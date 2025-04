4 características do cachorro da raça weimaraner 

O weimaraner é uma raça de origem alemã, desenvolvida no início do século XIX, quando era utilizado pela nobreza da corte de Weimar para caça de grandes animais, como veados e javalis. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), é considerado uma das raças mais antigas da Alemanha ainda criadas de forma pura.

Originalmente, ele possuía traços herdados dos cães de guia (leithund), mas ao longo dos anos foi aprimorado por caçadores profissionais e guardas florestais da região de Weimar e Turíngia. Após 1890, a raça passou a ser criada de forma controlada, garantindo características físicas e temperamentais únicas.

Conhecido como o “fantasma cinza”, o weimaraner chama atenção por sua pelagem elegante e seu olhar expressivo em tom âmbar. Além de suas habilidades na caça, ele se tornou um excelente cão de companhia devido à sua lealdade, inteligência e necessidade de proximidade com o tutor. Hoje, é uma raça popular tanto para esportes caninos quanto para famílias que buscam um companheiro ativo e afetuoso.

Abaixo, confira outras características do cachorro da raça weimaraner!

1. Aparência física

O weimaraner é um cão de porte médio a grande, com uma estrutura física atlética e harmoniosa. De acordo com a CBKC, sua altura na cernelha varia entre 59 e 70 cm nos machos e 57 e 65 cm nas fêmeas, enquanto o peso médio fica entre 30 e 40 kg para os machos e 25 e 35 kg para as fêmeas. Ele possui musculatura bem definida, pescoço elegante e um dorso forte e relativamente longo.

Ainda conforme a CBKC, a pelagem pode ser de dois tipos: curta e densa ou longa e sedosa, sendo ambas bem aderentes ao corpo. A cor, sempre em tons de cinza, como prata, corça ou rato, é uma marca registrada da raça. Os olhos mudam de cor conforme o crescimento: nascem azuis-claros e, com o tempo, adquirem tons âmbar. As orelhas são longas e arredondadas, posicionadas altas na cabeça.

2. Temperamento e personalidade

O weimaraner é um cachorro inteligente, energético e extremamente leal ao seu tutor. Conforme descrito no padrão da raça pela CBKC, ele é versátil e fácil de treinar, com temperamento equilibrado. Seu instinto de caça permanece forte, fazendo dele atento e persistente. Apesar de ser um excelente cão de guarda, ele não demonstra agressividade sem motivo, sendo naturalmente amigável com a família.

Muito apegado aos tutores, o weimaraner não gosta de ficar sozinho por longos períodos, podendo desenvolver ansiedade de separação se não receber atenção e estímulos adequados. Ele precisa de desafios mentais e físicos para evitar tédio e comportamentos destrutivos. Além disso, se dá bem com crianças e outros cães, desde que socializado corretamente desde filhote.

Sua alta energia faz dele um parceiro ideal para atividades como corridas, caminhadas, trilhas e esportes caninos, como agility e obediência. Para tutores que levam um estilo de vida ativo, pode ser um companheiro perfeito.

O weimaraner tem predisposição a algumas condições genéticas, necessitando de acompanhamento veterinário (Imagem: Nejron Photo | Shutterstock)

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Como um cachorro atlético e de grande porte, o weimaraner exige uma alimentação equilibrada e de alta qualidade, rica em proteínas e nutrientes que sustentem seu nível de atividade. O tutor deve oferecer rações adequadas à idade e ao peso, respeitando as quantidades recomendadas para evitar obesidade, pois o excesso de peso pode sobrecarregar suas articulações.

Apesar de ser uma raça saudável, o weimaraner tem predisposição a algumas condições genéticas, como displasia coxo-femoral (doença articular degenerativa que afeta a articulação do quadril). Assim, é essencial realizar check-ups veterinários frequentes.

4. Educação e socialização

O weimaraner é extremamente inteligente e aprende comandos com facilidade, mas também pode ser teimoso se não for treinado corretamente. A socialização desde cedo é fundamental para que ele se torne um cão equilibrado e amigável.

O ideal é que o treinamento seja baseado em reforço positivo, com recompensas e elogios. Métodos punitivos não funcionam bem com a raça, pois podem torná-la desconfiada ou resistente ao aprendizado. O tutor deve estabelecer uma liderança firme e consistente para garantir um cachorro obediente e bem-comportado.

Devido à sua necessidade de estimulação mental, o weimaraner se destaca em esportes como agility e provas de faro, que desafiam suas habilidades naturais. Também é recomendável oferecer brinquedos interativos e sessões de treinamento diárias para evitar comportamentos destrutivos por tédio.