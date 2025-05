A Coreia do Sul já é conhecida por seus dramas envolventes e produções cinematográficas impecáveis, mas seu universo de realities shows também tem conquistado o público com ideias ousadas, visuais de alto nível e formatos que fogem do convencional. Os programas coreanos sabem como explorar emoções reais, criar conexões inesperadas e surpreender com cada episódio. Por isso, a seguir, confira 5 realities shows coreanos para você maratonar!

1. Novo Mundo (2021)

Em “Novo Mundo”, celebridades coreanas encaram uma ilha paradisíaca com regras próprias, missões secretas e muita reviravolta (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Imagine uma ilha paradisíaca com paisagens de tirar o fôlego, mas onde tudo é controlado por regras inesperadas e reviravoltas dignas de game show. Essa é a proposta de “Novo Mundo”, reality estrelado por celebridades coreanas que precisam conviver, competir e administrar sua própria moeda virtual em um ambiente totalmente simulado.

Apesar do clima descontraído, o jogo exige estratégia e alianças, como também surpreende por transformar uma proposta leve em algo bastante viciante. Além disso, o cenário do programa é tão bonito que, só por ele, já valeria a maratona.

Onde assistir: Netflix.

2. Finalmente Adultos (2023)

Em “Finalmente Adultos”, jovens sul-coreanos atravessam juntos a delicada transição da adolescência para a vida adulta (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Entre a adolescência e a vida adulta, existe um território cheio de dúvidas, descobertas e primeiras vezes — e é exatamente esse o espaço que “Finalmente Adultos” acompanha. No reality, um grupo de jovens sul-coreanos passa sua última semana com 19 anos em uma escola chamada 19 School, onde recebe orientações sobre responsabilidades, convivência e tomada de decisões.

Ao completarem 20 anos, eles se mudam juntos para a 20 House, um espaço onde experimentam, pela primeira vez, a liberdade (e os desafios) da vida adulta. O reality traz um olhar mais sensível e reflexivo, com momentos leves e outros bem emocionais, tudo isso embalado por uma estética delicada e participações especiais como a atriz Kim Ji-eun e os cantores Kyuhyun e Lee Su-hyun.

Onde assistir: Netflix.

3. Batalha de Influencers (2024)

Em “Batalha de Influencers”, criadores de conteúdo competem por engajamento, fama e influência real em um reality em que a imagem vale tudo (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Você já imaginou como seria um reality em que influenciadores digitais precisam conquistar não apenas seguidores, mas também relevância e carisma em provas ao vivo? Pois essa é a ideia de “Batalha de Influencers”, que estreou em 2024 com uma proposta atual e provocadora.

Com dinâmicas baseadas em engajamento real, o programa mistura bastidores da fama, desafios de conteúdo e interações cheias de estratégia. E, sim, tretas e alianças fazem parte do pacote. A cada episódio, fica mais claro: nem todo mundo está pronto para ser viral.

Onde assistir: Netflix.

4. Super-Ricos na Coreia (2024)

Em “Super-Ricos na Coreia”, o foco está na vida de milionários coreanos e estrangeiros vivendo entre luxo, tradição e ambição (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

“Super-Ricos” na Coreia vai muito além da ostentação. O reality acompanha a vida de milionários coreanos e estrangeiros vivendo em Seul, mostrando não só o luxo, mas também os dilemas, ambições e pressões do topo da pirâmide. O mais interessante é o contraste entre a tradição coreana e o estilo de vida superocidentalizado da elite. A produção entrega glamour, mas também momentos íntimos, reflexões e até fragilidades inesperadas.

Onde assistir: Netflix.

5. Guerra Culinária (2024)

Em “Guerra Culinária”, cem chefs sul-coreanos se enfrentam em batalhas de tirar o fôlego pela melhor cozinha do país (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Imagine o caos de uma cozinha profissional, só que com cem dos melhores cozinheiros da Coreia do Sul divididos em dois times — domas pretas de um lado, domas brancas do outro — brigando pelo título de melhor equipe do país. Essa é a proposta de “Guerra Culinária”, reality coreano que estreou em setembro de 2024 e rapidamente entrou para o TOP10 da Netflix em vários países.

Ao longo de 12 episódios, as equipes encaram desafios de alto nível e preparam pratos que são avaliados por uma dupla de peso: o restaurateur Paik Jong-won e o chef Anh Sung-jae, representante do Mosu Seoul — o único restaurante com três estrelas Michelin na Coreia. E o que está em jogo? Um prêmio de R$ 1,24 milhão, além de muito prestígio.

Onde assistir: Netflix.