3 dicas para apoiar as crianças no processo de alfabetização

Fundamental para a cidadania, o processo de apropriação da leitura e da escrita é um desafio que envolve uma série de fatores durante a escolaridade — seja na etapa de Educação Infantil ou no Ensino Fundamental. É com base no processo de alfabetização que todos os outros conteúdos ao longo da vida escolar serão aprendidos. Daí a necessidade de que ele seja sólido e bem trabalhado, de modo que a criança possa, depois, compreender os demais conteúdos.

“O processo de alfabetização exige das crianças o desenvolvimento de habilidades complexas e diversas, como o entendimento das funções diversas dos textos no cotidiano, o reconhecimento de letras, sons e a combinação disso tudo para a construção de palavras, as quais compõem textos com diferentes características. Chegar a esse entendimento demanda esforço e prática, além de perseverança”, explica a coordenadora editorial da Aprende Brasil Educação, Patricia Waltiach.

Ela destaca, ainda, que, para algumas crianças, a frustração ao não conseguir escrever ou ler imediatamente pode se tornar um obstáculo, afetando a confiança e o interesse pelo aprendizado. Por isso, o apoio familiar é essencial para manter a criança motivada e comprometida com o processo. A seguir, Patricia Waltiach explica como os pais e tutores podem auxiliar nesse processo!

1. Crie um ambiente seguro

Para reforçar o vínculo entre aprendizado e afeto, é fundamental que os responsáveis criem um ambiente acolhedor e estimulante em casa. “Os familiares podem ajudar de diversas formas, criando um ambiente em que elas se sintam seguras para fazer suas tentativas de leitura e escrita. Uma maneira simples e eficaz é ler em voz alta para a criança, o que ajuda a despertar nela o gosto pela leitura e permite que ela observe como as palavras são formadas e entendidas no contexto das histórias”, pontua Patricia Waltiach.

O hábito de ler com a criança e, em seguida, conversar sobre o que está sendo lido, faz desse um momento mais agradável e permite o compartilhamento de ideias e sentimentos entre os familiares.

As atividades lúdicas ajudam as crianças a perceberem que a escrita e a leitura são habilidades úteis e valorizadas (Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock)

2. Inclua a leitura e a escrita no cotidiano

Também é importante desenvolver atividades que estimulem a criança, trazendo a leitura e a escrita como parte do cotidiano da família. Entre essas atividades, estão escrever bilhetes, compor listas de compras juntos ou até brincar com palavras e sons. “Essas são formas simples que podem ajudar a criança a perceber que a escrita e a leitura são habilidades úteis e valorizadas, o que contribui para a aprendizagem”, destaca a educadora.

3. Comemore as conquistas

Durante o processo de aprendizagem, é fundamental reconhecer e comemorar as conquistas da criança, porque o reconhecimento reforça a autoconfiança e incentiva a continuidade do aprendizado. “É igualmente importante que os familiares sejam pacientes e compreensivos, transmitindo uma mensagem de apoio, em vez de cobranças”, diz Patricia Waltiach.

Segundo ela, esse tipo de prática permite que os pequenos tenham mais confiança para seguir avançando em sua jornada, refletindo e persistindo. “Ao engajar-se de maneira afetuosa e participativa, a família desempenha um papel essencial na alfabetização, criando uma base sólida para a criança desenvolver o interesse e a vontade para aprender a ler e escrever, habilidades que permitem muitos outros aprendizados ao longo da vida”, finaliza a educadora.

Por Fabiana Gonçalves