5 filmes incríveis com Fernanda Torres para você assistir

A atriz brasileira Fernanda Torres está concorrendo ao Oscar 2025 na categoria de Melhor Atriz por sua atuação no filme “Ainda Estou Aqui”. No longa, dirigido por Walter Salles, ela interpreta Eunice Paiva, uma advogada que busca incansavelmente pelo paradeiro de seu marido, Rubens Paiva, desaparecido durante a ditadura militar no Brasil.

Em janeiro deste ano, Fernanda Torres também fez história ao conquistar o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama por esse mesmo papel, tornando-se a primeira brasileira a vencer nessa categoria. A artista brilhou ao superar nomes como Angelina Jolie, Nicole Kidman, Pamela Anderson e Tilda Swinton.

Sua performance intensa e comovente tem sido amplamente elogiada pela crítica, destacando sua capacidade de transmitir a dor e a resiliência de uma mulher em busca de justiça. Por isso, abaixo, confira outros filmes incríveis com a Fernanda Torres para você assistir!

1. Eu sei que vou te amar (1986)

Em ‘Eu sei que vou te amar’, os personagens de Fernanda Torres e Thales Pan Chon se reencontram após o divórcio (Imagem: Reprodução digital | Sagitário Produções Cinematográficas e Embrafilme)

O filme dirigido por Arnaldo Jabor acompanha um casal que, após se separar, se reencontra para uma conversa intensa e emocionalmente carregada. Durante esse reencontro, os dois personagens revisitam momentos do relacionamento, relembram discussões, paixões, inseguranças e feridas ainda abertas. A trama se desenrola quase inteiramente em diálogos profundos e reflexivos, nos quais eles tentam entender o que deu errado e se ainda há amor entre eles.

Sem nomes próprios, os personagens são apenas “Ele” (Thales Pan Chacon) e “Ela” (Fernanda Torres), o que reforça a ideia de que a história poderia representar qualquer casal. A atuação intensa e visceral de Fernanda Torres no longa lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes de 1986.

2. Terra estrangeira (1995)

Em ‘Terra Estrangeira’, Paco e Alex lidam com as dificuldades de estar em outro país (Imagem: Reprodução digital | Riofilme)

O filme é um drama repleto de melancolia que explora a sensação de deslocamento e a busca por identidade em meio a crises pessoais e políticas. Ambientado nos anos 90, a narrativa segue Paco (Fernando Alves Pinto), um jovem de São Paulo que, após a morte da mãe, resolve deixar o Brasil em busca de uma nova vida em Portugal.

Com recursos financeiros limitados, ele concorda em transportar uma encomenda enigmática para um contrabandista em Lisboa. Na capital portuguesa, ele encontra Alex (Fernanda Torres), uma brasileira vivendo no exílio e lidando com suas próprias dificuldades emocionais e sociais em um país estrangeiro. A partir desse encontro, Paco e Alex, unidos por suas perdas e desilusões, embarcam em uma jornada cheia de incertezas, marcada por amor e perigos.

3. O que é isso, Companheiro? (1997)

O filme ‘O que é isso, Companheiro?’ retrata o sequestro de Charles Burke Elbrick durante a ditadura militar (Imagem: Reprodução digital | Columbia TriStar Filmes do Brasil)

O filme, inspirado no livro de Fernando Gabeira, retrata um acontecimento marcante da ditadura militar no Brasil: o sequestro do embaixador americano Charles Burke Elbrick em 1969. O ato, planejado por militantes de esquerda, visava forçar o governo a libertar presos políticos. A trama mergulha nos dilemas enfrentados pelos sequestradores, explorando seus conflitos internos, ideologias e as consequências de suas ações na sociedade da época.

Com uma abordagem profunda, a narrativa contrasta os ideais revolucionários com a brutalidade da repressão, destacando os desafios e as renúncias dos envolvidos. O longa recebeu elogios da crítica e, em 1998, foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, reafirmando sua importância na cinematografia brasileira sobre esse período histórico.

4. Os normais (2003)

O filme ‘Os normais’ mostra a noite em que Rui e Vani se conhecem (Imagem: Reprodução digital | EUROPA FILMES)

A história acompanha Rui (Luiz Fernando Guimarães) e Vani (Fernanda Torres) na noite em que se conhecem. Rui está prestes a se casar com sua noiva, Marta (Marisa Orth), mas, por um acaso do destino, ele cruza o caminho de Vani, que também está prestes a se casar com Sérgio (Evandro Mesquita). Quando os dois se encontram em um bar, iniciam uma conversa e percebem que têm uma conexão inusitada.

Ao longo da noite, Rui e Vani passam por uma série de situações absurdas e hilárias, envolvendo enganos, encontros inesperados e decisões impulsivas que os levam a questionar se realmente querem seguir com seus casamentos. O filme explora os primeiros momentos desse relacionamento caótico, mostrando como os dois acabam juntos, apesar das suas personalidades excêntricas e do turbilhão de acontecimentos da noite.

5. Casa de areia (2005)

O filme ‘Casa de Areia’ mostra a trajetória de Vasco e sua família nas areias do Maranhão (Imagem: Reprodução digital | Columbia Pictures do Brasil)

A história é uma adaptação da obra de mesmo nome de Mia Couto, e começa em 1910, quando Vasco (Ruy Guerra) leva sua esposa grávida, Áurea (Fernanda Torres), e sua sogra, Dona Maria (Fernanda Montenegro), para viver em uma região remota de dunas. Após a morte de Vasco, as mulheres tentam escapar do local, mas acabam construindo uma vida ali. Com o tempo, a filha de Áurea cresce naquele ambiente, enquanto a protagonista lida com seus desejos, esperanças e as limitações impostas pelo cenário desértico.

O filme utiliza saltos temporais para mostrar a passagem das décadas e o impacto do isolamento sobre as personagens, com Fernanda Montenegro e Fernanda Torres interpretando diferentes versões das mulheres ao longo do tempo. O longa explora temas como o destino, a resiliência e o passar do tempo.