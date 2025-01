As panquecas são uma opção deliciosa para o café da manhã, lanche da tarde rápido ou mesmo para o jantar. Simples e práticas de fazer, elas facilitam o dia a dia de quem deseja manter uma dieta saudável e não tem muita experiência na cozinha. Isso porque elas podem ser preparadas com ingredientes nutritivos e fáceis de encontrar. E o mais incrível: quando compostas por elementos ricos em fibras, oferecem inúmeros benefícios ao corpo.

A seguir, confira 7 receitas de panquecas ricas em fibras para você saciar a fome e manter a dieta!

Panqueca de banana com coco ralado

Ingredientes

1 ovo

1 banana descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 1 xícara de chá de farinha de aveia

2 colheres de sopa de coco ralado sem açúcar

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a banana e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Adicione o ovo, a aveia e o coco ralado e misture para incorporar. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela. Cozinhe até começar a fazer bolhas e, com cuidado, vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Dica: sirva acompanhado com mel e coco ralado.

Panqueca de batata-doce com aveia

Ingredientes

1 batata-doce descascada

descascada 1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

3 ovos batidos

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Azeite para untar

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a batata-doce, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e espere amornar. Transfira para um recipiente e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Adicione as farinhas, o ovo, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino e mexa até obter uma massa homogênea. Reserve.

Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela. Cozinhe até começar a fazer bolhas e, com cuidado, vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Panqueca de lentilha com granola

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

1 xícara de chá de granola salgada

4 ovos

Óleo de coco para untar

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a lentilha, cubra com água e deixe de molho por 2 horas. Após, escorra a água, transfira os grãos para um liquidificador, acrescente os ovos e a granola e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela. Cozinhe até começar a fazer bolhas e, com cuidado, vire para dourar os dois lados. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Panqueca de milho-verde com espinafre

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de milho-verde cozido

200 ml de leite integral

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 ovo

1 colher de sopa de azeite

1 pitada de sal

Azeite para untar

Recheio

1 maço de espinafre cortado em tiras

cortado em tiras 1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de sopa de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque o milho-verde, o leite, a farinha de trigo, o ovo, o azeite e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela. Cozinhe até começar a fazer bolhas e, com cuidado, vire para dourar os dois lados. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Recheio

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o alho e doure. Acrescente o espinafre e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e desligue o fogo. Com a ajuda de uma colher, recheie as panquecas e enrole. Sirva em seguida.

Panqueca de aveia com queijo cottage, salmão e abacate (Imagem: Elena Hramova | Shutterstock)

Panqueca de aveia com queijo cottage, salmão e abacate

Ingredientes

Massa

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/4 de xícara de chá de farinha de trigo integral

1 ovo

1/2 xícara de chá de leite desnatado

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Azeite para untar

Recheio

1/2 xícara de chá de queijo cottage

cottage 100 g de salmão defumado fatiado

Polpa de 1/2 abacate fatiada

Pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de aveia e de trigo, o ovo, o leite e o sal até formar uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e mexa delicadamente. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte com azeite. Com uma concha, despeje um pouco da massa na frigideira e espalhe formando um círculo. Cozinhe até formar bolhas e vire para dourar do outro lado. Repita o processo com toda a massa. Depois, recheie cada panqueca com queijo cottage. Adicione fatias de salmão e abacate. Tempere com pimenta-do-reino e sal. Dobre a panqueca ao meio e sirva.

Panqueca de quinoa com linhaça

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

cozida 1/2 xícara de chá de sementes de linhaça

1 ovo

1/2 xícara de chá de leite integral

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de mel

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a quinoa, as sementes de linhaça e o leite e bata até ficar homogêneo. Adicione o ovo, o mel, a canela e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar. Reserve.

Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela. Cozinhe até começar a fazer bolhas e, com cuidado, vire para dourar os dois lados. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Panqueca de grão-de-bico com cúrcuma e cenoura ralada

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

1 ovo

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 pitada de sal

Azeite de oliva para untar

Recheio

1 cenoura ralada

ralada 1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de creme de ricota

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o grão-de-bico cozido, a farinha, o leite de amêndoas, o ovo, a cúrcuma, o azeite e o sal até obter uma massa lisa e homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma concha, despeje um pouco da massa e espalhe uniformemente. Cozinhe até dourar dos dois lados. Repita até usar toda a massa.

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho. Acrescente a cenoura ralada, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 3 minutos. Retire do fogo e misture com o creme de ricota e a salsinha picada. Recheie as panquecas, enrole e sirva.