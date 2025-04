O feriado mais doce do ano está chegando, e com ele vem a oportunidade perfeita para reunir a família e criar momentos especiais. A Páscoa, além de celebrar valores como renovação e união, também é marcada por chocolates, refeições em família e muito carinho. Para deixar a data ainda mais divertida, nada melhor do que assistir a filmes temáticos que encantam crianças e adultos.

Abaixo, confira 7 filmes de Páscoa para assistir em família!

1. Frangoelho e o Hamster das Trevas (2022)

“Frangoelho e o Hamster das Trevas” conta a história de um jovem que é metade coelho e metade galinha, apaixonado por aventuras (Imagem: Reprodução digital | Netflix, Sony Pictures Releasing France e Belga Films)

Dirigido por Ben Stassen e Benjamin Mousquet, “Frangoelho e o Hamster das Trevas” conta a história de Hopper Chickenson, um jovem metade coelho e metade galinha, apaixonado por aventuras. Filho do Rei Arthur, ele tem um jeito peculiar e desajeitado, o que frequentemente atrapalha suas expedições.

No entanto, quando o irmão do rei escapa da prisão e parte em busca do Cetro do Hamster Negro para tomar o trono, Hopper precisa deixar suas trapalhadas de lado para tentar impedi-lo. Ao longo da jornada, ele faz grandes amigos que o acompanham nessa missão épica.

Onde assistir: Netflix.

2. Pedro Coelho 2: O Fugitivo (2021)

“Pedro Coelho 2: O Fugitivo” mostra o personagem principal em confusões que vão além do seu jardim (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Releasing)

Uma continuação do filme “Pedro Coelho”, que acompanha as aventuras do protagonista no quintal e em casa, “Pedro Coelho 2: O Fugitivo” mostra o personagem em novas confusões. Dessa vez, Pedro decide sair do campo e explorar o mundo além do jardim, mas acaba se metendo em encrencas ainda maiores quando é levado para a cidade. Enquanto sua família e amigos tentam resgatá-lo, o jovem precisa descobrir quem ele realmente é e o que significa ser parte de uma família — mesmo sendo um pouco travesso.

Onde assistir: Prime Video.

3. D.P.A: O Enigma dos Ovos de Páscoa (2019)

“D.P.A: O Enigma dos Ovos de Páscoa” é uma emocionante aventura que acompanha os detetives mirins em mais uma missão repleta de mistérios (Imagem: Reprodução digital | Mundo Gloob)

Criado por Fernanda Novaes, “D.P.A: O Enigma dos Ovos de Páscoa” é uma emocionante aventura que acompanha os detetives mirins Bento, Sol e Pippo em mais uma missão repleta de mistério e diversão. Na trama, a cidade de Guarapiranga é surpreendida pelo desaparecimento misterioso dos ovos de Páscoa, e os três amigos decidem investigar o caso. Ao seguir as pistas e desvendar enigmas, o grupo embarca em uma jornada repleta de reviravoltas, enfrentando desafios e perigos para resolver o problema antes que a Páscoa seja arruinada para todos.

Onde assistir: Globoplay.

4. Em busca de Watership Down (2018)

“Em Busca de Watership Down” narra a jornada épica de um grupo de coelhos em busca de um novo lar (Imagem: Reprodução digital | Alltime Entertainment, Helix Animation, Decode e Entertainment YTV Originals)

Baseado no romance homônimo de Richard Adams, “Em Busca de Watership Down” é uma animação emocionante que narra a jornada épica de um grupo de coelhos em busca de um novo lar. Quando a toca deles é ameaçada pela destruição iminente, um coelho corajoso chamado Hazel lidera seus companheiros em uma aventura perigosa e cheia de desafios. Ao longo do caminho, eles enfrentam predadores cruéis, forças da natureza e conflitos internos, que colocam à prova a determinação e união entre amigos.

Onde assistir: Netflix.

5. Ressurreição (2016)

“Ressurreição” conta a história de um centurião que tem a sua fé colocada em prova diante dos relatos da ressurreição de Cristo (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures)

No filme “Ressurreição”, dirigido por Kevin Reynolds, a história se passa no ano de 33 d.C., quando Clavius (Joseph Fiennes), um centurião romano cético, é encarregado pelo governador Pôncio Pilatos de investigar os rumores sobre um possível ressurgimento de Jesus Cristo após sua crucificação. Determinado a desmascarar o que ele considera uma fraude perigosa, o protagonista inicia uma busca implacável pelo corpo de Jesus.

No entanto, durante sua investigação, ele se depara com eventos que desafiam suas convicções e o fazem questionar sua fé e a verdade por trás dos relatos de ressurreição. Em meio a conflitos internos e uma jornada espiritual, Clavius se vê confrontado com questões profundas sobre o significado da vida, da morte e da fé.

Onde assistir: Prime Video, Netflix, Apple TV, Google Play Filmes e TV.

6. O Filho de Deus (2014)

“O Filho de Deus” retrata a vida de Jesus Cristo (Imagem: Reprodução digital | 20th Century Studios)

“O Filho de Deus” é um clássico cinematográfico que retrata a vida de Jesus Cristo, desde o seu nascimento humilde até a sua crucificação e ressurreição. A obra segue de perto os Evangelhos do Novo Testamento, destacando os ensinamentos de Jesus, seus milagres e seu impacto na sociedade da época. Além disso, narra a jornada espiritual e a missão de redenção do Filho de Deus, enquanto ele enfrenta desafios, traições e oposição, mas também encontra amor, compaixão e seguidores dedicados.

Onde assistir: Prime Video.

7. O Cachorro que Salvou a Páscoa (2014)

“O Cachorro que Salvou a Páscoa” narra as aventuras de um cão que tenta impedir o roubo dos ovos de Páscoa (Imagem: Reprodução digital | Hybrid LLC)

Em “O Cachorro que Salvou a Páscoa”, o espectador acompanha as aventuras de Zeus, um adorável e esperto cachorro da raça labrador. A família Bannister decide passar a Páscoa em um cruzeiro e deixa o animal de estimação em uma hospedagem canina sob os cuidados da adolescente Alice (Beverley Mitchell), que tem a difícil tarefa de manter o pet longe de problemas.

No entanto, Zeus é curioso por natureza e acaba descobrindo um plano diabólico de roubo de ovos de Páscoa. Determinado a salvar o feriado, o cãozinho recruta seus amigos caninos e embarca em uma missão para deter os ladrões e restaurar a alegria do feriado para todos.

Onde assistir: Prime Video.