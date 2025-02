3 preces espíritas aos anjos guardiães

No espiritismo, os anjos guardiães são espíritos protetores designados para cada indivíduo desde o nascimento. A missão deles é orientar, amparar e inspirar seus protegidos, auxiliando-os nas dificuldades da vida e incentivando-os a seguir o caminho do bem. Eles atuam como guias espirituais, oferecendo conselhos e proteção, sem interferir no livre-arbítrio de seus protegidos.

Invocá-los por meio de preces é uma prática comum, pois fortalece a conexão espiritual e cria momentos de comunhão e confiança. Por isso, a seguir, confira 3 preces espíritas dedicadas aos anjos guardiães, que podem ser recitadas para estreitar sua ligação com esses seres protetores!

1. Prece para ter proteção e esclarecimento espiritual

Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida; dai-me a força de suportá-las sem queixumes; livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau Espírito que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo.

A ti, sobretudo, meu anjo guardião, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, Espíritos protetores, que por mim vos interessais, peço fazerdes que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades; sejam elas atendidas, segundo a vontade de Deus.

Preces aos anjos guardiães clamam por proteção e amparo nos momentos difíceis da vida (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

2. Prece para encontrar amparo

Meu Deus, permite que os bons Espíritos que me cercam venham em meu auxílio, quando me achar em sofrimento, e que me sustentem se desfalecer. Faze, Senhor, que eles me incutam fé, esperança e caridade; que sejam para mim um amparo, uma inspiração e um testemunho da tua misericórdia. Faze, enfim, que neles encontre eu a força que me falta nas provas da vida e, para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que consola.

3. Prece para ter força

Espíritos bem-amados, anjos guardiães que, com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velais sobre os homens, sede meus protetores nas provas da vida terrena. Dai-me força, coragem e resignação; inspirai-me tudo o que é bom, detende-me no declive do mal; que a vossa bondosa influência penetre minha alma; fazei com que eu sinta que um amigo devotado está perto de mim, que vê meus sofrimentos e partilha minhas alegrias. E tu, meu bom anjo, não me abandones. Necessito de toda a tua proteção, para suportar com fé e amor as provas que aprouver a Deus enviar-me.