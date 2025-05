6 livros sobre longevidade para viver mais e melhor

Com o aumento da expectativa de vida no Brasil e no mundo, a pauta da longevidade deixou de ser um tema restrito à terceira idade e passou a ser de interesse de todas as gerações. Afinal, quanto antes começarmos a cuidar da saúde física, emocional, financeira e social, maiores são as chances de envelhecer com autonomia, vitalidade e propósito.

Segundo o Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população com 60 anos ou mais representava 15,8% do total, um salto em relação aos 11% registrados em 2010. E a tendência é de alta: estima-se que, até 2070, os idosos serão 37,8% da população brasileira, totalizando aproximadamente 75,3 milhões de pessoas.

Com esse crescimento, surgem novos olhares sobre como estamos nos preparando para envelhecer e para viver com mais consciência e equilíbrio em todas as fases da vida. “Nunca se falou tanto sobre longevidade, bem-estar e envelhecimento ativo — e a leitura é um dos caminhos mais acessíveis para entender e se preparar para essa jornada”, destaca a psicanalista, especialista em gestão financeira familiar e autora da obra “Longevidade é hoje!”, Adriana de Arruda.

Esse cuidado deve envolver todas as áreas da vida. “Envelhecer com qualidade envolve cuidar do corpo, da mente e, principalmente, das finanças, que são fundamentais para garantir autonomia, tranquilidade e liberdade de escolha em cada fase da vida”, acrescenta.

Envelhecer bem é uma escolha

Além do cuidado com a saúde física e emocional, a longevidade também está diretamente ligada ao planejamento financeiro e ao ambiente social em que a pessoa vive. Estudo realizado pelo Instituto de Longevidade Mongeral Aegon revela que 55% dos brasileiros não estão preparados financeiramente para a aposentadoria, o que pode impactar negativamente a qualidade de vida na terceira idade.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que o envelhecimento ativo está profundamente relacionado à continuidade das atividades produtivas e sociais, com a manutenção da independência financeira e da capacidade de se engajar em atividades comunitárias e recreativas.

A solidão, por exemplo, é um fator de risco para a saúde mental, aumentando a vulnerabilidade ao declínio cognitivo e a depressão, reforçando a necessidade de um planejamento integral que envolva saúde, finanças e conexões sociais.

“Muito além da ausência de doenças, o conceito de longevidade moderna envolve qualidade de vida em todas as esferas: mente ativa, corpo em movimento, conexões sociais, propósito de vida e planejamento financeiro. Envelhecer bem, portanto, é resultado de uma série de decisões conscientes que fazemos ao longo da vida. E, quanto mais informação tivermos, maiores as chances de construirmos um futuro com independência, saúde e realização”, comenta Adriana Arruda.

Leituras sobre longevidade

Diante desse cenário, diversos autores brasileiros e internacionais têm se dedicado a explorar o universo da longevidade sob diferentes perspectivas, da ciência à espiritualidade, da nutrição ao bem-estar emocional e à gestão do propósito de vida.

A seguir, selecionamos 6 livros que abordam a longevidade sob múltiplas perspectivas. Confira!

1. Longevidade é hoje!

No livro “Longevidade é hoje!”, as autoras ensinam como assumir o protagonismo da própria jornada de envelhecimento (Imagem: Reprodução digital | Editora Haryon Ltda)

Com base em sua experiência como psicanalista e especialista em finanças familiares, a autora Adriana de Arruda apresenta reflexões práticas sobre como assumir o protagonismo da própria jornada de envelhecimento.

A obra é um convite para repensar como vivemos hoje, destacando a importância do equilíbrio emocional, da organização financeira e do cultivo de relações saudáveis para garantir uma vida longa, ativa e com propósito.

Assim como indica o título, o livro nos lembra que hoje é o dia de nos prepararmos, independentemente da idade. Quanto mais cedo pensarmos no assunto, menor será o esforço envolvido no processo.

2. Ikigai: os segredos dos japoneses para uma vida longa e feliz

O livro “Ikigai: os segredos dos japoneses para uma vida longa e feliz” traz uma série de entrevistas com centenários japoneses (Imagem: Reprodução digital | Editora Intrínseca)

Este best-seller internacional mergulha na cultura japonesa para explorar o ikigai, conceito que representa a razão de viver. A partir de entrevistas com moradores de Okinawa — uma das regiões com maior concentração de centenários no mundo —, Héctor García e Francesc Miralles revelam hábitos simples, como comer com moderação, manter-se em movimento e nutrir relações sociais fortes. Uma leitura inspiradora, que mostra como o propósito impacta diretamente a saúde e a longevidade.

3. O fim do envelhecimento

O livro “O fim do envelhecimento” traz uma abordagem inovadora sobre a ciência do envelhecimento (Imagem: Reprodução digital | Editora NTZ)

O cientista biomédico Dr. Aubrey de Grey propõe uma visão ousada: tratar o envelhecimento como uma condição médica passível de intervenção. O livro apresenta pesquisas e estratégias biotecnológicas que prometem desacelerar, ou até reverter, os efeitos do tempo nas células humanas. É uma leitura provocadora para quem se interessa por ciência, inovação e as fronteiras da medicina no século XXI.

4. Corpo: um guia para usuários

O livro “Corpo: um guia para usuários” ensina como cada sistema do corpo funciona e como cuidar dele ao longo da vida (Imagem: Reprodução digital | Editora Companhia das Letras)

Escrito com humor, curiosidade e embasamento científico, o livro oferece um passeio fascinante pelo corpo humano. O autor Bill Bryson explica como cada sistema funciona, revela curiosidades surpreendentes sobre a biologia e compartilha dicas valiosas sobre como cuidar melhor do nosso “equipamento” ao longo da vida. Ideal para quem quer entender seu corpo de forma leve, mas com profundidade.

5. A mente organizada: como pensar com clareza na era da sobrecarga de informação

O livro “A mente organizada: como pensar com clareza na era da sobrecarga de informação” mostra como organizar os pensamentos ajuda a reduzir o estresse e a preservar a memória (Imagem: Reprodução digital | Editora Objetiva)

À medida que envelhecemos, manter a saúde mental e a capacidade cognitiva se torna essencial. Neste livro, o neurocientista Daniel J. Levitin mostra como a organização da informação e do pensamento pode ajudar a reduzir o estresse, preservar a memória e aumentar a produtividade, mesmo — ou especialmente — com o avanço da idade. Uma leitura que conecta neurociência, bem-estar e longevidade com clareza e aplicabilidade.

6. O que deixamos para trás: a arte sueca do minimalismo e do desapego

Em “O que deixamos para trás: a arte sueca do minimalismo e do desapego”, a autora apresenta com leveza o tema da morte (Imagem: Reprodução digital | Editora Intrínseca)

Com humor e sabedoria, a artista plástica Margareta Magnusson nos apresenta em seu livro um convite à prática consciente do minimalismo diário. Ao explorar desde o inventário da oficina de seu marido até sua própria gaveta de “segredos”, ela orienta sobre quais itens podemos facilmente descartar (como roupas não utilizadas, presentes indesejados e louças em excesso) e quais merecem ser preservados até o fim (como fotografias, cartas de amor e pequenas lembranças de filhos e amigos). A autora traz leveza a uma tarefa que muitos consideram dolorosa, oferecendo uma abordagem direta, mas gentil que facilita o diálogo familiar sobre o delicado tema da morte.

O conhecimento é um aliado poderoso no envelhecimento

Mais do que nunca, o conhecimento é um aliado poderoso para quem deseja envelhecer com liberdade, autonomia e satisfação. Investir tempo em leituras que ampliem nossa visão sobre a vida e o envelhecimento é uma forma de construir, dia após dia, um futuro mais leve e consciente.

“A leitura nos oferece ferramentas para tomar decisões mais acertadas e viver com mais tranquilidade. Quando adquirimos conhecimento, ganhamos também segurança emocional e clareza para planejar cada etapa da vida com propósito. Longevidade não é apenas sobre viver mais, mas sobre viver melhor, e isso começa com informação de qualidade e pequenas atitudes diárias”, finaliza Adriana Arruda.

Por Letícia Carvalho