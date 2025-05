6 dicas de decoração para ambientes pequenos

Nos grandes centros urbanos, casas e apartamentos pequenos são uma realidade. O alto gasto com moradia, por exemplo, fez surgir moradias menores. Com isso, as pessoas podem abrir mão de um espaço maior para morar em regiões centrais.

Além do valor e da localização, morar em espaços menores tem as suas vantagens, como a facilidade para a limpeza e a organização. No quesito decoração, também há formas de tornar os ambientes aconchegantes e harmoniosos. Por isso, com a ajuda da designer de interiores Cecília Cruz, listamos 6 dicas para aproveitar todo o potencial dos espaços do seu lar. Confira!

1. Respeite a circulação dos cômodos

Antes de pensar na decoração das áreas, lembre-se de garantir espaço de circulação pelos locais. Isso facilita o uso do cômodo e evita que o espaço fique comprometido.

2. Utilize móveis pequenos e leves

Evite móveis grandes, pois eles ocupam muito espaço. O ideal é investir em um mobiliário pequeno e leve.

3. Aproveite a iluminação estratégica

Luminárias de parede, spots embutidos e luzes indiretas ajudam a destacar pontos do ambiente, deixando o espaço mais acolhedor e funcional sem ocupar espaço físico.

Utilizar cores claras oferece sensação de amplitude ao espaço (Imagem: lilasgh | Shutterstock)

4. Invista em cores claras

Na hora de colorir as paredes, escolha tons claros de verde, azul, cinza, violeta ou de cores mais neutras. Eles trazem leveza e imprimem uma sensação de amplitude ao espaço. Cores escuras, por outro lado, passam a sensação de que as áreas são menores.

5. Aposte em vidros para decoração

Uma dica é apostar em mesas de vidro, pois causam a impressão de leveza e amplitude.

6. Aproveite os cantos

Uma boa dica é instalar prateleiras ou bancadas. Apostar em móveis planejados também é uma ótima pedida pelo fato de ocuparem os espaços de maneira funcional.

Por Bruna Zanin