagens, boa gastronomia e muita paz e sossego.

Salto

Localizada à margem oriental do Rio Uruguai, a cidade de Salto faz fronteira com o município de Concordia, na Argentina, e pode ser um bom começo para conhecer o interior de nosso país vizinho, quase sempre pouco explorado por nós, brasileiros.

Para quem for conhecer e explorar as atrações de Salto, saiba que a cidade oferece aos visitantes uma oportunidade incrível de se conectar com o simpático provincianismo do interior uruguaio, onde as pessoas são simples, alegres e têm a fama de receber muito bem os visitantes.

Além disso, nos arredores dali você vai encontrar ônibus particulares que levam os turistas aos sedutores parques de águas termais, que são uma boa atração de entretenimento em família. Há mais de sete opções de estâncias hidrotermais e hidrominerais na região, onde as águas curativas e relaxantes continuam a proporcionar bem-estar e saúde.

Villa Serrana

Outro destino do interior uruguaio e com potencial para encantar o turista é a Villa Serrana, vilarejo localizado no meio de uma área de serras a cerca de 150 quilômetros de Montevidéu. No local, é possível alugar chalés, casinhas ou quartos em aconchegantes hotéis e pequenas pousadas e passar uns dias entre muita natureza.

Esta região exibe românticos lagos e colinas verdejantes, entre os quais as pessoas gostam de se sentar e apreciar com tranquilidade o tradicional mate uruguaio. É também possível fazer passeios a cavalo pela área. Há ainda bons restaurantes por lá. E, ali perto, fica o Parque del Salto del Penitente, um dos mais famosos destinos de ecoturismo do Uruguai.

Por Cláudio Lacerda Oliva – Revista Qual Viagem