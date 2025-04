A chegada do atacante Memphis Depay ao Corinthians causou grande repercussão no mundo do futebol, surpreendendo torcedores e analistas. Com passagens por clubes de elite, além de ser uma peça fundamental na seleção da Holanda, o jogador traz consigo não apenas qualidade técnica, mas também um status de estrela internacional e se tornou um reforço de peso para a temporada.

O jogador neerlandês, conhecido por seu talento e carisma, rapidamente se tornou um ícone não somente para os torcedores do Timão, mas também popularizou o Corinthians para fãs de futebol na Europa, especialmente na sua terra natal. O resultado foi o aumento de 1.300% nas buscas pelo clube na Holanda em setembro de 2024, mês em que Memphis Depay foi oficialmente apresentado em um dos maiores clubes brasileiros.

Principais feitos de Memphis Depay

Memphis Depay, nascido em 13 de fevereiro de 1994, é um atacante que se destacou desde suas primeiras aparições nas categorias de base do PSV Eindhoven. Com uma carreira marcada por passagens por grandes clubes europeus, como Manchester United, Lyon e Barcelona, ele se tornou um dos jogadores mais reconhecidos de sua geração.

O craque recebeu títulos em todos os clubes pelos quais passou, totalizando 10 conquistas ao longo de sua carreira. No PSV, Memphis Depay conquistou o Campeonato Holandês em 2015, enquanto no Lyon se destacou como artilheiro, chegando na melhor fase de sua carreira ao disputar a semifinal da Champions League de 2020.

Em sua passagem pelo Barcelona, embora tenha sofrido com lesões, foi o artilheiro do time na temporada 2021/2022, ao lado de Aubameyang, com 13 gols. Já pela seleção dos Países Baixos, o camisa 10 foi campeão Europeu Sub-17, em 2011. Na equipe principal, disputou duas Copas do Mundo. Inclusive, em 2014, ele fez um gol na Neo Química Arena na vitória da Laranja Mecânica contra o Chile, pela fase de grupos.

O atacante Memphis Depay conquistou a torcida corintiana (Imagem: ph.FAB | Shutterstock)

Desempenho no Corinthians até o momento

Desde sua chegada ao Corinthians, no segundo semestre de 2024, Memphis Depay tem demonstrado um desempenho sólido. Nos primeiros meses de 2025, o atacante marcou dois gols e deu sete assistências em apenas 15 jogos. Sua habilidade em criar jogadas e finalizar com precisão já conquistou a torcida, que vê nele uma esperança para o sucesso do clube na temporada.

Popularidade de Memphis Depay nas buscas

O impacto de Memphis Depay no Corinthians é visível não apenas em campo, mas também nas estatísticas de busca. Segundo um estudo conduzido pela Agência Conversion, especialista em SEO, as buscas no Google por “Memphis Depay” cresceram 643,65% no Brasil entre 1º de agosto de 2024 e fevereiro de 2025, saltando de 90.500 para 673.000.

Já em setembro de 2024, mês em que Memphis Depay foi anunciado, o volume de pesquisas pelo Corinthians na Holanda atingiu um pico de 1.300% em relação ao mês anterior. Antes de sua chegada, as buscas pelo clube eram quase nulas, mas a presença do atacante mudou drasticamente esse cenário, com o Timão se tornando um tema quente entre os holandeses fãs de futebol.

Segundo as buscas do Google, em março de 2025, Memphis Depay ocupou a segunda posição entre os jogadores mais pesquisados do Corinthians, com 369.000 buscas. O artilheiro Yuri Alberto lidera o ranking, com 629.000 buscas, seguido por Memphis Depay (369.000), Rodrigo Garro (144.000), Hugo Souza (122.000) e Talles Magno (75.000). Essa popularidade crescente do atleta reflete não apenas seu talento, mas também gera marketing e visibilidade para o Corinthians.

Por Giovanna Scarparo