11 livros para conscientizar sobre o autismo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) se manifesta de diferentes formas, e a falta de informação pode levar à perpetuação de estereótipos. Para promover a inclusão neste Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado no dia 02 de abril, reunimos uma seleção de livros que abordam o tema sob diferentes perspectivas. A lista inclui histórias infantis para incentivar a empatia desde cedo, além de guias, pesquisas e estratégias de ensino inclusivo para todas as idades.

Essas obras trazem informações essenciais sobre o TEA e destacam o papel da educação no combate a preconceitos. Indicadas para famílias, educadores e profissionais, elas ajudam a ampliar a compreensão sobre o tema. Confira

1. Seu nome é David e ele é autista

O livro “Seu nome é David e ele é autista” descreve diversas situações vividas por uma criança autista (Imagem: Reprodução digital | Editora Cortez)

A história descreve situações vividas por David, uma criança com transtorno do espectro autista, na perspectiva dos pais, que possuem uma visão muito peculiar e particular sobre os comportamentos do filho. O livro escrito por Laerte Asnis conduz o leitor por experiências vividas pelo protagonista em seu mundo interior, ainda pouco compreendido por algumas pessoas.

2. Transtorno do espectro autista: pesquisas na saúde e na educação

O livro “Transtorno do espectro autista: pesquisas na saúde e na educação” traz informações atualizadas sobre a saúde e a educação (Imagem: Reprodução digital | Papirus Editora)

Esse livro reúne importantes especialistas no transtorno do espectro autista para trazer uma atualização abrangente do que está bem estabelecido na literatura sobre o tema, assim como diretrizes futuras da saúde e da educação. Com cuidado, rigor teórico-metodológico e qualidade argumentativa, o livro foi organizado por Carlos Schmidt e Cristiane Silvestre de Paula e é indicado para clínicos, educadores, pesquisadores, estudantes, pessoas com TEA e seus familiares.

3. Barulhinho, barulhão

Em “Barulinho, barulhão” Tito enfrenta desafios em seu primeiro dia de aula (Imagem: Reprodução digital | Editora Ciranda na Escola)

Tito, um menino autista, enfrenta o desafio do seu primeiro dia de aula. Na escola, ele percebe que o barulho das crianças o deixa desconfortável e precisa entender o motivo. A partir disso, Taciana dos Anjos traça uma história sensível que, junto às ilustrações de André Cerino, aborda a hipersensibilidade auditiva vivida por muitas crianças dentro do espectro autista.

4. Humano à sua maneira

O livro “Humano à sua maneira” redefine a abordagem do autismo (Imagem: Reprodução digital | Editora Edipro)

Escrito pelo médico Barry Prizant em colaboração com Tom Fields-Meyer, esta obra redefine a abordagem do autismo. Barry Prizant argumenta que o autismo não é um distúrbio a ser corrigido, mas sim uma maneira única de experimentar o mundo. Em vez de focar em suprimir os sintomas, ele defende a compreensão das causas emocionais por trás do comportamento do autista.

5. Léo e o cata-vento

Em “Léo e o cata-vento”, Léo surpreende seus colegas com um cata-vento especial (Imagem: Reprodução digital | Editora Ciranda Cultural)

No retorno às aulas, Léo surpreende os colegas com um cata-vento especial, que simboliza sua imaginação e a busca por novas perspectivas. Enquanto as crianças exploram o poder dos sonhos, a história, escrita por Danilo de Assis Pereira e ilustrada por Júnior Caramez, aborda de forma sensível o Transtorno do Espectro Autista (TEA), incentivando a empatia e a inclusão.

6. Para Norberto, tá tudo certo

Em “Para Norberto, tá tudo certo”, o tatu Norberto consegue ver um lado bom em tudo (Imagem: Reprodução digital | Editora Ciranda Cultural)

Muitas vezes acreditamos que situações impedem nossas ações. Ficamos paralisados sem saber o que fazer e como fazer. No livro escrito por Iara Luisa Mastine, conheça o Norberto, o tatu que vê tudo certo. Ele consegue ver um lado bom mesmo diante de um desafio. Norberto não acredita em tudo que falam e colocam como obrigação, ele prefere olhar para seus sentimentos e viver de acordo com sua intuição.

7. Tirando de letra

O livro-caixinha “Tirando de letra”, ajuda no desenvolvimento da linguagem (Imagem: Reprodução digital | Editora: Matrix)

Escrito por Viviane de Paula Viana e Kátia Nogueira, o livro-caixinha incentiva o aprendizado de expressões idiomáticas de forma lúdica, ao mesmo tempo que auxilia no desenvolvimento da linguagem. Pode ser utilizado individualmente ou em grupo, com a presença de um mediador. São 100 cartas para formar 50 pares: a expressão idiomática e seu significado.

8. Crítica à pseudociência em Educação Especial

Em “Crítica à Pseudociência em Educação Especial”, o autor questiona a visão da inclusão escolar de pessoas com deficiência no Brasil (Imagem: Reprodução digital | Editora Luna Edições)

O debate sobre a escolarização de pessoas com deficiência no Brasil está assolado pela pseudociência, inclusive em grandes universidades, que repetem o mantra do fim das salas e escolas especializadas e muito amor no coração para a inclusão escolar (ainda que usem diferentes eufemismos). Este livro, escrito por Lucelmo Lacerda, questiona frontalmente esta visão, classificando-a como pseudocientífica e descrevendo os motivos para isso.

9. O desenvolvimento do autismo

O livro “O desenvolvimento do autismo” serve como introdução nos estudos sobre o autismo (Imagem: Reprodução digital | Editora: M.Books/Alta Books)

Para quem está começando a estudar o autismo, este livro serve como uma introdução, abordando as necessidades de diferentes públicos, incluindo pais, terapeutas e profissionais da saúde. Escrito por Thomas L. Whitman, oferece elementos básicos, mas também analisa o transtorno sob amplas perspectivas. Essencial para melhorar ou atualizar as compreensões sobre o autismo.

10. Autismo, educação e transdisciplinaridade

Em “Autismo, educação e transdisciplinaridade” autores de diversas áreas oferecem um panorama dessa condição e suas implicações (Imagem: Reprodução digital | Papirus Editora)

Ao reunir autores de diversas áreas que atendem pacientes autistas e/ou pesquisam sobre os transtornos do espectro autista, a obra organizada por Carlo Schmidt visa oferecer um panorama transdisciplinar dessa condição e suas implicações. O tema é apresentado de forma didática, abrangendo os principais aspectos relacionados à compreensão do autismo, ao processo diagnóstico e às intervenções terapêuticas e educacionais.

11. Que será, será

Em “Que será, será”, o autor Thiago Prado relembra seu passado em um relato sensível e provocador (Imagem: Reprodução digital | Opera Editorial)

Após um diagnóstico tardio de autismo, o autor Thiago Prado revisita seu passado e questiona as classificações impostas sobre identidade, sexualidade e arte. Entre viagens e reflexões sobre o tempo, ele expõe fragilidades e conquistas sem buscar respostas definitivas. Inspirado nas próprias vivências do autor, este é um relato sensível e provocador sobre ser, sonhar e desafiar os rótulos.

Por Ana Paula Gonçalves