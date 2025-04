3 dicas para usar solários e gazebos na área externa

Independentemente da estação, contar com um espaço ao ar livre em casa é um convite ao relaxamento e à convivência. Seja para momentos de descanso ou encontros especiais, integrar a área externa ao dia a dia torna o ambiente mais acolhedor e funcional.

Para criar essa atmosfera, a arquiteta Patricia Penna, à frente do escritório Patricia Penna Arquitetura & Design, aposta em soluções que unem conforto e conexão com a natureza, como solários e gazebos. “Gosto deles justamente por serem plurais e capazes de sempre elevar o bem-estar daqueles que ali estão”, afirma.

Nos projetos de residências que realiza, ela aprecia acrescentar o elemento que comporta diferentes propostas e a composição por diferentes materiais. “Os gazebos e solários tanto são propícios para reunir pessoas em encontros descontraídos, como para servir petiscos em complemento da área gourmet”, diz a profissional.

A seguir, ela compartilha 3 dicas baseadas em seus projetos para quem deseja incluir essas estruturas à área externa. Confira!

1. Invista em vidros com filtro UV

O vidro para o fechamento superior, além de resguardar, permite a entrada de iluminação (Imagem: Projeto: Patrícia Penna Arquitetura & Design | Leandro Moraes)

Um material bastante comum – e uma ótima escolha – é o vidro para o fechamento superior, pois, além de resguardar, permite a entrada de iluminação e o deleite de ampliar a conexão com a natureza ao apreciar o céu. Para tanto, a arquiteta revela sua preferência pelo material com filtro UV para proteger o interior dos raios solares mais intensos. “Sem contar que deixa o tempo de estar no gazebo ainda mais agradável”, acrescenta.

Patricia Penna ainda acrescenta ser possível o uso de uma cobertura retrátil – automatizada – que se fecha ou se abre conforme o desejo dos moradores. “Esse mecanismo oferece uma expansão para o uso dos solários e gazebos, pois, a depender do sistema, até a intensidade da vedação da luz solar pode ser controlada”, destaca.

2. Utilize madeiras plásticas para o ripado

O ripado de madeira provê redução na incidência solar direta (Imagem: Projeto: Patrícia Penna Arquitetura & Design | Leandro Moraes)

Outra possibilidade interessante listada pela profissional é trabalhar com o efeito do ripado de madeira que, também, provê redução na incidência solar direta. Entretanto, vale ressaltar que é fundamental trabalhar com material de qualidade e executar manutenções frequentes para aumentar a longevidade do elemento. Uma excelente alternativa são as madeiras plásticas.

3. Escolha um mobiliário resistente

As poltronas e sofás dos solários e gazebos devem ser impermeáveis (Projeto: Patrícia Penna Arquitetura & Design | Imagem: Sérgio Israel)

Em se tratando de um espaço ao ar livre, a escolha do mobiliário para compor os solários e gazebos precisa passar por uma série de especificações, sendo peças resistentes às intempéries da natureza, como sol e chuva.

No caso de poltronas e sofás, os tecidos precisam ser impermeáveis ou resistentes à água, enquanto as fibras sintéticas e corda náutica são ótimas apostas para a estrutura dos móveis, uma vez que são resistentes e com excelente durabilidade. O alumínio também é indicado como estrutura do mobiliário, uma vez que possui uma alta resistência, inclusive ao efeito da maresia e é muito leve.

Por Lucas Janini