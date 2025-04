Saiba como evitar as bolas de pelos nos gatos

É natural que os gatos soltem pelos ao longo do tempo, especialmente durante as mudanças de estação. Isso acontece porque os felinos têm um ciclo de renovação dos pelos, em que os fios antigos caem para dar lugar a novos. Além disso, os gatos são animais muito higiênicos e passam boa parte do dia se lambendo para se manterem limpos. Durante esse processo de autolimpeza, é comum que eles engulam parte dos pelos soltos.

Devido às papilas que cobrem as línguas desses felinos, eles conseguem lavar, secar, pentear e alisar a pelagem, além de remover os pelos mortos presentes na superfície da pele. “Alguns pelos não são devidamente digeridos, levando ao acúmulo no trato gastrointestinal, podendo conglomerar-se em sólidas massas conhecidas como ‘bolas de pelo’ (tricobezoar)”, explica Lara Torrezan, veterinária e cofundadora da startup e marketplace DotPet.

Sintomas das bolas de pelo

Lara Torrezan explica que é possível perceber quando o gato está incomodado com as bolas de pelo, pois ele apresenta tosse seca ou tentativa de vômito, falta de apetite, depressão, dor abdominal, constipação, fezes muito secas e duras, pelagem seca e sem brilho e/ou com falhas. “Cuidado, pois esses sinais podem indicar uma obstrução da garganta, do estômago ou do intestino, resultando até na morte do animal”, alerta.

Perigos das bolas de pelos

Quando o gato ingere os pelos, o correto é a eliminação natural pelas fezes. Mas, algumas vezes, eles podem ser expelidos por meio do vômito. Porém, um conjunto de bolas de pelo pode se acumular em uma extensa área do trato gastrointestinal do animal, causando uma grave obstrução. Isso pode acarretar sinais clínicos como anorexia, perda de peso, vômito, diarreia e dor abdominal.

A escovação diária é uma maneira de evitar a frequência da eliminação dos pelos (Imagem: sharshonm | Shutterstock)

Combatendo as bolas de pelos

É possível reduzir a formação e a frequência com que as bolas de pelos precisam ser eliminadas. “As bolas de pelo podem ser evitadas com a escovação diária dos pelos, realização de tosas periódicas em casos de pelo semilongo ou longo, fornecimento de alimentos específicos com grande quantidade de fibras e fornecimento periódico de suplementos vitamínicos à base de malt”, esclarece a veterinária.

Além disso, segundo Lara Torrezan, as graminhas para gatos — feitas com sementes de trigo, cevada, milho, alpiste, centeio e aveia — podem ser oferecidas como fibras naturais, pois auxiliam na digestão, promovem o bom funcionamento do trato gastrointestinal e ajudam na prevenção das bolas de pelo.

Evitando a ingestão de pelos

Para reduzir a formação das bolas de pelos, Lara Torrezan também alerta que é muito importante manter a saúde do gato em dia, proporcionando a ele uma alimentação rica em nutrientes e fibras. “Nem sempre isso é possível apenas com a alimentação; por isso, é muito importante a suplementação”, conta.

Deve ser considerado que o tédio e o sedentarismo fazem aumentar o hábito de se lamber; por isso, oferecer atividades e distrações aos gatos é uma maneira de evitar que os bichanos fiquem se lambendo. “Prevenção é sempre a melhor opção, pois é impossível evitar que o gato ingira pelos, sendo esse seu hábito de higiene constante”, finaliza a veterinária.