5 receitas com bisteca de porco para o almoço

As receitas de bisteca de porco são uma excelente escolha para um almoço saboroso, oferecendo uma grande versatilidade na preparação. Esse corte pode ser combinado com diferentes temperos, molhos e acompanhamentos, adaptando-se facilmente a refeições simples ou mais elaboradas. Além disso, essa carne traz um equilíbrio perfeito entre maciez e sabor, transformando a refeição em uma experiência deliciosa. Veja, abaixo, 5 receitas!

Bisteca de porco caramelizada

Ingredientes

4 bistecas de porco

4 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de páprica

2 dentes de alho amassados

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de mostarda dijon

dijon Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite para grelhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o azeite, o mel, o molho de soja, a páprica, o alho, o suco de limão e a mostarda até formar um molho homogêneo. Tempere as bistecas com sal e pimenta-do-reino. Coloque as bistecas na tigela com o molho e massageie para cobri-las bem. Cubra com plástico-filme e deixe marinando na geladeira por pelo menos 1 hora.

Retire as bistecas da marinada. Aqueça uma frigideira grande ou grelha com o azeite em fogo médio-alto. Grelhe as bistecas por 4 a 5 minutos de cada lado ou até estarem bem douradas e cozidas por dentro. Sirva em seguida.

Dica: sirva com o molho da sua preferência.

Bisteca de porco à milanesa

Ingredientes

4 bistecas de porco

de porco Suco de 1 limão

2 dentes de alho amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 ovos

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de farinha de rosca

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as bistecas com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por pelo menos 20 minutos para absorver bem os sabores. Reserve. Em um prato, coloque a farinha de trigo. Em outro prato, bata os ovos com uma pitada de sal. Em um terceiro prato, coloque a farinha de rosca.

Passe cada bisteca na farinha de trigo, cobrindo bem. Em seguida, mergulhe nos ovos batidos. Por fim, cubra com a farinha de rosca, pressionando levemente para fixar bem. Aqueça o óleo em uma frigideira funda, suficiente para cobrir metade da altura das bistecas. Frite em fogo médio, de 3 a 5 minutos de cada lado, até que fiquem douradas e crocantes. Retire e coloque sobre papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Sirva em seguida.

Bisteca de porco na panela de pressão

Ingredientes

6 bistecas de porco

Suco de 1 limão

3 dentes de alho amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 cebola cortada em rodelas

1 tomate cortado em rodelas

1 pimentão cortado em tiras

2 colheres de sopa de óleo

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de água

Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere as bistecas com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 20 minutos para pegar sabor. Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure as bistecas dos dois lados. Reserve em um prato. Na mesma panela, faça camadas alternando os ingredientes, uma camada de cebola, tomate e pimentão e uma camada de bistecas douradas.

Repita até terminar os ingredientes. Em um recipiente, misture o molho de tomate com a água e despeje sobre as bistecas. Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por 15 minutos após começar a pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair naturalmente e abra a panela. Salpique o cheiro-verde picado e sirva em seguida.

Bisteca de porco grelhada com limão e ervas (Imagem: Julia Mikhaylova | Shutterstock)

Bisteca de porco grelhada com limão e ervas

Ingredientes

4 bistecas de porco

Suco de 2 limões

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de alecrim fresco

fresco Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para grelhar

Alecrim para decorar

Rúcula e tomate-cereja para servir

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o suco de limão, o alho, o azeite, o alecrim, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque as bistecas no tempero, certificando-se de que todas fiquem bem envolvidas. Deixe marinar na geladeira por, no mínimo, 30 minutos. Aqueça uma grelha ou frigideira antiaderente em fogo médio-alto com um fio de azeite. Retire as bistecas da marinada e coloque para grelhar. Grelhe por cerca de 4-5 minutos de cada lado ou até que fiquem douradas e cozidas por dentro. Decore com alecrim e sirva com a rúcula e o tomate-cereja.

Bisteca de porco ao vinho tinto

Ingredientes

4 bistecas de porco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de vinho tinto seco

tinto seco 1 xícara de chá de caldo de carne

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 folha de louro

1 colher de chá de tomilho fresco

1 colher de chá de açúcar

Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere as bistecas com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure as bistecas dos dois lados. Retire e reserve. Na mesma frigideira, adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem dourados. Acrescente o vinho tinto e mexa para soltar os resíduos dourados do fundo da panela. Deixe ferver por 2 minutos para o álcool evaporar.

Adicione o caldo de carne, o extrato de tomate, o louro, o tomilho e o açúcar. Misture bem. Coloque as bistecas de volta na frigideira, tampe e deixe cozinhar em fogo baixo por 15-20 minutos, virando-as na metade do tempo. Retire as bistecas e deixe o molho reduzir um pouco mais para engrossar. Retire a folha de louro e finalize com cebolinha picada antes de servir.