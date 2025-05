7 filmes essenciais sobre escravidão no Brasil e no mundo

O 13 de maio marca o Dia da Abolição da Escravatura, instituída pela Lei Áurea em 1888. A escravidão deixou uma marca profunda na história brasileira, moldando a sociedade e a cultura do país de maneiras duradouras. Os efeitos desse período sombrio são sentidos até hoje, refletindo-se nas desigualdades sociais, econômicas e raciais.

Nesse contexto, o cinema desempenha um papel vital ao trazer à tona questões importantes relacionadas à escravatura e suas consequências. Há filmes nacionais e internacionais que conseguem abordar esse tema de forma sensível e profunda, provocando debates e conscientização sobre as injustiças históricas e as lutas contemporâneas das pessoas negras pela igualdade.

1. Amistad (1997)

“Amistad” é um filme dirigido por Steven Spielberg, lançado em 1997, que retrata um episódio real ocorrido em 1839 envolvendo um navio negreiro espanhol chamado La Amistad. A história começa com uma revolta liderada por africanos escravizados a bordo da embarcação, que tomam o controle do navio na tentativa de retornar à sua terra natal.

No entanto, acabam sendo capturados pelos Estados Unidos, dando início a um intenso julgamento que questiona a legalidade de sua escravização. O filme aborda os debates jurídicos, políticos e morais em torno da escravidão, destacando a luta pela liberdade em um sistema que a negava.

2. Cafundó (2005)

Em “Cafundó”, acompanhamos a jornada de João de Camargo (Lázaro Ramos), um ex-escravizado que se vê perplexo diante das mudanças do mundo ao seu redor no século XIX. Após deixar a senzala, ele é envolvido por alucinações que o levam a crer que pode ver a própria divindade.

Mergulhando em suas raízes africanas na cultura judaico-cristã, João se torna uma figura lendária conhecida como o Preto Velho. Sua crença na capacidade de curar acaba se manifestando na realidade, levando-o a um status de veneração popular.

3. Quanto Vale ou É Por Quilo? (2005)

O filme entrelaça duas histórias: uma no século XVII, em que um capitão-do-mato captura uma escravizada fugitiva, entregando-a ao seu dono em troca de recompensa, apenas para descobrir que ela abortou seu filho; e outra nos dias atuais, em que uma ONG implementa um projeto em uma comunidade carente, mas enfrenta corrupção e intrigas internas.

Arminda (Ana Carbatti), funcionária do projeto, se vê ameaçada ao descobrir irregularidades nos gastos. Enquanto isso, Candinho (Silvio Guindane), um desempregado desesperado, se envolve no mundo sombrio dos assassinatos por encomenda para sustentar sua família.

4. Besouro (2009)

Em um Brasil pós-abolição, em que as sombras da escravidão ainda pairam sobre a vida dos negros, surge uma figura lendária: Manoel (Aílton Carmo), introduzido desde criança à arte da capoeira pelo Mestre Alípio (Macalé), que não apenas o ensinou os movimentos, mas também os valores de concentração e justiça que a acompanham.

Identificando-se com a persistência e a resistência de um inseto que, apesar de suas características, desafia a gravidade e voa, Manoel adota o nome Besouro. À medida que ele cresce, assume a missão de proteger seu povo, enfrentando corajosamente a opressão e o preconceito arraigados na sociedade.

5. 12 anos de Escravidão (2013)

“12 Anos de Escravidão” ganhou o Oscar de Melhor Filme em 2014 e narra a história de Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), um violinista que vive em harmonia com sua família. Sua vida muda drasticamente quando ele aceita uma oferta de emprego que o leva para outra cidade, onde é sequestrado e vendido como escravizado, retomando uma vida de servidão.

Em cenas intensas, o protagonista enfrenta humilhações físicas e emocionais para sobreviver até sua eventual liberdade. O filme destaca a importância de abordar a história da escravidão e os horrores vivenciados durante esse período sombrio da humanidade.

6. 7 Prisioneiros (2021)

Em “7 Prisioneiros”, somos apresentados a Mateus (Christian Malheiros), um jovem que, em busca de proporcionar uma vida melhor para sua família, aceita um emprego em um ferro-velho em São Paulo, sob a supervisão do novo chefe, Luca (Rodrigo Santoro).

Contudo, o que parecia ser uma oportunidade se transforma em um mergulho no perigoso mundo da escravidão contemporânea, quando Mateus e diversos outros garotos se veem aprisionados em condições desumanas. Diante do dilema entre permanecer nessa situação de exploração ou arriscar o futuro de sua família, o jovem enfrenta escolhas angustiantes.

7. Doutor Gama (2021)

Este filme biográfico mergulha na vida multifacetada de Gama, um homem que foi escritor, advogado, jornalista e, acima de tudo, um fervoroso abolicionista. Sua trajetória é marcada pela luta incansável pela justiça e pela liberdade, utilizando seu profundo conhecimento das leis e dos tribunais para libertar mais de 500 escravizados ao longo de sua vida.

Nascido livre, Gama foi brutalmente vendido como escravizado aos 10 anos para pagar dívidas de jogo de seu pai, um homem branco. Mas mesmo diante dessa adversidade, ele encontrou meios de se alfabetizar e, eventualmente, conquistar a própria liberdade. Sua resiliência e talento o levaram a se tornar um dos advogados mais respeitados de sua época, deixando um legado que ecoa na luta pelos direitos humanos até hoje.

