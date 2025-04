Em 14 de abril é celebrado o Dia Mundial do Café, uma das bebidas favoritas dos brasileiros. Para comemorar a data, nada melhor do que apreciar o delicioso sabor do café, que não necessariamente precisa ser consumido da maneira tradicional, pois é versátil e combina com diversas receitas.

Abaixo, confira 7 receitas surpreendentes com café!

Torta de chocolate com café

Ingredientes

Massa

300 g de biscoito de maisena

4 colheres de sopa de manteiga

Recheio

300 g de chocolate meio amargo picado

meio amargo picado 300 g de chocolate branco picado

400 ml de creme de leite

1 colher de sobremesa de café solúvel

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque o biscoito de maisena e bata até obter uma farofa. Transfira para um recipiente, adicione a manteiga e mexa até obter uma farofa úmida. Após, disponha a massa em uma forma de fundo removível e preencha o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Desligue o forno e reserve.

Recheio

Em panelas separadas, coloque o chocolate meio amargo e o chocolate branco e leve ao fogo médio para derreter. Adicione 200 ml de creme de leite em cada panela e misture até ficar homogêneo. Na panela com o chocolate meio amargo, adicione o café e mexa para incorporar. Desligue o fogo e reserve. Após, disponha metade do chocolate branco sobre a massa da torta e espalhe. Cubra com o chocolate meio amargo e finalize com o restante do chocolate branco. Leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida.

Bolo de banana com café

Ingredientes

3 ovos

1/4 de xícara de chá de óleo de girassol

1/2 xícara de chá de café coado

5 bananas descascadas e cortadas em rodelas

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de flocos de aveia

1 colher de sopa de cacau em pó

1 colher de sopa de canela em pó

1 pitada de sal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de sopa de vinagre de maçã

Óleo de girassol para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo de girassol, o café e as bananas e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha e os flocos de aveia, o cacau e o sal e mexa. Despeje a mistura líquida sobre os ingredientes secos e mexa até ficar homogêneo. Por último, coloque a canela em pó, o fermento químico e o vinagre de maçã e misture delicadamente. Unte uma assadeira com óleo de girassol e enfarinhe com farinha de aveia, disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Musse de café (Imagem: Olyina V | Shutterstock)

Musse de café

Ingredientes

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

1 colher de sopa de café solúvel

12 g de gelatina em pó sem sabor

5 colheres de sopa de água

Chocolate em pó e café em grãos para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a gelatina e a água e misture. Leve ao micro-ondas por 15 segundos até dissolver completamente. Reserve. Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite e o café solúvel e bata para incorporar. Adicione a gelatina reservada e bata até obter uma consistência homogênea. Após, distribua a musse em copos e leve à geladeira para gelar. Sirva decorado com chocolate em pó e grãos de café.

Arroz-doce de café

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz

3 xícaras de chá de água

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

100 ml de café coado

100 ml de café expresso

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o arroz e cozinhe até secar e os grãos ficarem macios. Acrescente o leite condensado e o creme de leite e misture. Desligue o fogo, junte os cafés e mexa para incorporar. Espere amornar, transfira para um recipiente e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Brigadeiro de café (Imagem: Iuliia Timofeeva | Shutterstock)

Brigadeiro de café

Ingredientes

395 g de leite condensado

1 colher de sobremesa de café solúvel

1 colher de sobremesa de chocolate em pó

de chocolate em pó 2 colheres de sopa de manteiga

Granulado para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o café solúvel e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o café dissolver. Após, adicione o chocolate em pó, reduza o fogo e mexa até o brigadeiro desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo, espere esfriar e modele. Decore com o granulado e sirva em seguida.

Tapioca de café com doce de leite

Ingredientes

500 g de goma para tapioca

300 ml de café

Doce de leite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a goma de tapioca e o café e misture. Peneire a massa e disponha sobre uma frigideira, espalhando uniformemente. Leve ao fogo médio até a tapioca firmar, vire e adicione o doce de leite. Dobre ao meio e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Sorvete de café

Ingredientes

395 g de leite condensado

400 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de café forte frio

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de sopa de cacau em pó

Raspas de chocolate a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite, o café frio, a essência de baunilha e o cacau em pó e bata até obter uma consistência homogênea e cremosa. Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 8 horas, mexendo com um garfo a cada 2 horas nas primeiras 4 horas para deixar o sorvete mais aerado e cremoso. Na hora de servir, retire do congelador alguns minutos antes para amolecer levemente e finalize com raspas de chocolate.