4 dicas para devolver a hidratação à pele e aos cabelos

Com a rotina corrida do dia a dia e os agentes físicos como vento, sol e umidade do ar, os cabelos e a pele podem sofrer danos. Além disso, maquiagem acumulada, suor e até o contato com o mar e piscina contribuem para o ressecamento, perda de viço e até o surgimento de irritações. Mas, é possível reverter esses problemas com o auxílio de tratamentos que focam na hidratação e recuperação da saúde da pele e dos fios.

“A hidratação é o primeiro passo — tanto de dentro para fora, com a ingestão de bastante água, quanto de fora para dentro, com o uso de produtos específicos”, explica a dermatologista Laís Rios, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). No entanto, ela alerta que, quando a pele fica desidratada e sensibilizada, é importante evitar “esfoliações agressivas, pois o foco deve ser a recuperação e a regeneração”.

A seguir, a médica lista outros cuidados para devolver a hidratação à pele e aos cabelos. Confira!

1. Skinboosters e bioremodeladores teciduais

Segundo Laís Rios, procedimentos como o skinboosters e laser de baixa potência também podem ajudar a combater os danos, pois eles atuam na restauração da luminosidade e na saúde da pele. “Os skinboosters são ótimos aliados para devolver a hidratação profunda e melhorar a textura da pele, enquanto o laser de baixa potência ajuda na regeneração celular e no estímulo ao colágeno”, pontua a dermatologista.

A especialista também ressalta os benefícios dos bioremodeladores teciduais: “Gosto muito também dos bioremodeladores teciduais, que, além de devolverem hidratação à pele e estimularem o colágeno, têm efeito anti-inflamatório e rejuvenescedor”.

2. Botox capilar e ozonioterapia

Laís Rios destaca que os cabelos também merecem atenção especial. De acordo com ela, o contato frequente com sal e cloro pode deixá-los opacos e quebradiços, mas há diversas opções para recuperar a vitalidade dos fios.

“Técnicas como o botox capilar ajudam a selar a cutícula do fio, reduzindo o frizz e devolvendo o brilho. Já a aplicação de ozonioterapia no couro cabeludo estimula a circulação sanguínea e melhora a oxigenação, promovendo um crescimento mais saudável dos fios”, esclarece.

A mesoterapia capilar fortalece os fios e combate a queda (Imagem: New Africa | Shutterstock)

3. Mesoterapia capilar

Outra técnica eficaz para tratar o cabelo é a mesoterapia capilar, que consiste na aplicação de ativos diretamente no couro cabeludo para fortalecer os fios e combater a queda. “Esse tratamento é ideal para quem percebeu um aumento na queda capilar devido ao estresse e aos danos causados pelo sol, suor e produtos químicos”, complementa a profissional.

4. Laser de baixa potência

A dermatologista Laís Rios finaliza citando que o uso de lasers de baixa potência também pode ser um aliado na recuperação capilar, estimulando o crescimento e fortalecendo os fios desde a raiz. “A recomendação também é investir em hidratantes com ativos com ácido hialurônico e pantenol para restaurar a barreira cutânea”, conclui.

Por Beatriz Pinheiro