BBB 25: 8 curiosidades sobre os irmãos Hypólito

Dos ginásios às telas do BBB 25, Diego e Daniele Hypólito têm muito mais em comum do que a paixão pelo esporte. Irmãos, parceiros e agora participantes do reality show mais famoso do Brasil, eles carregam histórias que vão além das medalhas e do brilho dos holofotes.

Os ex-atletas também entraram para a história como os primeiros ginastas a participar juntos do Big Brother Brasil. Representando o grupo Camarote, os dois trazem para o reality show toda a disciplina e a determinação que marcaram suas carreiras no esporte. A novidade desta edição é a competição em duplas, e os irmãos prometem usar toda a sintonia que desenvolveram ao longo da vida para conquistar o público e chegar longe no jogo.

Por trás da fama, há episódios de superação, conquistas e momentos inusitados que poucos conhecem. Confira, a seguir, 8 curiosidades sobre os irmãos Hypólito!

1. Campeonato Mundial de Ginástica

Um fato curioso envolve o primeiro grande marco de Daniele, que aconteceu no Campeonato Mundial de Ginástica, em Gante, na Bélgica, 2001, quando se tornou a primeira brasileira a conquistar uma medalha mundial no esporte. O que poucos sabem é que a viagem só foi possível graças ao apoio de Ronaldo Fenômeno, que ajudou a pagar os custos da participação da atleta depois de ouvir a história de dificuldades da família Hypólito.

2. Encontro inusitado de Daniele com o marido

Quem imaginaria que um baile funk seria o palco de um grande amor? Pois foi assim que Daniele conheceu seu marido, Fábio Castro, um professor de dança. O casal está junto há 11 anos e compartilha uma relação sólida, cheia de afinidades e admiração mútua. A história dos dois mostra que o amor pode surgir nos momentos mais inesperados!

3. Conexão artística: do esporte para a música e a TV

Tanto Diego quanto Daniele têm um lado artístico que vai além da ginástica. Eles já foram a gravações de clipes musicais, incluindo o primeiro videoclipe da cantora Anitta. Nas Olimpíadas de 2016, Daniele competiu ao som de músicas da cantora, como Bang e Show das Poderosas. Além disso, Diego participou do quadro Show dos Famosos no Domingão com Huck, no qual homenageou grandes artistas, revelando o lado criativo e performático dos irmãos.

Daniele Hypólito é considerada uma lenda da ginástica artística brasileira devido ao seu currículo impressionante (Imagem: Focus Pix | Shutterstock)

4. Daniele: 14 vezes campeã brasileira

Não é à toa que Daniele Hypólito é considerada uma lenda da ginástica artística brasileira. Ela foi campeã brasileira incríveis 14 vezes e ainda levou o título de melhor atleta do país em duas ocasiões. Esse currículo impressionante é prova do seu talento e dedicação. Com apenas 1,47m de altura, a ex-atleta ganhou o apelido de “Pequena Notável”, uma mistura de carinho e admiração por sua força e habilidade, que superam qualquer barreira.

5. Vaidade e transformação pessoal: um novo Diego

Diego Hypólito sempre foi muito aberto sobre sua relação com a aparência e os cuidados pessoais. Desde a época em que competia, já chamava atenção por sua vaidade e preocupação com a imagem. Nos últimos anos, ele passou por diversas transformações estéticas que compartilha com orgulho em suas redes sociais.

Entre os procedimentos realizados, estão implante capilar, que recuperou sua confiança após lidar com problemas de queda de cabelo, harmonização facial, para realçar seus traços, e lentes dentárias, que transformaram seu sorriso. Diego considera essas mudanças uma forma de se sentir mais confortável consigo e não esconde o impacto positivo que elas tiveram em sua autoestima.

Diego Hypólito se consagrou como um dos maiores nomes da ginástica artística do Brasil e conquistou medalha olímpica de prata (Imagem: Focus Pix | Shutterstock)

6. Diego: medalhista olímpico no Rio de Janeiro

O caçula da família Hypólito também tem muito a se orgulhar. Após duas quedas emblemáticas nas Olimpíadas de Pequim 2008 e Londres 2012, Diego conseguiu sua redenção no Rio de Janeiro, em 2016, ao conquistar a medalha de prata no solo. O feito o colocou na história como um dos maiores nomes da ginástica artística do Brasil e é lembrado como um momento marcante de sua carreira.

7. Superação compartilhada: uma infância de sacrifícios

Diego e Daniele Hypólito cresceram em uma família humilde que enfrentou desafios financeiros extremos para apoiar os sonhos dos filhos na ginástica artística. Quando se mudaram para o Rio de Janeiro, os pais ficaram desempregados, e a família viveu seis meses sem energia elétrica.

Para sustentar o básico, Diego trabalhou como vendedor ambulante nas praias de Copacabana, enquanto Daniele se dedicava aos treinos no Flamengo, muitas vezes sem receber salário do clube. Em um momento marcante, a mãe precisou dissolver uma lata de leite condensado para alimentar os dois antes de um treino — uma lembrança de que Diego e Daniele nunca esqueceram.

8. Fé e determinação: a mensagem tatuada

Diego carrega uma tatuagem com a frase “God’s plan” (plano de Deus) próximo à região pélvica, um lembrete de que cada etapa de sua vida, desde os altos até os momentos mais difíceis, faz parte de algo maior. Ele atribui à fé a força para enfrentar os desafios e transformar as adversidades em aprendizado.