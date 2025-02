5 dicas para estudar as obras literárias dos vestibulares 

Estabelecer um cronograma para a leitura das obras cobradas nos vestibulares é fundamental para quem está se preparando para as provas. O estudante deve ter como ponto de partida o momento em que inicia a sua preparação para os exames, e, como ponto de chegada, os dias que antecedem os exames, a serem aplicadas no segundo semestre.

No entanto, a leitura dos títulos solicitados nos vestibulares exige esforço, tempo e dedicação, pois são conteúdos que fazem o aluno sair da zona de conforto. Assim, uma das alternativas para otimizar esse processo é a leitura ativa, estratégia que retira o leitor de uma posição passiva, de simples assimilação do que é lido, para aquele que pensa no que lê e estabelece relações entre as leituras e suas respectivas épocas históricas e estéticas.

Como iniciar a leitura ativa?

Para iniciar a preparação, uma das recomendações é que o aluno comece a leitura por uma obra que conheça ou já tenha ouvido falar. Se ele não tiver nenhum critério prévio, pode seguir a ordem cronológica das obras solicitadas, partindo das mais antigas até as mais recentes.

Neste sentido, o professor de Literatura do Curso Anglo, Fernando Marcílio, destaca que, para romances e contos, o ideal é fazer pequenas sínteses, e, para os livros de poesia, o indicado é separar os poemas por temas. “O essencial é fazer perguntas ao texto e buscar as respostas nele. E uma ideia interessante é discutir suas interpretações com as dos colegas em sala de aula ou em grupos de estudo”, completa.

Segundo o professor, na leitura também é interessante prestar atenção nos recursos da escrita, nos repertórios e no estilo do autor. Da mesma forma, é importante perceber o que o texto traz de permanente, isto é, em que medida ele dialoga com o tempo e a realidade do aluno. “Além disso, uma consulta a vestibulares anteriores da instituição de ensino cujo vestibular o aluno se submeterá é sempre uma orientação para verificar como qual o perfil de pergunta sobre as obras”, destaca.

A leitura ativa ajuda a entender a fundo o que o autor quer transmitir (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock)

Dicas para otimizar a leitura

Visando ajudar os vestibulandos neste desafio, o professor Fernando Marcílio traz 5 orientações para otimizar a leitura das obras exigidas e absorver o conteúdo. Veja!

1. Leia com atenção

Não dá para ler e, ao mesmo tempo, assistir a uma minissérie, por exemplo. A leitura exige concentração, e quando você divide sua atenção entre diferentes atividades, como assistir a uma série ou mexer no celular, você perde a imersão na obra. Para entender a fundo o que o autor quer transmitir, é necessário se dedicar exclusivamente à leitura.

2. Faça anotações

Mesmo que sejam pessoais, anotações podem ajudar na interpretação. Anotar é uma forma de engajar com o texto de maneira ativa. Quando você escreve suas impressões, dúvidas e pensamentos sobre o que está lendo, está ajudando a fixar as informações e a tornar a leitura mais significativa. Além disso, ao revisar suas anotações, você pode identificar padrões e temas recorrentes na obra, o que facilita a interpretação.

3. Faça pausas na leitura

Pense no que leu, estabeleça conexões com outras leituras. Muitas vezes, a leitura contínua pode sobrecarregar a mente e dificultar a compreensão completa do texto. Pausar a leitura ajuda a refletir sobre o que foi absorvido, permitindo que você conecte o conteúdo com outras leituras, experiências ou até mesmo com o contexto histórico e social da obra.

4. Tire dúvidas

Não deixe nenhuma lacuna na leitura! Ao ler uma obra literária, você pode se deparar com palavras difíceis, expressões antigas ou passagens que não ficam totalmente claras. Se essas dúvidas não forem sanadas, elas podem afetar a sua compreensão da obra como um todo. Sem entender essas lacunas, você pode interpretar o texto de maneira equivocada.

5. Troque ideias com outros leitores

Discuta com amigos e colegas os aspectos percebidos por cada um. A literatura é subjetiva, e cada leitor pode perceber diferentes aspectos de uma obra. Discutir com outros leitores oferece novas perspectivas, amplia o entendimento sobre o texto e pode até corrigir interpretações erradas ou incompletas. A troca de ideias enriquece a análise e pode ajudar a fortalecer suas argumentações para o vestibular.

Por Julia Vitorazzo