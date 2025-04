7 benefícios da automação residencial

O avanço tecnológico não para até mesmo dentro de casa. Com a automação residencial, tarefas simples ganham uma nova dimensão, facilitando o cotidiano de forma personalizada. Além disso, o sistema permite mais autonomia, principalmente para quem busca praticidade sem abrir mão da eficiência e do controle.

A seguir, as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, à frente do escritório Dantas & Passos Arquitetura, destacam os benefícios da automação residencial. Confira!

1. Sensores

A instalação de sensores de presença é garantia de economia, afinal essa tecnologia fará o controle das lâmpadas, de forma que não fiquem acesas sem necessidade.

2. Iluminação inteligente

A redução no consumo energético promovida pela automação torna o projeto uma escolha inteligente (Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Buzina de Imagem)

A partir de uma programação, a automação permite que as luzes fiquem acesas somente quando e onde o usuário deseja. Portanto, menos energia é gasta durante o dia — apenas em dias nublados, ou em algum cômodo que necessite de maior luminosidade. “Conforme a noite for chegando, é possível programar um horário para o acionamento das demais luzes”, detalha Paula Passos.

Para quem gosta de criar cenários especiais, também é possível mudar a intensidade e os efeitos de iluminação a partir da automação. Você quer fazer um encontro em família ou preparar um jantar romântico? “Para cada ocasião há luzes ideais e, quando estamos nessa etapa do projeto, avaliamos todas as possibilidades, de acordo com o desejo dos nossos moradores”, explica Danielle Dantas.

3. Feedback

Você acha que as crianças estão gastando muita luz? Pois saiba que alguns sistemas de automação mais modernos já permitem um estudo mais aprofundado do consumo. “É plenamente compreensível que os moradores fiquem estarrecidos com o acréscimo na conta de energia elétrica e não saibam exatamente como realizar esses acertos na rotina de casa. Nesse quesito, a automação é uma aliada por conta da visão analítica sobre o consumo de cada ambiente“, revela Paula Passos.

4. Segurança

Para evitar acidentes, principalmente em residências com idosos ou crianças, a automação evita que os moradores entrem em ambientes escuros, pois as luzes acendem de forma automática ao perceber a presença de alguém.

5. Vida útil

Atividades do dia a dia se tornam mais práticas e agradáveis quando integradas a soluções automatizadas personalizadas (Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Buzina de Imagem)

Ao utilizar as lâmpadas apenas nos momentos realmente necessários, aumenta-se a vida útil, contribuindo tanto com o bolso dos moradores como com o meio ambiente. “Sabemos que ainda existe um déficit de coleta seletiva no Brasil e esse é um tipo de resíduo que não pode ser disposto no lixo comum. Precisamos agir com responsabilidade, não só destacar da forma correta, como um passo antes, pensando no emprego assertivo de todos os materiais que nos servem em casa”, declara Danielle Dantas.

6. Na palma da mão

Com a automação e a Internet das Coisas (IoT), é possível ter controle de tudo pelos smartphones. Com a instalação dos sistemas de automação residencial, por meio de um aplicativo, o morador tem a disponibilidade de resolver tudo por meio de um clique: desde o acionamento de uma lâmpada, a dimerização da luz de um ambiente, o funcionamento da Smart TV ou, quem sabe, até a cafeteira, deixando a rotina matutina mais redondinha para não se atrasar nos compromissos do dia.

7. Eletroeletrônicos

A automação permite adaptar a iluminação para otimizar o foco e o desempenho nas atividades profissionais realizadas em casa (Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Buzina de Imagem)

A automação evita que aparelhos fiquem funcionando sem necessidade, como o rádio, a TV, o ar-condicionado etc. É possível ligar ou desligar esses itens de forma integrada para não permanecerem ativos enquanto a pessoa estiver fora de casa, por exemplo.

Observação importante

Para aproveitar ao máximo tudo que a tecnologia pode proporcionar à residência e, consequentemente aos seus moradores, as arquitetas são unânimes em ressaltar a importância da contratação de profissionais especializados em automação, uma vez que somente com expertise no assunto é possível especificar os sistemas e equipamentos mais apropriados para o projeto e de acordo com as necessidades de cada família.

“Consideramos a automação residencial um investimento que vale muito a pena, principalmente a médio e longo prazo, em razão das facilidades proporcionadas ao lar, além de evitar o desperdício de energia”, concluem Danielle Dantas e Paula Passos.

Por Emilie Guimarães