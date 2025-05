13 de maio é uma data especial para os católicos ao redor do mundo, especialmente para aqueles devotos de Nossa Senhora de Fátima. Em 1917, três crianças pastoras afirmaram ter tido visões da Virgem Maria na Cova da Iria, em Fátima, Portugal.

Durante seis meses consecutivos, Maria teria aparecido para eles, transmitindo mensagens de paz, penitência e oração. O auge dessas aparições ocorreu em 13 de maio de 1917, quando milhares de pessoas testemunharam o chamado “Milagre do Sol”, um evento em que o sol parecia dançar no céu.

Desde então, a data tornou-se um dia significativo de peregrinação e devoção mariana para os fiéis, marcado por celebrações litúrgicas e orações especiais em honra à Nossa Senhora de Fátima.

Por isso, a seguir, confira 6 orações para o Dia de Nossa Senhora de Fátima!

1. Oração à Nossa Senhora de Fátima

Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar, rezando o Santo Rosário, ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós.

2. Oração do Papa Francisco na Capelinha das Aparições

Salve Rainha, Bem-Aventurada Virgem de Fátima, Senhora do Coração Imaculado, qual refúgio e caminho que conduz até Deus! Peregrino da Luz que das tuas mãos nos vem, dou graças a Deus Pai, que, em todo tempo e lugar, atua na história humana; peregrino da Paz que neste lugar anuncias, louvo a Cristo, nossa paz, e para o mundo peço a concórdia entre todos os povos; peregrino da Esperança que o Espírito alenta, quero-me profeta e mensageiro para a todos lavar os pés, na mesma mesa que nos une.

3. Consagração à Nossa Senhora

Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora Nossa. Ah, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa.

4. Consagração ao Imaculado Coração de Maria

Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao vosso Coração Imaculado nos consagramos, em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo. Por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Enviado do Pai. Com Ele queremos levar o Amor e a Salvação até aos confins do mundo. Sob a proteção do vosso Coração Imaculado seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunhas da Sua ressurreição. Por Ele seremos levados ao Pai, para glória da Santíssima Trindade, a Quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém.

5. Oração preparatória para novena

Oh! Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu Rosário e Mãe de misericórdia, que vos dignaste manifestar em Fátima a ternura de vosso Imaculado Coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos às bondades de vosso amantíssimo coração, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa veneração e amor. Concedei-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor, e a que vos pedimos nesta novena, se tem de ser para maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja.

6. Oração à Nossa Senhora de Fátima contra males

Oh! Santíssima Virgem Maria, vaso insigne de devoção! Que vos apareceste em Fátima tendo pendente de vossas mãos o santo rosário, e que insistentemente repetias: “Orai, orai muito”, para afastar por meio da Oração os males que nos cercam.

Concedei-nos o dom e o espírito de oração, a graça de ser fiéis no comprimento do grande preceito de orar, fazendo-o todos os dias, para assim poder observar bem os santos mandamentos, vencer as tentações e chegar ao conhecimento e amor de Jesus Cristo nesta vida e a união feliz com Ele na outra. Amém!