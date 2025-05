5 sinais de que seu cabelo precisa de reposição de massa

Manter o cabelo saudável e bem cuidado exige mais do que apenas o uso de bons produtos. É necessário entender as necessidades dos fios, e uma delas é a reposição de massa capilar – especialmente para quem deseja ter o cabelo mais forte, encorpado, menos quebradiço e com brilho.

“A reposição de massa é um processo fundamental para restaurar a estrutura capilar danificada por agressões externas, como o uso excessivo de calor, procedimentos químicos, poluição e até mesmo fatores internos como estresse”, explica Ana Regina, técnica da Embelleze.

A reposição de massa capilar é um tratamento que visa repor os nutrientes e proteínas que o cabelo perde ao longo do tempo. “Com o uso de produtos específicos, como queratina, aminoácidos e colágeno, esse procedimento ajuda a restaurar a elasticidade, a força e a saúde dos fios, devolvendo a estrutura natural da fibra”, acrescenta a profissional.

Abaixo, veja sinais de que o cabelo precisa de reposição de massa:

1. Cabelos fracos e quebradiços

Se o cabelo está quebrando facilmente, isso é um dos sinais mais claros de que ele precisa de reposição de massa. “Quando a fibra capilar está danificada, ela perde força e fica propensa a quebras. A reposição de massa capilar devolve essa resistência”, ensina Ana Regina.

2. Fios sem vida e sem brilho

Se os fios estão opacos e sem movimento, isso pode indicar que estão sem nutrição suficiente. A falta de brilho geralmente está associada à porosidade elevada, que impede a retenção dos nutrientes essenciais para a saúde capilar.

3. Cabelos secos e ressecados

Secura excessiva, especialmente após lavagens, é um sinal claro de que o cabelo precisa de reposição de massa. “A reposição vai além da hidratação, restaurando proteínas essenciais que os fios perderam”, explica a técnica.

4. Dificuldade em pentear os fios

Se o cabelo está embaraçando com facilidade, a reposição de massa pode ser a solução. Fios danificados perdem a lubrificação natural e se tornam mais difíceis de lidar.

5. Uso excessivo de produtos químicos ou calor

Quem faz progressiva, tintura ou usa chapinha e secador com frequência pode perceber que o cabelo perde força ao longo do tempo. Esses procedimentos desgastam a fibra capilar, e a reposição de massa é fundamental para restaurar os fios.

A reposição de massa pode ser feita semanalmente ou uma vez por mês (Imagem: Aquarius Studio | Shutterstock)

Quando e como fazer a reposição de massa capilar

A frequência do tratamento vai depender do estado do seu cabelo. “Para fios mais danificados, a reposição pode ser feita semanalmente. Para os mais saudáveis, o tratamento pode ser feito uma vez por mês. É importante evitar o uso excessivo, pois a reposição de massa pode deixar os fios rígidos, caso seja feita em excesso”, esclarece Ana Regina.

Abaixo, veja como fazer a reposição de massa:

1. Lave os cabelos corretamente

Antes de aplicar a máscara de reposição de massa, é essencial preparar os cabelos para receber o tratamento. “A lavagem adequada dos fios faz toda a diferença na absorção dos nutrientes”, orienta Ana Regina.

Para potencializar essa etapa, a especialista sugere o uso de um massageador capilar. “Gosto de indicar o Massageador de Couro Cabeludo ProArt, que possui cerdas macias e estimula a circulação sanguínea, preparando o couro cabeludo para receber os ativos da reposição de massa”, recomenda.

2. Aplique nos fios limpos e úmidos

Após lavar os cabelos, retire o excesso de água e aplique a máscara de reposição de massa. “Massageie bem, distribuindo o produto por todo o comprimento dos fios, principalmente nas pontas, que são as mais danificadas”, pontua.

Existem diversas opções de produtos no mercado, como máscaras e ampolas com queratina, colágeno e aminoácidos. “Minha recomendação é o creme Novex Reposição de Massa, que penetra na fibra capilar e restaura seu teor de hidratação natural, revitalizando os fios”, explica a profissional.

3. Deixe agir pelo tempo indicado

O tempo de ação varia conforme o produto, então, siga as instruções do fabricante. “Em geral, de 15 a 30 minutos é suficiente, mas algumas opções oferecem ação rápida de apenas três minutos, o que ajuda muito num dia mais corrido”, analisa.

4. Finalize com hidratante

Após a aplicação da reposição, enxágue bem e, se necessário, finalize com um leave-in ou um hidratante para proteger os fios.

Outros cuidados importantes

A reposição de massa capilar é um aliado poderoso para a manutenção da saúde dos fios. Ao identificar os sinais de que o seu cabelo precisa desse cuidado, você poderá restaurar a força, a vitalidade e o brilho. “É bom lembrar que, para resultados duradouros, é preciso também manter uma rotina de cuidados que inclua boa alimentação, proteção térmica e hidratação constantes”, finaliza Ana Regina.

Por Denyze Moreira