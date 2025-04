4 características do gato da raça peterbald 

O peterbald é uma raça de gato relativamente recente, originada na Rússia em janeiro de 1994. Ele é resultado do cruzamento entre o oriental shorthair e o donskoy, criando uma linhagem marcada por características físicas elegantes e um comportamento dócil. O gene responsável pela perda de pelos é dominante, diferentemente do gene da raça sphynx, que é recessivo.

Conforme a The International Cat Association (TICA), o peterbald é conhecido por sua aparência exótica e pela variedade de tipos de pelagem, além de possuir uma personalidade extremamente afetuosa e inteligente. Essa combinação de características faz com que ele conquiste cada vez mais admiradores e tutores ao redor do mundo.

Abaixo, confira algumas características do gato da raça peterbald!

1. Aparência física

A aparência do peterbald é uma de suas características mais marcantes. De tamanho médio, ele possui um corpo longo e magro. A cabeça tem formato triangular, formando um longo triângulo invertido que vai das pontas das orelhas até o focinho.

As orelhas são grandes e pontudas, com base larga e leve inclinação para os lados. Os olhos são médios, em formato de amêndoa. A cauda é longa, fina e flexível, e as patas traseiras são ligeiramente mais altas que as dianteiras, dando ao gato um porte gracioso e equilibrado.

De acordo com a TICA, esse gato pode apresentar cinco tipos de pelagem, que podem mudar ao longo da vida, especialmente nos primeiros anos:

Naked: totalmente sem pelos, com pele elástica e suave ao toque, podendo parecer ligeiramente pegajosa ou macia como seda; Chamois: pele com textura semelhante à camurça ou pêssego, seca e extremamente macia; Flock: pelagem curta e aveludada, com textura de veludo, sem a presença de pelos protetores; Brush: pelagem escassa e áspera, com fios ondulados ou encaracolados, podendo ter densidade variável e aparência irregular; Straight: pelagem reta e normal, típica de gatos comuns, sem o gene da queda de pelo e, portanto, permanente e não mutável.

É importante destacar que gatos com pelagem straight não são elegíveis para competições, embora possam ser utilizados em programas de criação. Além disso, o peterbald pode nascer completamente sem pelos e continuar assim ao longo da vida, ou ainda apresentar uma combinação de texturas que podem mudar conforme envelhece.

2. Temperamento e personalidade

O peterbald é conhecido por seu temperamento amigável e extremamente apegado aos tutores – sendo, segundo a TICA, comparado aos cachorros devido a sua lealdade. Ele adora companhia e está sempre disposto a interagir, o que o torna uma excelente escolha para famílias e pessoas que passam bastante tempo em casa. Sua personalidade doce e carinhosa faz com que se adapte facilmente a diferentes ambientes e conviva bem com outros gatos e até mesmo cães.

Por ser ativo e curioso, ele costuma seguir os tutores pela casa, buscando atenção e carinho. Costuma ser altamente vocal, “respondendo” o tutor com miados. Além disso, é extremamente inteligente e aprende comandos e truques com rapidez, desde que estimulado positivamente.

Os gatos peterbald sem nenhuma pelagem precisam de banhos regulares (Imagem: BestPhotoPlus | Shutterstock)

3. Cuidados com a saúde e a alimentação

Por serem gatos que podem ter pouca ou nenhuma pelagem, os cuidados com a pele são essenciais. Gatos completamente sem pelos (tipo naked e chamois) precisam de banhos regulares para evitar o acúmulo de oleosidade na pele e possíveis irritações. Recomenda-se o uso de shampoos específicos para gatos e o cuidado para secá-los adequadamente após o banho.

Aqueles com pelagem brush ou flock podem necessitar de escovação leve para manter os fios limpos e desembaraçados, principalmente se a textura for mais áspera. Os animais com pelagem straight, por outro lado, têm cuidados semelhantes aos gatos comuns de pelo curto.

A alimentação do peterbald deve ser equilibrada e de alta qualidade para manter a saúde muscular e a energia. Como são gatos ativos e curiosos, é essencial oferecer rações ricas em proteínas e nutrientes. Além disso, é fundamental manter visitas regulares ao veterinário e garantir que as vacinas e vermifugações estejam sempre em dia.

4. Educação e socialização

Desde filhote, é importante socializar o peterbald com outros animais e pessoas para garantir que ele cresça sociável. Por ser um gato inteligente e curioso, atividades de enriquecimento ambiental, como brinquedos interativos e arranhadores, são essenciais para mantê-lo estimulado física e mentalmente.

O treinamento positivo, com recompensas e carinho, funciona muito bem com essa raça, que tende a responder às interações gentis e afetuosas. Ensinar comandos básicos, como sentar ou buscar brinquedos, pode ser uma ótima maneira de fortalecer o vínculo com o gato.