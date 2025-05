7 dicas para usar o Feng Shui no quarto e atrair amor

O Feng Shui pode contribuir de maneira sutil, mas poderosa, para criar um ambiente mais acolhedor e propício ao amor. Ao harmonizar a energia dos espaços, ele favorece conexões afetivas, promove equilíbrio emocional e estimula uma atmosfera de receptividade. Um lar com boa circulação de energia pode refletir um estado interior mais aberto e disponível, facilitando encontros e fortalecendo vínculos.

Segundo as arquitetas Belisa Mitsuse (Bel) e Estefânia Gamez (Tef), especialistas em Feng Shui e sócias do BTliê Arquitetura, não é necessário fazer grandes reformas para alinhar o lar à energia do amor. Pequenas mudanças na organização e na intenção já podem abrir espaço para o novo. “Muitas vezes o problema está na casa antes mesmo de estar na vida amorosa. O ambiente transmite mensagens que nem sempre percebemos, mas que moldam nossos comportamentos e percepções”, explica Bel.

A dupla afirma que o quarto é o principal ponto de atenção para quem deseja atrair um relacionamento. Cama com uma das laterais encostadas na parede, ausência de cabeceira fixa, mesa de cabeceira apenas de um lado ou ausência dela, ou ainda cores frias em excesso são sinais de alerta. “A energia do casal, existente ou que se deseja formar, precisa de equilíbrio e acolhimento. Quando o quarto está desequilibrado, isso pode simbolizar — ou até perpetuar — uma vida amorosa travada”, afirma Tef.

Ativando a energia do amor com o Feng Shui

Para ajudar na missão de encontrar um novo amor, ou de manter saudável a relação amorosa existente, as arquitetas Bel e Tef dão dicas simples que podem ser aplicadas no quarto do casal ou do solteiro que quer uma parceria de vida. Confira!

1. Use o par como símbolo

Travesseiros, luminárias, quadros e até objetos decorativos devem estar em pares. “A repetição em dupla evoca a energia do relacionamento. Um abajur só ou uma almofada isolada podem passar a mensagem de solidão”, afirma Bel.

2. Evite excesso de branco, azul e cinza

No quarto, cores frias transmitem distanciamento e introspecção. Prefira tons terrosos, rosados, vinho e outras tonalidades quentes e acolhedoras. “Queremos um ambiente que convide ao afeto, à presença e ao toque”, explica Tef.

3. Retire do quarto o que não tem relação com o amor de casal

Fotos de família, itens ou imagens religiosas e brinquedos, por exemplo, devem ficar fora do quarto do casal ou guardados de forma que não possam ser vistos. “O ambiente precisa ser destinado ao descanso e ao amor. Elementos que remetem a obrigações, julgamentos ou memórias de outras relações podem bloquear o novo”, aponta Bel, que complementa: “Se possível, não trabalhe no quarto em que você dorme. É aconselhável que o home-office fique em outro local da casa”.

Segundo o Feng Shui, o ideal é que a cama tenha acesso pelos dois lados (Imagem: liloon | Shutterstock)

4. Posicione a cama com acesso pelos dois lados

Um erro comum em quartos de solteiros é a cama encostada na parede. “Isso simboliza que só há espaço para uma pessoa. Para o Feng Shui, o ideal é que a cama esteja centralizada, com circulação livre dos dois lados e uma cabeceira firme como apoio emocional”, explica Tef.

5. Crie espaço — literal e simbólico — para o outro

Deixar uma gaveta vazia, liberar espaço no armário ou manter alguns cabides livres são gestos que reforçam a intenção de acolher alguém ou algo novo. “O Feng Shui se baseia na ideia de fluxo. Se tudo está ocupado, o novo não entra”, diz Tef, que acrescenta: “Criar espaço é mais do que arrumar — é se preparar para receber”.

6. Cuidado com as imagens

Na decoração, evite quadros de figuras solitárias, cenas tristes ou abstratas demais. Prefira representações simbólicas de união, alegria e sintonia. “Não precisa ser literal. Pode ser um casal de pássaros, flores em dupla ou uma arte que remeta a ternura”, orienta Bel.

7. Evite excessos

Bagunça, excesso de móveis ou adornos pesados também dificultam o fluxo energético. “Menos é mais quando o objetivo é harmonizar”, afirma Tef, que acrescenta: “Cada objeto deve ajudar a contar a história que você quer viver — e não a que você já superou”.

Ambiente intencionalmente preparado

As especialistas reforçam que o Feng Shui não substitui as relações humanas, mas ajuda a criar um campo favorável para que elas floresçam. “O amor precisa de espaço, de intenção e de acolhimento. O ambiente intencionalmente preparado pode ser um aliado nesse processo — quando bem cuidado, ele se torna um reflexo das nossas melhores escolhas”, conclui Bel.

Por Paula de Paula