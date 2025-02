7 diferenças entre as raças siamês e oriental shorthair 

Os gatos da raça siamês e oriental shorthair são conhecidos por sua aparência elegante e esbelta, além da personalidade afetuosa e comunicativa. Por conta das semelhanças físicas, muitas pessoas os confundem, acreditando que são variações do mesmo gato. No entanto, eles possuem diferenças marcantes em vários aspectos, como coloração, estrutura corporal, comportamento e até mesmo na forma como interagem com seus tutores. Abaixo, confira algumas delas!

1. Origem e história

O siamês é uma das raças de gato mais antigas do mundo e tem sua origem na Tailândia (antigamente chamada de Sião). Ele era considerado sagrado e criado pela realeza tailandesa há séculos. O oriental shorthair, por sua vez, é uma raça mais recente, desenvolvida na Inglaterra no século XX a partir do cruzamento entre o siamês e outras raças, como o abissínio e o azul russo. O objetivo da sua criação era manter a elegância do siamês, mas com uma maior variedade de cores na pelagem.

2. Padrão de pelagem

A principal diferença visível entre essas raças é a coloração da pelagem. O siamês possui um padrão característico chamado “colorpoint”, em que o corpo é mais claro e as extremidades (orelhas, patas, cauda e focinho) são escuras. Isso ocorre devido a uma condição genética que faz com que a pigmentação se manifeste apenas em áreas mais frias do corpo. O oriental shorthair, por outro lado, possui uma pelagem uniforme, sem o padrão colorpoint, e pode apresentar uma enorme variedade de cores e padrões, incluindo sólido, tigrado, manchado e bicolor.

Os olhos do gato siamês são sempre de cor azul intensa (Imagem: Linn Currie | Shutterstock)

3. Cor dos olhos

Os olhos do siamês são sempre de cor azul intensa, uma característica marcante da raça. Isso está diretamente ligado ao gene responsável pela coloração da pelagem. Por outro lado, os olhos do oriental shorthair podem ser verdes, amarelos ou até mesmo azuis, dependendo da coloração da pelagem. Alguns gatos da raça podem ter heterocromia, ou seja, um olho de cada cor.

4. Estrutura corporal

Ambas as raças possuem um corpo esbelto e musculoso, mas existem algumas diferenças sutis. O siamês costuma ter uma estrutura um pouco mais delgada e refinada, enquanto o oriental shorthair pode apresentar um corpo levemente mais robusto e comprido. No entanto, ambos compartilham características como pernas longas, cauda fina e pescoço alongado.

O gato oriental shorthair tem um formato de cabeça mais alongado e triangular (Imagem: Ivonne Wierink | Shutterstock)

5. Formato da cabeça

Uma das diferenças mais marcantes entre o siamês e o oriental shorthair está no formato da cabeça. O Siamês possui uma cabeça em formato de cunha, com um crânio ligeiramente mais arredondado e um focinho delicado e estreito. O oriental shorthair apresenta um formato de cabeça ainda mais alongado e triangular, com contornos bem definidos e angulares. Seu focinho é mais proeminente e afilado.

6. Personalidade e comportamento

Tanto o siamês quanto o oriental shorthair são gatos extremamente sociáveis, inteligentes e comunicativos. No entanto, o primeiro tende a ser mais vocal e expressivo, utilizando diferentes tipos de miados para chamar a atenção de seus tutores. O segundo, por sua vez, é um pouco mais ativo e brincalhão, precisando de bastante estímulo e interação para se sentir feliz e evitar o tédio.

7. Sensibilidade ao clima

Por possuírem uma pelagem curta e fina, tanto o siamês quanto o oriental shorthair são sensíveis ao frio. No entanto, o segundo pode ser ainda mais afetado por temperaturas baixas, pois seu subpelo é menos denso. Por isso, em dias frios, é recomendado que o tutor forneça cobertores e mantenha o ambiente aquecido para manter o animal confortável.