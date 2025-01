8 maiores mamíferos do mundo 

Os mamíferos são uma classe diversificada de animais vertebrados caracterizados por possuírem glândulas mamárias, que produzem leite para alimentar seus filhotes, e por serem, na maioria, de sangue quente. Eles habitam diversos ambientes, desde as profundezas dos oceanos até as altas montanhas. Entre essa vasta diversidade, alguns se destacam pelo tamanho impressionante, sendo considerados os maiores do mundo. A seguir, conheça alguns deles!

1. Baleia-azul (Balaenoptera musculus)

A baleia-azul é o maior animal existente, podendo atingir até 30 metros de comprimento e pesar cerca de 180 toneladas. Esse mamífero marinho habita todos os oceanos, preferindo águas profundas e frias. Sua coloração varia de azul-acinzentado a azul-escuro.

Alimenta-se principalmente de krill, consumindo até 4 toneladas por dia. Apesar de seu tamanho colossal, é uma espécie pacífica e solitária, conhecida por emitir vocalizações que podem ser ouvidas a centenas de quilômetros.

2. Elefante-africano (Loxodonta africana)

O elefante-africano é o maior mamífero terrestre do mundo (Imagem: Henk Bogaard | Shutterstock)

O elefante-africano é o maior mamífero terrestre, com machos atingindo até 4 metros de altura e pesando entre 5 e 7 toneladas. Encontrado em diversas regiões da África Subsaariana, habita savanas, florestas e desertos.

Possui grandes orelhas que ajudam na regulação da temperatura corporal e presas de marfim que podem ultrapassar 3 metros. É um animal altamente social, vivendo em grupos liderados por fêmeas matriarcas, e tem uma dieta herbívora, consumindo folhas, frutos e cascas de árvores.

3. Elefante-indiano (Elephas maximus)

Menor que seu parente africano, o elefante-indiano pode crescer até 3,5 metros de altura e pesar entre 4 e 5 toneladas. Nativo das florestas e regiões montanhosas do Sudeste Asiático, possui orelhas menores e uma coloração mais escura.

É conhecido por sua inteligência e forte vínculo social, vivendo em grupos familiares. Alimenta-se de uma variedade de vegetação, incluindo gramíneas, folhas e frutos. Historicamente, tem sido utilizado pelo ser humano em atividades como transporte e cerimônias religiosas.

4. Rinoceronte-branco (Ceratotherium simum)

O rinoceronte-branco é um dos maiores animais terrestres, pesando entre 2 e 3,6 toneladas e medindo até 4 metros de comprimento. Habita as savanas e pastagens da África, especialmente em áreas protegidas.

Possui dois chifres no focinho, sendo o anterior maior, e uma coloração que varia do cinza-claro ao marrom. É um herbívoro que se alimenta principalmente de gramíneas. Apesar de sua aparência robusta, é um animal geralmente pacífico, mas pode tornar-se agressivo se ameaçado.

5. Hipopótamo (Hippopotamus amphibius)

O hipopótamo pode pesar entre 1,5 e 3 toneladas (Imagem: Nils Versemann | Shutterstock)

O hipopótamo é o terceiro maior mamífero terrestre por massa, pesando entre 1,5 e 3 toneladas e medindo até 5 metros de comprimento. Vive em rios e lagos da África Subsaariana, sendo um animal semiaquático.

Possui uma pele espessa e quase sem pelos, de coloração cinza ou marrom. Apesar de sua aparência tranquila, é extremamente territorial e pode ser agressivo, especialmente na água. Alimenta-se de gramíneas durante a noite, podendo percorrer longas distâncias em busca de alimento.

6. Girafa (Giraffa camelopardalis)

A girafa é o animal mais alto do mundo, com machos alcançando até 5,5 metros de altura e pesando cerca de 1,2 toneladas. Habita as savanas e florestas abertas da África. Seu pescoço longo permite alcançar folhas de árvores altas, especialmente acácias, que constituem a base de sua dieta. Possui um padrão único de manchas que varia entre os indivíduos. É um animal social, vivendo em grupos chamados de torres, e tem um comportamento pacífico.

7. Elefante-marinho-do-sul (Mirounga leonina)

O elefante-marinho-do-sul é o maior membro da família dos pinípedes, com machos pesando até 4 toneladas e medindo cerca de 6 metros de comprimento. Habita as águas geladas do hemisfério sul, especialmente próximas à Antártica.

Possui uma probóscide nasal característica nos machos, utilizada para vocalizações durante a época de acasalamento. Alimenta-se de peixes e lulas, realizando mergulhos profundos que podem ultrapassar 1.000 metros. Fora da água, é visto em praias arenosas, onde forma grandes colônias reprodutivas.

8. Urso-polar (Ursus maritimus)

O urso-polar é o maior carnívoro terrestre, com machos pesando entre 400 e 700 kg e medindo até 3 metros de comprimento. Habita as regiões árticas, adaptando-se ao ambiente gelado graças à sua espessa camada de gordura e pelagem branca, que também oferece camuflagem.

Alimenta-se principalmente de focas, utilizando seu olfato aguçado para localizá-las sob o gelo. É um excelente nadador, percorrendo grandes distâncias em busca de alimento. Apesar de sua força e habilidade predatória, enfrenta ameaças devido às mudanças climáticas e à redução do gelo marinho.