8 animais mais rápidos do mundo

No vasto e diversificado reino animal, algumas espécies se destacam por sua impressionante agilidade. Para muitos animais, ser rápido é essencial para sua sobrevivência. Seja para escapar de predadores, capturar presas ou migrar grandes distâncias, a velocidade desempenha um papel fundamental na adaptação ao ambiente e na perpetuação das espécies.

Desde aves que mergulham a velocidades alucinantes até felinos que superam carros em movimento, esses animais utilizam sua agilidade de forma estratégica, mostrando a engenhosidade da natureza em sua melhor forma. A seguir, conheça alguns deles!

1. Falcão-peregrino (Falco peregrinus)

O corpo aerodinâmico e asas pontiagudas do falcão-peregrino são perfeitamente adaptados para alcançar até 390 km/h (Imagem: Vine.Photographic | Shutterstock)

O falcão-peregrino é amplamente reconhecido como o animal mais rápido do mundo. Originário de várias regiões do planeta, exceto a Antártida, ele é encontrado em áreas urbanas, montanhosas e florestais. Seu corpo aerodinâmico e asas pontiagudas são perfeitamente adaptados para alcançar até 390 km/h durante seus mergulhos em caça. Essa incrível velocidade é utilizada principalmente para capturar aves em pleno voo, como pombos e patos.

2. Águia-real (Aquila chrysaetos)

Durante seus mergulhos em caça, a águia-real pode atingir 320 km/h (Imagem: Jan Stria | Shutterstock)

A majestosa águia-real, encontrada no hemisfério norte, é famosa por sua força e habilidade em capturar presas. Durante seus mergulhos em caça, pode atingir 320 km/h, usando sua envergadura de até 2,3 metros para estabilizar o voo. Ela caça coelhos, lebres e até pequenos cervos. Além de sua velocidade impressionante, destaca-se por sua visão excepcional, permitindo identificar presas a grandes distâncias.

3. Andorinhão-mongol (Hirundapus caudacutus)

A andorinhão-mongol é a ave mais veloz em voo horizontal, alcançando até 170 km/h (Imagem: plains-wanderer | Shutterstock)

Pequeno, mas extremamente rápido, o andorinhão-mongol habita áreas da Ásia Central e da Austrália. É considerada a ave mais veloz em voo horizontal, alcançando até 170 km/h enquanto percorre grandes distâncias em suas migrações. Com asas longas e finas, ela pesa cerca de 150 gramas e se alimenta de pequenos insetos capturados em pleno ar.

4. Morcego-de-cauda-livre-brasileiro (Tadarida brasiliensis)

Em voo horizontal, o morcego-de-cauda-livre-brasileiro é o vertebrado mais rápido, atingindo impressionantes 160 km/h (Imagem: GTW | Shutterstock)

O morcego-de-cauda-livre-brasileiro, nativo das Américas, surpreende por sua velocidade. Em voo horizontal, é o vertebrado mais rápido, atingindo impressionantes 160 km/h. Pesando apenas 12 gramas, esse pequeno mamífero vive em grandes colônias, geralmente em cavernas ou construções. Alimenta-se de insetos e é essencial para o controle de pragas agrícolas.

5. Guepardo (Acinonyx jubatus)

O guepardo é o animal terrestre mais rápido, alcançando até 130 km/h em sprints curtos de 500 metros (Imagem: Henk Bogaard | Shutterstock)

O guepardo, ou chita, é o animal terrestre mais rápido, alcançando até 130 km/h em sprints curtos de 500 metros. Nativo da África e de partes da Ásia, esse felino possui um corpo magro, pernas longas e uma cauda que funciona como leme para estabilizar sua corrida. Utiliza sua velocidade para capturar antílopes e gazelas. Apesar de ser um predador ágil, depende de emboscadas e terrenos abertos para maximizar sua eficácia durante a caça.

6. Agulhão-vela (Istiophorus platypterus)

O agulhão-vela é o peixe mais rápido do mundo, nadando a até 110 km/h (Imagem: reisegraf.ch | Shutterstock)

O agulhão-vela, encontrado nos oceanos Índico e Pacífico, é o peixe mais rápido do mundo, nadando a até 110 km/h. Com um corpo alongado e hidrodinâmico, ele se destaca por sua barbatana dorsal semelhante a uma vela. Ele usa a velocidade para caçar cardumes menores e escapar de predadores marinhos.

7. Gazela-de-Thomson (Eudorcas thomsonii)

A gazela-de-Thomson é um dos animais terrestres mais velozes, alcançando até 90 km/h (Imagem: Nick Dale Photo | Shutterstock)

A gazela-de-Thomson, encontrada nas savanas africanas, é um dos animais terrestres mais velozes, alcançando até 90 km/h. Seu corpo leve, com peso entre 15 e 25 kg, permite mudanças rápidas de direção para escapar de predadores como guepardos e leões. Suas listras pretas e chifres curvados tornam-na facilmente reconhecível. Vivendo em grupos, ela se alimenta de gramíneas.

8. Leão (Panthera leo)

O leão pode atingir velocidades de até 80 km/h em curtas distâncias (Imagem: Gunter Nuyts | Shutterstock)

O leão, conhecido como o rei da selva, pode atingir velocidades de até 80 km/h em curtas distâncias, tornando-o um caçador habilidoso. Nativo da África e da Índia, ele vive em grupos conhecidos como alcateias, em que a caça em equipe é estratégica. Com um corpo musculoso e garras afiadas, utiliza emboscadas para capturar presas como zebras e gnus. Apesar de sua força e velocidade, depende da cooperação com outros membros do grupo para sobreviver.