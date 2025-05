O dia 24 de maio é dedicado à Nossa Senhora Auxiliadora, um título mariano que enfatiza a função de Maria como protetora dos cristãos. A origem desta data está ligada à vitória das forças cristãs sobre os turcos na Batalha de Lepanto, em 1571, e à libertação de Roma da ocupação napoleônica em 1814, eventos atribuídos à intercessão da Virgem Maria.

Este título foi popularizado por São João Bosco, fundador da Congregação Salesiana, que tinha uma profunda devoção à Nossa Senhora Auxiliadora e promovia isso entre seus seguidores. Ela é venerada como a padroeira dos lares, dos estudantes e dos enfermos, sendo uma figura de esperança e conforto para os fiéis.

A seguir, confira 5 orações para o Dia de Nossa Senhora Auxiliadora!

1. Oração para proteção do lar

Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu Auxiliadora dos Cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e Protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo: do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis.

Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na Palavra de Deus, e o amor que nutristes para com Vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz. Maria, Auxílio dos Cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém.

2. Oração para proteção

Santíssima e Imaculada Virgem Maria, nossa carinhosa Mãe e poderoso auxílio dos cristãos, nós nos consagramos inteiramente ao vosso doce amor e ao vosso santo serviço. Consagramo-vos o entendimento com os seus pensamentos, o coração com os seus afetos, o corpo com os seus sentidos e com todas as suas forças, e prometemos querer sempre trabalhar para dar a Deus uma grande alegria: a realização e felicidade de todas as pessoas.

Acolhei-nos todos sob o vosso manto, ó Maria Auxiliadora. Ajudai-nos a recorrer a vós nas tentações, prontamente e com confiança. Fazei que a vossa lembrança tão boa, tão cara, tão amável, e a recordação do amor que tendes para com vossos devotos nos conforte, e nos faça vencedores, por meio do amor evangélico, dos inimigos do Reino, a fim de podermos, já nesta terra, viver o céu. Amém.

3. Oração à Nossa Senhora Auxiliadora composta por São João Bosco

Ó Virgem poderosa, tu, grande e ilustre defensora da Igreja. Tu, auxílio maravilhoso dos cristãos. Tu, terrível como um exército em ordem de batalha. Tu, que só destruíste todas as heresias em todo o mundo. Ó Senhora, nas nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas aflições e tentações, defende-nos do inimigo; e na hora da nossa morte, acolhe a nossa alma no paraíso. Amém.

Faça uma oração de súplica pedindo a intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora (Imagem: Rocketclips, Inc. | ShutterStock)

4. Oração de súplica à Nossa Senhora Auxiliadora

Santíssima Virgem, Mãe de Deus, eu ainda que indigno pecador postrado, a vossos pés em presença de Deus onipotente, vos ofereço este meu coração com todos seus afetos. A vós o consagro e quero que seja sempre vosso e de vosso Filho Jesus. Aceitai esta humilde oferta, vós que sempre havéis sido a auxiliadora do povo cristão.

Oh! Maria, refúgio dos atribulados, consolo dos aflitos, tende compaixão da pena que tanto me aflige, do apuro extremo em que me encontro. Rainha dos Céus, em vossas mãos coloco minha causa. Se bem que nos casos desesperados se mostra mais potente vossa misericórdia e nada pode resistir a vosso poder. Alcançai-me, Mãe, minha a graça que vos peço se é do agrado de meu Deus e Senhor. Amém.

5. Consagração à Nossa Senhora Auxiliadora

Ó Santíssima e Imaculada Virgem Maria, terníssima Mãe nossa e poderoso auxílio dos cristãos, nós nos consagramos inteiramente ao vosso doce amor e ao vosso santo serviço. Consagramos a vós a nossa mente com os seus pensamentos, o coração com os seus afetos, o corpo com os seus sentidos e todas as suas forças, e prometemos querer sempre trabalhar para a maior glória de Deus e salvação das almas. Amém!