8 dicas para ensinar o papagaio a falar

Os papagaios são aves originárias principalmente da América do Sul, África e Oceania. No Brasil, espécies como o papagaio-verdadeiro são bastante comuns e admiradas por sua beleza, inteligência e comportamento sociável.

Com penas coloridas, bico curvo e garras fortes, esses animais são muito expressivos e desenvolvem laços afetivos com seus tutores. Além disso, são muito observadores, gostam de interagir e aprendem por repetição, o que contribui para sua fama de “aves falantes”.

Apesar de parecerem falar como humanos, os papagaios não possuem cordas vocais como nós. Eles utilizam a siringe — um órgão vocal presente nas aves — que permite a emissão de uma grande variedade de sons, incluindo palavras da linguagem humana.

Esses sons são imitados com base na repetição e associação com situações, vozes ou objetos. Ou seja, o papagaio não entende o significado das palavras como uma pessoa, mas pode aprender a repeti-las com alguma lógica.

Com paciência, dedicação e algumas estratégias simples, é possível estimular seu papagaio a imitar palavras e se comunicar de forma divertida. Veja!

1. Escolha o melhor momento do dia para ensinar

O papagaio aprende melhor quando está relaxado, calmo e prestando atenção no tutor. Por isso, é importante observar a rotina da ave e perceber em quais horários ela está mais disposta e ativa. Normalmente, isso ocorre no início da manhã ou no fim da tarde, após um bom descanso.

Evite realizar os treinos quando o animal estiver com fome, cansado ou agitado. Sessões curtas, de 10 a 15 minutos, são suficientes e evitam o estresse. Manter uma rotina diária de treinos nesses horários pode fazer muita diferença no aprendizado.

2. Comece com palavras simples e curtas

Os papagaios aprendem com a repetição e são mais propensos a reproduzir palavras curtas e fáceis de pronunciar. Por isso, prefira começar com termos como “olá”, “oi”, “tchau”, “papagaio” ou até o próprio nome da ave. O ideal é escolher palavras que você costuma usar com frequência e em contextos específicos, como “água” ao trocar o potinho ou “comida” na hora da refeição. Isso ajuda o animal a associar o som à ação ou ao objeto.

3. Use reforço positivo sempre que ele tentar falar

O reforço positivo é essencial para estimular o comportamento desejado. Sempre que o papagaio tentar reproduzir uma palavra, mesmo que incompleta, recompense com algo que ele goste: pode ser um petisco, carinho ou até elogios com tom animado, como “muito bem!”.

Essa recompensa imediata faz com que ele entenda que está no caminho certo. Assim, o animal vai querer repetir esse comportamento para receber atenção e recompensas. Além disso, evite broncas ou reações negativas, pois isso pode gerar desmotivação ou até medo.

Os papagaios são atraídos por sons animados e entonações diferentes (Imagem: Ondrej Prosicky | Shutterstock)

4. Fale com entonação clara, firme e divertida

O tom de voz faz toda a diferença na hora de ensinar o papagaio. Eles são atraídos por sons animados e entonações diferentes. Por isso, fale de forma clara, pausada e com uma entonação empolgada ao repetir as palavras. Um “oi” alegre e expressivo tem mais chances de ser imitado do que uma fala monótona ou baixa.

5. Crie um ambiente calmo e sem distrações

Para que o papagaio se concentre no treinamento, é importante que o ambiente esteja calmo, silencioso e livre de distrações. Televisão ligada, pessoas conversando ou outros animais circulando podem desviar a atenção da ave. Escolha um local tranquilo, onde vocês possam ficar sozinhos por alguns minutos.

6. Tenha paciência e seja consistente todos os dias

Ensinar um papagaio a falar leva tempo. Algumas aves aprendem palavras em poucas semanas, enquanto outras podem demorar meses. Cada animal tem seu próprio ritmo e nível de interesse. Por isso, é importante ser paciente e manter uma rotina de treinos, sempre com calma e sem cobranças.

7. Evite reforçar sons ou palavras indesejadas

Papagaios são excelentes imitadores e podem aprender palavras ou sons apenas por ouvirem com frequência. Se ele começar a repetir barulhos desagradáveis, como gritos, assobios insistentes ou palavras inadequadas, a melhor atitude é ignorar. Reagir, rir ou brigar pode reforçar o comportamento e fazer com que ele repita ainda mais.

8. Vá aumentando o vocabulário aos poucos

Depois que o papagaio já estiver confortável com algumas palavras, você pode começar a ensinar outras novas. Mas o ideal é introduzir uma palavra de cada vez, para não confundir a ave. Só passe para a próxima quando ele estiver dominando bem a anterior. Frases curtas também podem ser ensinadas aos poucos, dividindo em partes para facilitar a memorização.