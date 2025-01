O mastruz (Chenopodium ambrosioides L.), também conhecido como erva-de-santa-maria ou chá mexicano, é uma planta medicinal amplamente reconhecida na medicina tradicional brasileira. Inclusive, está listada na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Originária da América Central, essa planta é valorizada por suas propriedades terapêuticas, indicada para diversos tratamentos naturais. Na culinária, o mastruz é apreciado pelo seu sabor forte e único, que pode ser incorporado a diversos pratos, como caldos, sopas e até mesmo em conservas.

Abaixo, confira 5 benefícios da planta mastruz e como usá-la!

1. Auxílio na cicatrização de feridas

O mastruz, quando aplicado topicamente, pode acelerar significativamente o processo de cicatrização de feridas, cortes e queimaduras. Suas propriedades cicatrizantes e regeneradoras ajudam a estimular a renovação celular e a promover a formação de novo tecido, evitando o risco de infecções no local da lesão. Além disso, o uso da planta pode aliviar a dor associada às feridas, proporcionando mais conforto durante a recuperação.

O estudo “From popular use to Pharmacological Validation: A study of the anti-inflamatório, antinociceptivo e efeitos curativos do extrato de Chenopodium ambrosioides“, publicado no Journal of Ethnopharmacology, investigou os efeitos do extrato etanólico obtido das folhas e caules da planta mastruz, focando na dor, inflamação e cicatrização. Os testes realizados em ratos mostraram que o extrato foi eficaz na redução tanto da inflamação quanto da dor.

2. Propriedades antioxidantes

O mastruz é uma planta rica em compostos antioxidantes, que desempenha um papel essencial na neutralização dos radicais livres. Essa ação auxilia na prevenção de diversas doenças crônicas, como problemas cardiovasculares e diabetes, além de contribuir para a redução da inflamação no organismo de forma geral.

3. Ação antifúngica

O mastruz possui ação antifúngica. O estudo “Analysis of Antimicrobial and Antioxidant Activities of Chenopodium ambrosioides: An Ethnomedicinal Plant“, publicado no Journal of Chemistry, analisou o potencial antimicrobiano e antioxidante da planta mastruz, observando que ela também apresentou uma ação eficaz contra fungos.

Ele contém compostos que ajudam a combater o crescimento de fungos, tornando-o eficaz no tratamento de infecções fúngicas, como micoses. O seu uso pode ser feito tanto de forma tópica, aplicando as folhas ou extrato diretamente sobre a área afetada, quanto por meio de infusões, para fortalecer o sistema imunológico.

O chá de mastruz auxilia o processo de digestão (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

4. Promove a digestão

O consumo de mastruz pode ser um excelente aliado para melhorar a digestão e aliviar sintomas como azia, inchaço e sensação de estufamento após as refeições. A planta possui compostos que estimulam a produção de sucos gástricos, facilitando a quebra dos alimentos e promovendo uma digestão mais eficiente. O chá, consumido após refeições pesadas, é uma prática comum para ajudar o organismo a processar os alimentos com mais facilidade, trazendo conforto e bem-estar geral.

5. Ação antimicrobiana

O mastruz possui propriedades antimicrobianas, sendo eficaz no combate a diversos microrganismos patogênicos. Essa ação ajuda na prevenção de infecções e no fortalecimento da saúde de forma geral, protegendo o organismo contra agentes infecciosos.

O estudo “Atividade antimicrobiana dos sumos de alecrim, aroeira, guiné e mastruz sobre Staphylococcus aureus e *Escherichia coli“, publicado no Scientia Plena, concluiu que o mastruz possui atividade antimicrobiana contra a Escherichia coli (E. coli), uma bactéria que, ao entrar em contato com o organismo humano, pode causar dores abdominais e diarreias.

Formas criativas de consumir e utilizar o mastruz

Além do chá tradicional, o mastruz pode ser incorporado ao dia a dia de diversas maneiras criativas. Confira algumas opções!

Suco detox : prepare um suco verde combinando folhas de mastruz com outros vegetais e frutas, promovendo desintoxicação e energia.

: prepare um suco verde combinando folhas de mastruz com outros vegetais e frutas, promovendo desintoxicação e energia. Compressas: aplique as folhas maceradas diretamente sobre feridas ou inflamações na pele.

aplique as folhas maceradas diretamente sobre feridas ou inflamações na pele. Óleo ou extrato: pode ser usado para massagens em áreas doloridas ou inflamadas.

pode ser usado para massagens em áreas doloridas ou inflamadas. Temperando pratos: as folhas frescas podem ser picadas e adicionadas a saladas, sopas e molhos, conferindo um sabor único e benefícios à saúde.

Como consumir o mastruz de forma segura

O mastruz, apesar de seus benefícios, deve ser consumido com cautela devido a algumas contraindicações. Ele não é recomendado para gestantes, pois pode causar contrações uterinas, nem para lactantes, devido à falta de estudos sobre sua segurança para o bebê. Além disso, o consumo excessivo pode provocar irritações gastrointestinais, náuseas e, em doses muito altas, até toxicidade.

Pessoas com alergias ou hipersensibilidade devem evitar seu uso, especialmente de forma tópica. Além disso, o uso prolongado pode sobrecarregar o fígado e os rins. Por isso, é fundamental usar o mastruz de forma moderada e sempre com a orientação de um profissional de saúde.