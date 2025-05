7 chás de camomila e seus benefícios para a saúde

O chá de camomila é amplamente conhecido por suas propriedades calmantes e terapêuticas, que o torna uma excelente opção para promover o bem-estar. No entanto, existem diversas variações dessa infusão com outros ingredientes, que potencializam seu efeito, oferecendo benefícios adicionais ao corpo. A seguir, confira como preparar algumas opções e melhore a sua saúde!

1. Chá de camomila com hortelã

Rica em propriedades calmantes, como a apigenina, a camomila tem características sedativas leves que ajudam a relaxar o corpo, melhorando a tensão e aliviando condições relacionadas, como a dor de cabeça. A hortelã, por sua vez, contém mentol, que aumenta o fluxo sanguíneo e proporciona uma sensação de resfriamento, diminuindo também os casos de enxaqueca.

Inclusive, no estudo “Analgesic, Anti-Inflammatory and Antipyretic Effect of Mentha spicata (Spearmint)“, publicado no Journal of Pharmaceutical Research International, os pesquisadores identificaram que o extrato metanólico da hortelã apresentou significativas propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antitérmicas em animais de laboratório, apoiando o seu uso como um medicamento na medicina popular.

Ingredientes

1 colher de chá de camomila desidratada

5 folhas de hortelã

1 xícara de chá de água

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila e as folhas de hortelã e tampe. Deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e disponha em uma xícara. Adoce com mel e sirva em seguida.

2. Chá de camomila com erva-doce

Por conter propriedades desinfectantes, bactericidas e antimicrobianas, a camomila pode ajudar a reduzir inflamações na boca que causam o mau hálito, assim como a erva-doce. Juntas, essas ervas atuam na neutralização de bactérias responsáveis pelos odores desagradáveis, proporcionando um hálito mais fresco e saudável.

Ingredientes

1 colher de sopa de camomila desidratada

1 colher de sopa de erva-doce desidratada

desidratada 300 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione a camomila e a erva-cidreira e tampe. Deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e sirva em seguida.

3. Chá gelado de camomila com gengibre

A camomila funciona como um ansiolítico natural, ou seja, tem efeito calmante sobre o corpo; essa característica é importante para quem está de dieta, pois reduz a compulsão por comida, causada pela ansiedade. Enquanto isso, o gengibre acelera o metabolismo e estimula a queima de gordura.

Ingredientes

3 colheres de chá de camomila desidratada

350 ml de água

Suco de 1 limão

1 colher de chá de gengibre ralado

Mel para adoçar

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila e o gengibre e tampe. Deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e disponha em um copo. Adicione o suco de limão e adoce com mel. Finalize com as pedras de gelo e sirva em seguida.

Chá de camomila com maçã e canela (Imagem: Hamara | Shutterstock)

4. Chá de camomila com maçã e canela

A camomila ajuda a reduzir problemas estomacais, pois diminui a acidez do estômago. A maçã, por ser rica em fibras e antioxidantes, contribui para a digestão, assim como a canela, que limita o inchaço e os gases.

Ingredientes

1/2 maçã sem sementes e picada

sem sementes e picada 1 canela em pau

1 colher de sopa de camomila desidratada

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila, a canela e a maçã. Deixe em infusão por 15 minutos. Após, coe o chá e disponha em uma xícara. Sirva em seguida.

5. Chá de camomila com louro

Essa bebida combina as propriedades calmantes e digestivas da camomila com os efeitos anti-inflamatórios e desintoxicantes do louro. Juntos, eles ajudam a aliviar o estresse, melhorar a qualidade do sono, reduzir inflamações e promover uma digestão saudável, sendo também úteis para aliviar dores musculares e articulares.

Inclusive, no Livro “Handbook of herbs and natural supplements“, a autora Linda Skidmore-Roth destaca a presença de compostos como o cineol e o linalol presentes na folha. Estes, por sua vez, podem ajudar na produção de enzimas digestivas e no relaxamento muscular.

Ingredientes

1 colher de sopa de camomila desidratada

2 folhas de louro

350 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila e as folhas de louro. Deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e disponha em uma xícara. Sirva em seguida.

Chá de camomila com lavanda e casca de laranja (Imagem: aliasemma | Shutterstock)

6. Chá de camomila com lavanda e casca de laranja

A camomila é conhecida por suas propriedades relaxantes, ajudando a combater a ansiedade, o estresse e a insônia. A lavanda potencializa esse efeito calmante, além de ter ação antiespasmódica, podendo aliviar dores de cabeça e tensão muscular. Já a casca de laranja é rica em antioxidantes e compostos cítricos que auxiliam na digestão, além de dar um sabor suave e refrescante ao chá.

Ingredientes

1 colher de sopa de flores secas de camomila

1 colher de chá de flores secas de lavanda

1 colher de chá de casca de laranja

300 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila, a lavanda e a casca de laranja. Deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e disponha em uma xícara. Adoce com mel e sirva em seguida.

7. Chá de camomila com cravo-da-índia, canela e gengibre

Essa mistura traz um poderoso efeito reconfortante e estimulante para o organismo. A camomila tem ação calmante, sendo ótima para reduzir a ansiedade e melhorar o sono. O gengibre contribui com propriedades anti-inflamatórias, além de ajudar na digestão e fortalecer o sistema imunológico.

A canela atua como termogênico natural, contribuindo para o controle da glicemia e melhora da circulação. Já o cravo-da-índia tem ação antisséptica e analgésica, sendo útil para aliviar dores e combater infecções leves.

Ingredientes

1 colher de sopa de flores secas de camomila

2 canelas em pau

3 cravos-da-índia

1 fatia fina de gengibre

300 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila, as canelas, os cravos-da-índia e o gengibre. Deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e disponha em uma xícara. Sirva em seguida.