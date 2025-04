Veja cuidados importantes para prevenir zoonoses

As doenças transmitidas por animais, conhecidas como zoonoses, têm se tornado uma preocupação crescente entre tutores e profissionais de saúde. Propagadas por meio de mordidas, arranhões, fezes ou contato com secreções de seres infectados, elas podem afetar tanto os animais de estimação quanto os seres humanos. Algumas das mais comuns são raiva, toxoplasmose, sarna, leptospirose e giardíase.

“A vacinação regular dos animais é um dos passos mais importantes para prevenir algumas doenças, como a raiva. Além disso, manter a higiene dos ambientes onde os pets circulam e realizar exames periódicos são medidas essenciais para garantir que os animais estejam saudáveis e não transmitam doenças para os humanos”, orienta Fábia Marques, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera.

É importante manter a limpeza da casa para prevenir as zoonoses (Imagem: Julia Bond | Shutterstock)

Higiene é fundamental para a prevenção de doenças

Além dos cuidados com os pets, a prevenção das zoonoses envolve medidas simples no dia a dia. Lavar as mãos após o contato com os animais, evitar o contato com fezes e secreções e garantir que os bichinhos utilizem antiparasitários regularmente são práticas que ajudam a diminuir os riscos de contaminação.

“A higiene pessoal e do ambiente doméstico é fundamental para prevenir zoonoses. É preciso estar atento aos sintomas que podem surgir tanto em animais quanto em humanos, como febre, diarreia ou alterações de pele”, alerta Fábia Marques.

Visitas regulares ao veterinário

Outro ponto importante é a educação sobre a responsabilidade de cuidar do bem-estar dos animais, o que inclui visitas regulares ao veterinário. “Os veterinários desempenham um papel fundamental na prevenção de zoonoses, realizando check-ups de saúde nos pets e fornecendo orientações sobre a alimentação, a higiene e as vacinas necessárias”, finaliza Fábia Marques.

Por Bianca Lodi Rieg