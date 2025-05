5 dicas para manter a pele hidratada e saudável no outono

No outono, a queda na umidade e as temperaturas mais amenas impactam a saúde da pele, causando ressecamento, sensibilidade e até mesmo o aumento da oleosidade no corpo. Para evitar esses problemas, alguns cuidados devem ser adotados para esta época do ano.

A seguir, a médica Laura Salles, coordenadora de Dermatologia do Hospital Orizonti, lista cinco dicas essenciais para adaptar a rotina e garantir uma pele saudável e radiante durante toda a estação. Confira!

1. Adapte sua rotina de hidratação

É fundamental intensificar a hidratação da pele no outono, devido à queda na umidade do ar. Para isso, escolha os ingredientes como:

Ácido hialurônico: um umectante poderoso que atrai e retém a umidade;

um umectante poderoso que atrai e retém a umidade; Glicerina: um umectante eficaz e não comedogênico, ideal para peles oleosas;

um umectante eficaz e não comedogênico, ideal para peles oleosas; Niacinamida (vitamina B3): hidrata, controla a oleosidade, melhora a textura e tem ação anti-inflamatória;

hidrata, controla a oleosidade, melhora a textura e tem ação anti-inflamatória; Pantenol (vitamina B5): acalma a pele e ajuda a reter a umidade;

acalma a pele e ajuda a reter a umidade; Ceramidas: reforçam a barreira cutânea, evitando a perda de água;

reforçam a barreira cutânea, evitando a perda de água; Ácidos graxos essenciais: como o óleo de jojoba e o óleo de semente de uva, que equilibram a oleosidade e hidratam;

como o óleo de jojoba e o óleo de semente de uva, que equilibram a oleosidade e hidratam; Ureia: um umectante e esfoliante suave, ideal para áreas ressecadas, mas evite em crianças em concentrações acima de 3%.

2. Proteção solar é indispensável

O uso de protetor solar é essencial diariamente, mesmo em dias nublados e frios, pois os raios ultravioletas (UV) podem danificar a pele. Escolha um protetor de amplo espectro, com FPS maior que 30 e proteção UVA de pelo menos metade do FPS.

Utilize na pele cremes hidratantes logo após o banho (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

3. Cuidados específicos para pele seca e sensível

Para cuidar adequadamente da pele seca e sensível, tome banhos rápidos, de 10 a 15 minutos, utilize produtos de limpeza suaves e seque a pele delicadamente com uma toalha macia, sem esfregar. Aplique hidratantes intensivos logo após o banho, com a pele ainda úmida. Evite produtos irritantes, como álcool, fragrâncias e ácidos agressivos, e use roupas suaves, com tecidos respiráveis, para evitar irritações.

4. Óleos faciais e corporais como aliados

Óleos faciais e corporais podem ajudar a reforçar a barreira de hidratação da pele. Escolha óleos não comedogênicos para evitar a obstrução dos poros e aplique uma pequena quantidade antes do banho ou após a hidratação. Algumas opções recomendadas são:

Óleo de jojoba: semelhante ao sebo natural da pele, que regula a produção de óleo;

semelhante ao sebo natural da pele, que regula a produção de óleo; Óleo de amêndoa doce: adequado para peles sensíveis;

adequado para peles sensíveis; Óleo de argan: rico em vitamina E, ácidos graxos e antioxidantes, ideal para peles secas ou maduras;

rico em vitamina E, ácidos graxos e antioxidantes, ideal para peles secas ou maduras; Óleo de semente de uva: leve, de rápida absorção e não comedogênico;

leve, de rápida absorção e não comedogênico; Óleo de rosa-mosqueta: rico em ácidos graxos essenciais e vitamina A, que ajuda na cicatrização;

rico em ácidos graxos essenciais e vitamina A, que ajuda na cicatrização; Óleo de abacate: rico em ácidos graxos, vitaminas e antioxidantes, excelente para peles secas.

5. Hábitos diários para uma pele saudável

Para manter a pele saudável no outono, adote uma alimentação equilibrada, rica em frutas, vegetais e ácidos graxos essenciais (ômega 3), hidrate-se bebendo água suficiente ao longo do dia, evite o excesso de açúcar e alimentos processados para controlar a oleosidade.

Reduza o estresse, mantenha uma rotina de sono adequada, pratique exercícios físicos regularmente, evite banhos quentes e prolongados, utilize umidificadores de ar, proteja a pele do vento por meio do uso de hidratantes e evite tocar excessivamente no rosto.

Por Pedro Ramos