7 atrações imperdíveis em Foz do Iguaçu 

A história de Foz do Iguaçu, localizada no extremo oeste do Paraná, remonta aos povos indígenas guaranis, que já habitavam a região antes da chegada dos colonizadores europeus. A cidade começou a se desenvolver no século XX, impulsionada pela construção da Ponte da Amizade e, posteriormente, pela Usina Hidrelétrica de Itaipu, uma das maiores do planeta. Hoje, Foz do Iguaçu é um polo turístico internacional, recebendo milhões de visitantes todos os anos para conhecer suas belezas naturais e atrações culturais.

A cidade conta com o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (IGU), que recebe voos diretos das principais capitais brasileiras e de algumas cidades internacionais. Para quem prefere viajar de carro, as rodovias BR-277 e BR-469 conectam Foz a outras regiões do Paraná e a países vizinhos, como Argentina e Paraguai. Há também opções de ônibus que fazem o trajeto até a cidade partindo de diferentes pontos do Brasil.

A região pode ser visitada o ano todo, mas cada estação proporciona uma experiência diferente. O verão (dezembro a março) é quente e úmido, e as Cataratas do Iguaçu ficam ainda mais volumosas. Já no inverno (junho a setembro), as temperaturas são mais amenas e o clima é seco, tornando os passeios mais confortáveis. Para quem busca um equilíbrio entre temperatura e fluxo de turistas, os meses de abril, maio, setembro e outubro são ideais.

Foz do Iguaçu é um dos destinos mais impressionantes do Brasil e do mundo. Este mês, a região volta a ganhar a atenção do público ao se tornar cenário da nova novela das nove “Vale Tudo”, na TV Globo. Por isso, abaixo, confira 7 atrações imperdíveis para visitar!

1. Cataratas do Iguaçu

As Cataratas do Iguaçu são reconhecidas como uma das Sete Maravilhas Modernas da Natureza (Imagem: Paulo Nabas | Shutterstock)

O maior cartão-postal de Foz do Iguaçu, as Cataratas do Iguaçu, são um espetáculo natural impressionante, formado por mais de 270 quedas d’água que chegam a 80 metros de altura. Essa maravilha fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu, uma área de preservação que proporciona aos visitantes uma experiência inesquecível, com trilhas, passarelas e mirantes estrategicamente posicionados para garantir uma visão privilegiada das quedas.

Para os mais aventureiros, há passeios de barco que levam os visitantes para bem perto das quedas, garantindo uma dose extra de emoção com os respingos refrescantes da água. Para acessar toda a extensão das cataratas, é necessário cruzar a fronteira e conhecer o lado argentino, que proporciona uma visão diferente e igualmente deslumbrante da paisagem.

O local é tão impressionante que foi reconhecido como uma das Sete Maravilhas Modernas da Natureza, consolidando sua importância como um dos destinos mais visitados do Brasil e do mundo. Independentemente da época do ano, as Cataratas do Iguaçu são um espetáculo inesquecível, com cachoeiras de diferentes intensidades e volumes de água, proporcionando cenários sempre novos e impressionantes.

2. Parque das Aves

Localizado próximo às Cataratas, o Parque das Aves é um verdadeiro santuário dedicado à preservação da fauna brasileira e internacional. Com mais de 1400 aves de diversas espécies, incluindo araras, tucanos, flamingos, corujas e até a imponente harpia, o parque proporciona uma experiência única de contato com a natureza. Uma das atrações mais fascinantes são os viveiros imersivos, onde os visitantes podem caminhar entre as aves, observando-as de perto em um ambiente que simula seu habitat natural.

Além das aves, o parque também abriga répteis e borboletas, tornando a visita ainda mais interessante. O trabalho de conservação realizado no local é essencial para a reabilitação e reintegração de animais resgatados, além de contribuir para a conscientização ambiental.

Com infraestrutura completa, trilhas bem sinalizadas e um ambiente exuberante, o Parque das Aves é um passeio imperdível para quem visita Foz do Iguaçu, proporcionando momentos de aprendizado e encantamento para todas as idades.

3. Itaipu Binacional

A Usina Hidrelétrica de Itaipu é responsável por gerar uma quantidade significativa de energia para o Brasil e o Paraguai (Imagem: guentermanaus | Shutterstock)

A Usina Hidrelétrica de Itaipu é uma das maiores obras de engenharia do mundo e um dos orgulhos da infraestrutura energética do Brasil e do Paraguai. Com uma barragem que se estende por quase 8 km de comprimento e 196 metros de altura, Itaipu é responsável por gerar uma quantidade significativa de energia para os dois países.

O local oferece diversas opções de passeios, sendo o mais completo o Circuito Especial, que leva os visitantes para dentro da usina, proporcionando uma visão privilegiada do funcionamento da hidrelétrica. Outra atração importante é o Refúgio Biológico Bela Vista, uma área de preservação criada para proteger a fauna e flora locais, onde é possível conhecer espécies da região, como a onça-pintada, além de diversas aves e répteis.

Para quem gosta de história e tecnologia, a visita ao Ecomuseu de Itaipu também é uma excelente opção, com exposições interativas que explicam a construção e operação da usina. Com uma paisagem impressionante, principalmente ao pôr do sol, a Usina de Itaipu é um destino imperdível para quem visita Foz do Iguaçu.

4. Marco das Três Fronteiras

O Marco das Três Fronteiras é um dos pontos mais emblemáticos de Foz do Iguaçu, onde Brasil, Argentina e Paraguai se encontram, separados pelos rios Iguaçu e Paraná. Além da importância geográfica e histórica, o local conta com uma estrutura moderna e atrações que celebram a cultura dos três países.

Logo na entrada, uma vila cenográfica inspirada nas Missões Jesuíticas remete à época da colonização, proporcionando uma imersão histórica aos visitantes. Durante a noite, o espetáculo de luzes e cores transforma o espaço, tornando a visita ainda mais especial.

O local também oferece apresentações culturais, com danças típicas dos três países, além de um restaurante temático que serve pratos tradicionais da culinária brasileira, argentina e paraguaia. A vista panorâmica do encontro dos rios, principalmente ao pôr do sol, é um espetáculo à parte e rende belas fotos.

5. Dreams Park Show

O Dreams Park Show é um destino completo para quem busca história, cultura, entretenimento e educação ambiental. Além do famoso Museu de Cera, que reúne figuras de personalidades icônicas, o complexo conta com outras atrações imperdíveis.

No Vale dos Dinossauros, réplicas em tamanho real transportam os visitantes para a era pré-histórica, enquanto o Maravilhas do Mundo apresenta miniaturas detalhadas de monumentos icônicos. Para uma experiência congelante, o Dreams Ice Bar é um bar inteiramente feito de gelo.

Já no Ecopark, a educação ambiental ganha destaque com a Fazendinha, o Viveiro de Imersão das Aves, que abriga animais resgatados, e apresentações emocionantes do Cavalo Crioulo e das Aves de Rapina. E para quem curte motocicletas, rock’n’roll e boa gastronomia, o Motor Show é o lugar ideal, combinando um museu de motos com bar, restaurante e shows ao vivo.

6. Roda-Gigante Yup Star

A Yup Star Foz do Iguaçu é uma das atrações mais recentes da cidade e proporciona uma experiência única para moradores e turistas. Com 88 metros de altura, essa roda-gigante oferece uma vista panorâmica espetacular de Foz do Iguaçu, do Rio Paraná e até do Paraguai. Suas 36 cabines climatizadas garantem conforto aos visitantes, permitindo que apreciem a paisagem de diferentes ângulos, seja durante o dia, ao pôr do sol ou à noite, quando a iluminação da cidade cria um cenário ainda mais especial.

Além da vista incrível, a roda-gigante conta com uma infraestrutura completa, incluindo áreas de convivência, espaço para fotos e um ambiente ideal para passeios em família, encontros românticos e até mesmo momentos de contemplação solitária. À noite, a roda-gigante se ilumina com um show de luzes coloridas, tornando-se ainda mais impressionante e garantindo belos registros fotográficos.

7. Passeio de compras no Paraguai

A poucos minutos de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este é um dos maiores centros de compras da América do Sul, atraindo turistas em busca de eletrônicos, perfumes, roupas e acessórios com preços competitivos. A cidade conta com lojas renomadas que oferecem produtos originais e de alta qualidade.

Os shoppings da região proporcionam um ambiente mais seguro e climatizado, enquanto diversas galerias comerciais oferecem grande variedade de itens. A isenção de impostos em alguns produtos torna os preços ainda mais atrativos, mas é essencial respeitar a cota alfandegária. Além das compras, a cidade tem bons restaurantes e cafés, garantindo um passeio completo para quem visita Foz do Iguaçu.

Por Cláudia Costa – revista Qual Viagem