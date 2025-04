8 truques de maquiagem para iniciantes

A maquiagem é um universo único, cheio de possibilidades, em que cada pessoa pode explorar sua criatividade e expressar sua personalidade. Muito além da estética, ela pode transformar o visual, destacar os traços que mais gostamos e até elevar a autoestima.

Seja para um evento especial ou para o dia a dia, a maquiagem é uma forma de arte acessível e divertida. Para quem está começando nesse mundo, algumas dicas simples fazem toda a diferença e ajudam a conquistar um resultado bonito, harmonioso e com a sua cara. Confira!

1. Prepare a pele

O cuidado com a pele é essencial para uma boa maquiagem, pois ela irá destacar os produtos utilizados. Portanto, a limpeza facial é o primeiro passo e mais importante. Para isso, use um sabonete adequado para o seu tipo de pele. Depois, aplique um bom hidratante e, se possível, um protetor solar. “Hidratar, tonificar e aplicar o primer no rosto faz com que a maquiagem tenha uma ótima durabilidade”, garante o beauty artist Danilo Donadeli.

2. Utilize base, corretivo e pó

O maquiador Bruno Cézar explica que escolher o produto com o tom certo para a pele também é muito importante para não errar na maquiagem. Por isso, a escolha da base, do corretivo e do pó deve ser feita com muito cuidado. Você pode aplicar a base com os dedos, com esponjinhas próprias para maquiagem ou com pincel específico para base — isso também vale para a aplicação do corretivo. O pó, por sua vez, pode ser aplicado com esponja ou pincel.

3. Escolha as cores certas

Para quem está começando no universo das makes, o ideal é tentar maquiagens mais simples e ir incrementando aos poucos. “Os tons pastéis combinam mais para o dia a dia; já algumas cores mais vibrantes ajudam a compor um look mais moderno para a maquiagem da noite”, aconselha Danilo Donadeli.

4. Aplique delineador

Para muita gente, o delineador é um dos passos mais difíceis da maquiagem, pois borra com facilidade, além de ser difícil deixar os dois lados iguais. Contudo, existe um pequeno truque para eliminar esse problema: utilize um delineador de feltro (caneta) e faça uma marca no canto externo do olho, no ponto exato onde o traço deve terminar. Depois, com o cotovelo apoiado sobre uma mesa, faça um ponteado na base dos cílios. Em seguida, una esses pontos com um traço.

A escolha do rímel é o primeiro passo importante para garantir uma aplicação segura (Imagem: Dmytro Zinkevych | Shutterstock)

5. Utilize o rímel

A qualidade do rímel é muito importante para o visual ficar bonito. Ao aplicar a máscara, o ideal é começar bem rente à raiz dos cílios e levar o produto até as pontas. Repita a aplicação após 45 segundos. Se os cílios ficarem colados, separe-os com um pequeno pincel com função de pente.

6. Passe o blush na medida certa

Blush em tons pêssego ou rosado são ótimos para iniciantes. Aplique nas maçãs do rosto e esfume bem para não marcar demais. Os melhores pincéis para aplicá-lo são mais cheios e felpudos, porque espalham bem o produto e esfumam, deixando o ar mais natural. Cuidado para não aplicar muito produto.

7. Invista no batom para finalizar

As cores do batom devem ser escolhidas conforme o restante da maquiagem. Todavia, tons nude, rosados ou até um lip balm com cor são boas opções para quem ainda está aprendendo. São fáceis de aplicar e deixam um ar saudável. O batom pode ser aplicado diretamente com o bastão ou com um pincel próprio para a boca.

8. Não exagere na quantidade de produto

Ao começar a se maquiar, é comum achar que aplicar bastante produto vai garantir uma cobertura melhor, mas o excesso pode deixar o visual pesado e marcar linhas ou poros. A dica é sempre começar com uma quantidade pequena, seja de base, corretivo, sombra ou blush, e ir adicionando aos poucos, se sentir necessidade.