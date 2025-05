3 livros para iniciantes aprenderem inglês

Ler um texto em outro idioma sem precisar recorrer a uma plataforma de tradução é recompensador, mas não é a realidade da maioria dos brasileiros. Uma das formas mais eficazes, divertidas e acessíveis de aprender é por é por meio da leitura. Além de estimular o vocabulário e a compreensão de estruturas gramaticais, ler em inglês permite o contato com expressões autênticas, representações culturais e diferentes formas de consumir histórias.

“Ler é um exercício mental que traz muitos benefícios! Um deles, especialmente para quem está aprendendo um novo idioma, é expandir vocabulário e consolidar estruturas gramaticais”, afirma Paula Gabriela, professora e influenciadora da da escola de inglês Fluency Academy. A especialista indica 3 obras ideais para iniciantes. Com linguagem acessível e conteúdo envolvente, esses livros são perfeitos para quem deseja praticar inglês de forma leve e progressiva. Confira:​

1. The Giving Tree – Shel Silverstein

“The Giving Tree” tem uma estrutura com frases simples, vocabulário direto e repetitivo, o que ajuda na compreensão (Imagem: Divulgação | Editora HarperCollins Publishers)

Embora seja um livro infantil, “The Giving Tree” traz uma mensagem tocante que conversa com adultos também. A estrutura das frases é simples, com vocabulário direto e repetitivo, o que ajuda na compreensão. Ideal para quem está nos estágios iniciais do aprendizado, ele também convida à reflexão sobre temas como generosidade, amor e sacrifício.

2. Diary of a Wimpy Kid – Jeff Kinney

“Diary of a Wimpy Kid” tem um tom bem-humorado que torna a leitura mais leve e divertida (Imagem: Divulgação | Editora Harry N. Abrams)

A série de diários ilustrados é perfeita para iniciantes. Além do vocabulário simples e frases curtas, o tom bem-humorado torna a leitura mais leve e divertida, ideal para quem quer criar o hábito de ler em inglês.

3. Oxford Bookworms Library – Stage 1

Títulos como “Romeo and Juliet” e “Little Women” permitem que o aluno entre em contato com clássicos da literatura de forma acessível (Imagem: Divulgação | Editora Oxford)

A coleção “Oxford Bookworms” oferece livros adaptados em vários níveis, do iniciante ao avançado. No Stage 1, os livros têm vocabulário controlado e frases curtas, facilitando a leitura. Títulos como “Romeo and Juliet” e “Little Women” permitem que o aluno entre em contato com clássicos da literatura de forma acessível. O mais interessante é que, conforme seu nível evolui, você pode avançar para os próximos estágios da coleção, acompanhando seu próprio progresso.

Dicas para começar a ler inglês

Priorize temas que você gosta: quanto mais você se conectar com a história, mais fácil será manter o hábito da leitura;

quanto mais você se conectar com a história, mais fácil será manter o hábito da leitura; Leia com apoio de áudio ou ilustrações: se o livro tiver versão em audiobook, ouça enquanto lê, isso ajuda na pronúncia e na compreensão auditiva. Escolher livros que contam com ilustrações também facilita a interpretação da história;

se o livro tiver versão em audiobook, ouça enquanto lê, isso ajuda na pronúncia e na compreensão auditiva. Escolher que contam com ilustrações também facilita a interpretação da história; Não traduza tudo: tente entender o sentido geral das frases antes de recorrer ao dicionário, isso estimula a intuição linguística;

Use post-its e marca-textos: anote palavras novas, destaque expressões úteis e releia trechos com frequência para fixar o conteúdo.

“Comece com livros simples, até mesmo infantis e, aos poucos, isso poderá se tornar um hábito na sua rotina”, reforça Paula Gabriela.

Por Janaina Biyikian