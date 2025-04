Em 7 de abril é comemorado o Dia do Jornalista, em homenagem ao trabalho e à vida de João Batista Líbero Badaró, jornalista que lutou pela independência do país e foi assassinado em 1830. A profissão é fundamental para os pilares da sociedade e para o conhecimento comunitário sobre temas como política, sociedade, economia, saúde, educação e cultura.

Para celebrar essa data tão importante, uma boa opção é assistir a filmes que retratam o mundo dos profissionais e suas complexidades. Desde obras baseadas em histórias reais, dramáticas ou com uma pitada de comédia, há um longa que pode ser interessante para quem deseja refletir sobre o papel da imprensa e suas funções.

Confira, abaixo, 6 filmes para assistir no Dia do Jornalista!

1. Faces da Verdade (2008)

Em “Faces da Verdade”, o compromisso com a ética jornalística é levado ao limite diante do poder do Estado e da preservação de uma fonte (Imagem: Reprodução digital | Yari Film Group Releasing)

Dirigido por Rod Lurie e inspirado em histórias reais, “Faces da Verdade” acompanha Rachel Armstrong (Kate Beckinsale), uma colunista política de Washington D.C. que publica uma denúncia envolvendo a atuação do governo dos EUA na Venezuela e expõe, em seu artigo, o nome de uma agente da CIA.

Quando se recusa a revelar sua fonte — mesmo diante da Justiça —, Rachel enfrenta as consequências da própria integridade profissional: é presa e vê sua vida pessoal desmoronar em nome do direito à liberdade de imprensa.

A narrativa mergulha na tensão entre segurança nacional e o dever da imprensa de proteger suas fontes, destacando o jornalismo como pilar de resistência democrática. Com atuações intensas de Beckinsale e Vera Farmiga, o filme convida à reflexão sobre os limites da verdade, do sigilo e da coragem editorial.

Onde assistir: Prime Video.

2. Conspiração e Poder (2015)

Em “Conspiração e Poder”, o embate entre apuração jornalística e interesses políticos revela os riscos enfrentados por quem busca a verdade (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.)

Baseado em histórias reais, o longa retrata o caso da produtora Mary Mapes (Cate Blanchett) e do âncora Dan Rather (Robert Redford), responsáveis por uma matéria veiculada no programa “60 Minutes” da CBS, que denunciava supostos privilégios do então presidente George W. Bush durante a Guerra do Vietnã. Após a exibição, em vez do impacto esperado na campanha eleitoral, a equipe enfrentou uma ofensiva pública que colocou em xeque a veracidade da denúncia e a reputação dos envolvidos.

Dirigido por James Vanderbilt, o filme “Conspiração e Poder” mostra os bastidores de uma redação sob pressão, o descrédito de provas jornalísticas e a tentativa de deslegitimar quem ousa desafiar o poder. Um retrato contundente da fragilidade das instituições frente à influência política e da coragem necessária para exercer o jornalismo com responsabilidade.

Onde assistir: Prime Video.

3. Spotlight: Segredos Revelados (2015)

Em “Spotlight: Segredos Revelados”, o jornalismo investigativo cumpre sua função social ao expor um dos maiores escândalos da Igreja Católica (Imagem: Reprodução digital | Open Road Films)

Mais do que uma simples narrativa baseada em fatos, “Spotlight: Segredos Revelados” é um marco no cinema contemporâneo sobre jornalismo investigativo e seus impactos na sociedade. Dirigido por Tom McCarthy e vencedor do Oscar de Melhor Filme e Melhor Roteiro Original, o longa acompanha a equipe “Spotlight”, do jornal The Boston Globe, responsável por revelar ao mundo o escândalo de abuso sexual de crianças por membros da Igreja Católica em Boston — e o acobertamento sistemático por parte da arquidiocese.

A trama se desenvolve a partir da chegada do novo editor, Marty Baron (Liev Schreiber), que sugere à equipe liderada por Walter Robinson (Michael Keaton) investigar uma denúncia esquecida. O que parecia ser um caso isolado se revela, gradualmente, um sistema de omissão e violência institucionalizada.

À medida que os jornalistas, interpretados por Mark Ruffalo, Rachel McAdams e Brian d’Arcy James, mergulham nos arquivos judiciais e ouvem as vítimas, cresce a urgência em publicar a matéria — e com ela, o peso ético de dar voz à verdade, mesmo diante da pressão de uma das instituições mais poderosas do mundo.

Onde assistir: Max.

4. A Crônica Francesa (2021)

Em “A Crônica Francesa”, o jornalismo vira arte sob a lente excêntrica de Wes Anderson (Imagem: Reprodução digital | The Walt Disney)

Com direção e roteiro de Wes Anderson, “A Crônica Francesa” se desenrola como uma celebração da imprensa literária e do jornalismo cultural do século XX. Ambientado na fictícia cidade francesa de Ennui-sur-Blasé, o filme, visualmente encantador, com enquadramentos simétricos e transições criativas, é estruturado como a edição final da revista “The French Dispatch“, publicada por um posto avançado de um jornal americano na França. A morte do editor Arthur Howitzer Jr. (Bill Murray) dá início à última edição da publicação, composta por quatro matérias assinadas por diferentes repórteres.

Cada segmento revela não apenas o conteúdo da reportagem, mas também a alma e o olhar único de cada jornalista — da crítica de arte ao repórter gastronômico. Com elenco estelar que inclui Timothée Chalamet, Frances McDormand, Tilda Swinton e Owen Wilson, o longa é um tributo à narrativa jornalística, à liberdade editorial e ao poder da escrita bem-feita.

Onde assistir: Disney+.

5. Ela Disse (2022)

O filme “Ela Disse” revela como a coragem de duas jornalistas deu origem a uma das reportagens mais impactantes da história recente (Imagem: Reprodução digital | Universal Studios)

Baseado em fatos, “Ela Disse” acompanha as repórteres do The New York Times, Megan Twohey (Carey Mulligan) e Jodi Kantor (Zoe Kazan), responsáveis por uma investigação que abalou os alicerces de Hollywood. Em 2017, as jornalistas começaram a reunir provas e testemunhos sobre os casos de abuso sexual cometidos por Harvey Weinstein — um dos produtores mais poderosos da indústria cinematográfica.

Mesmo diante do silêncio institucional, do medo das vítimas e das ameaças veladas, a dupla seguiu em busca da verdade, enfrentando o peso de um sistema que há décadas protegia predadores sexuais. O filme, dirigido por Maria Schrader, não apenas expõe o escândalo que deu origem ao movimento #MeToo, como valoriza o trabalho do jornalismo investigativo comprometido com a justiça e a voz das vítimas.

Onde assistir: Prime Video.

6. Guerra Civil (2024)

Em “Guerra Civil”, o jornalismo de guerra se transforma em resistência diante do colapso político e social de um país dividido (Imagem: Reprodução digital | A 24 / DCM)

Com direção de Alex Garland, o longa retrata um futuro distópico nos Estados Unidos, onde uma guerra interna devasta o país e dissolve as estruturas de poder. Nesse cenário caótico, acompanhamos a jornada de Lee (Kirsten Dunst) e Joel (Wagner Moura), repórteres que arriscam a vida em busca de registros e relatos que documentem a violência que toma conta das ruas.

À medida que cruzam zonas de conflito, o papel da imprensa é posto à prova — ora como observadora, ora como alvo —, revelando o peso ético e físico de informar em tempos extremos. Com ritmo intenso e fotografia realista, “Guerra Civil” faz uma reflexão poderosa sobre liberdade, polarização e o dever do jornalista de manter viva a verdade mesmo em meio ao caos.

Onde assistir: Max.